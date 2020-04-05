ApexFlow Universal EA
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- Версия: 1.3
- Активации: 5
ApexFlow EA
ApexFlow EA — полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. Советник торгует краткосрочные движения рынка, используя адаптивный анализ цены, импульса и волатильности. EA автоматически управляет входами, выходами, уровнями Stop Loss и Take Profit, а также открытыми позициями.
Таймфрейм: M1
Рынки: валютные пары Forex, металлы, индексы и другие инструменты, поддерживаемые вашим брокером.
Рекомендуемые настройки: используйте настройки по умолчанию в качестве отправной точки. Тестируйте и настраивайте параметры отдельно для каждого торгового инструмента.
Управление рисками: доступны фиксированный лот и настраиваемые параметры риска. Начинайте с небольшого объема, пока не изучите работу советника у вашего брокера.
Использование в проп-компаниях: EA можно настроить для счетов со строгими ограничениями по риску и максимальной просадке. Перед началом торговли обязательно ознакомьтесь с правилами выбранной проп-компании.
Рекомендуемый брокер: низкие спреды, стабильное исполнение и небольшая комиссия.
VPS: рекомендуется для непрерывной работы советника.
Основные возможности
- Полностью автоматическая торговля
- Поддержка различных рынков
- Разработан для таймфрейма M1
- Автоматическое управление сделками
- Настраиваемый риск и размер лота
- Встроенные фильтры рыночных условий
- Простая установка и использование