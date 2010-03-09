Pelagia MT5 — автоматизированная торговая система

Pelagia MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, основанный на анализе рыночных закономерностей. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений и работает без необходимости постоянного контроля со стороны трейдера.

Советник прост в использовании — достаточно активировать его на графике, и он начнёт работу автоматически.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Торговая информация

Основная валютная пара: AUDCAD

AUDCAD Таймфрейм: M15

Требования к счёту

Тип счёта: Classic

Classic Кредитное плечо: 1:500

1:500 Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)

от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма) VPS: рекомендуется для стабильной работы

рекомендуется для стабильной работы Рекомендуемый брокер: FreshForex

Настройки советника

Trade Comment: отображается в журнале и истории сделок

отображается в журнале и истории сделок Trade Pairs M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)

список активных пар (может зависеть от суффикса) Magic: уникальный идентификатор позиции

уникальный идентификатор позиции Lot Sizing Method: метод расчёта лота в зависимости от уровня риска

метод расчёта лота в зависимости от уровня риска Fixed Lot: фиксированный размер начальной сделки

фиксированный размер начальной сделки Deposit Load %: процент загрузки депозита для расчёта лота

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.