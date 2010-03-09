Pelagia MT5
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.2
- Обновлено: 21 ноября 2024
- Активации: 10
Pelagia MT5 — автоматизированная торговая система
Pelagia MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, основанный на анализе рыночных закономерностей. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений и работает без необходимости постоянного контроля со стороны трейдера.
Советник прост в использовании — достаточно активировать его на графике, и он начнёт работу автоматически.
Торговая информация
- Основная валютная пара: AUDCAD
- Таймфрейм: M15
Требования к счёту
- Тип счёта: Classic
- Кредитное плечо: 1:500
- Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
- VPS: рекомендуется для стабильной работы
- Рекомендуемый брокер: FreshForex
Настройки советника
- Trade Comment: отображается в журнале и истории сделок
- Trade Pairs M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)
- Magic: уникальный идентификатор позиции
- Lot Sizing Method: метод расчёта лота в зависимости от уровня риска
- Fixed Lot: фиксированный размер начальной сделки
- Deposit Load %: процент загрузки депозита для расчёта лота
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru