SniperScope — индикатор для точного входа в рынок

SniperScope — это индикатор для платформы MetaTrader 4, разработанный для точного определения момента входа в рынок. Система фильтрации сигналов включает две RSI и две MA, эффективно устраняя рыночный шум и предоставляя надёжные сигналы без перерисовки.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Преимущества

  • Стрелки фиксируются при появлении и не исчезают
  • Двойная фильтрация по RSI и MA
  • Оповещения: текст, звук, email и push
  • Чёткая визуализация: стрелки, зоны и уровни
  • Поддержка всех таймфреймов
  • Инфо-панель: эффективность сигнала в реальном времени

Вход и выход из сделки

Вход:

  • Сигнал формируется в виде стрелки, когда одновременно выполняются условия по RSI и MA
  • Цветовая зона усиливает визуальное восприятие и помогает быстрее ориентироваться
  • Стрелка фиксируется на закрытии свечи, исключая возможность перерисовки
  • Открытие сделки рекомендуется сразу после появления стрелки при наличии подтверждающих факторов

Выход:

  • Индикатор не определяет точку выхода автоматически
  • Выход осуществляется на основе анализа подвального индикатора, встроенного в систему
  • Можно использовать свечные модели, уровни поддержки/сопротивления и другие элементы технического анализа
  • Индикатор не содержит встроенного управления сделками. При необходимости можно использовать стороннего советника для автоматизации стоп-лоссов и тейк-профитов

Входные параметры

  • ShowInfoPanel — отображение информационной панели
  • inpTimeFrame — таймфрейм для расчётов
  • inpRSI1_Period — период первого RSI
  • inpMA1_Period — период первой MA
  • inpMA1_Mode — метод расчёта MA1
  • inpMA1_Price — тип цены для MA1
  • inpRSI2_Period — период второго RSI
  • inpMA2_Period — период второй MA
  • inpMA2_Mode — метод расчёта MA2
  • inpMA2_Price — тип цены для MA2
  • inpAlertsOn — включение/отключение оповещений
  • inpAlertsOnCurrent — сигналы на текущей свече
  • inpAlertsMessage — текстовые уведомления
  • inpAlertsSound — звуковой сигнал
  • inpAlertsEmail — email-уведомление
  • inpAlertsPush — push-уведомление
  • inpLevelUp — верхний уровень RSI (80)
  • inpLevelDown — нижний уровень RSI (20)
  • inpShowArrows — показывать стрелки
  • inpArrowsUp — цвет стрелки покупки
  • inpArrowsDown — цвет стрелки продажи
  • inpArrowsSize — размер стрелки
  • inpMainLineWidth — толщина основной линии
  • inpSubLineWidth — толщина вспомогательной линии
  • inpColorNeutral — цвет нейтральной зоны RSI
  • inpColorAbove — цвет выше MA
  • inpColorBellow — цвет ниже MA
  • inpInterpolate — включение сглаживания
  • inpUniqueID — уникальный префикс объектов

Подходит для

  • Платформа: MetaTrader 4 (MT4)
  • Рынки: Форекс, металлы, криптовалюты, индексы
  • Стратегии: скальпинг, интрадей, среднесрок, бинарные опционы

Слоган

SniperScope — наведи прицел, нажми на курок, забери прибыль. Без перерисовки. Без компромиссов.

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.

Поддержка:

По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

