SniperScope
- Индикаторы
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.1
- Обновлено: 11 июля 2025
- Активации: 10
SniperScope — индикатор для точного входа в рынок
SniperScope — это индикатор для платформы MetaTrader 4, разработанный для точного определения момента входа в рынок. Система фильтрации сигналов включает две RSI и две MA, эффективно устраняя рыночный шум и предоставляя надёжные сигналы без перерисовки.
Преимущества
- Стрелки фиксируются при появлении и не исчезают
- Двойная фильтрация по RSI и MA
- Оповещения: текст, звук, email и push
- Чёткая визуализация: стрелки, зоны и уровни
- Поддержка всех таймфреймов
- Инфо-панель: эффективность сигнала в реальном времени
Вход и выход из сделки
Вход:
- Сигнал формируется в виде стрелки, когда одновременно выполняются условия по RSI и MA
- Цветовая зона усиливает визуальное восприятие и помогает быстрее ориентироваться
- Стрелка фиксируется на закрытии свечи, исключая возможность перерисовки
- Открытие сделки рекомендуется сразу после появления стрелки при наличии подтверждающих факторов
Выход:
- Индикатор не определяет точку выхода автоматически
- Выход осуществляется на основе анализа подвального индикатора, встроенного в систему
- Можно использовать свечные модели, уровни поддержки/сопротивления и другие элементы технического анализа
- Индикатор не содержит встроенного управления сделками. При необходимости можно использовать стороннего советника для автоматизации стоп-лоссов и тейк-профитов
Входные параметры
- ShowInfoPanel — отображение информационной панели
- inpTimeFrame — таймфрейм для расчётов
- inpRSI1_Period — период первого RSI
- inpMA1_Period — период первой MA
- inpMA1_Mode — метод расчёта MA1
- inpMA1_Price — тип цены для MA1
- inpRSI2_Period — период второго RSI
- inpMA2_Period — период второй MA
- inpMA2_Mode — метод расчёта MA2
- inpMA2_Price — тип цены для MA2
- inpAlertsOn — включение/отключение оповещений
- inpAlertsOnCurrent — сигналы на текущей свече
- inpAlertsMessage — текстовые уведомления
- inpAlertsSound — звуковой сигнал
- inpAlertsEmail — email-уведомление
- inpAlertsPush — push-уведомление
- inpLevelUp — верхний уровень RSI (80)
- inpLevelDown — нижний уровень RSI (20)
- inpShowArrows — показывать стрелки
- inpArrowsUp — цвет стрелки покупки
- inpArrowsDown — цвет стрелки продажи
- inpArrowsSize — размер стрелки
- inpMainLineWidth — толщина основной линии
- inpSubLineWidth — толщина вспомогательной линии
- inpColorNeutral — цвет нейтральной зоны RSI
- inpColorAbove — цвет выше MA
- inpColorBellow — цвет ниже MA
- inpInterpolate — включение сглаживания
- inpUniqueID — уникальный префикс объектов
Подходит для
- Платформа: MetaTrader 4 (MT4)
- Рынки: Форекс, металлы, криптовалюты, индексы
- Стратегии: скальпинг, интрадей, среднесрок, бинарные опционы
Слоган
SniperScope — наведи прицел, нажми на курок, забери прибыль. Без перерисовки. Без компромиссов.
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru