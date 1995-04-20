SniperScope — индикатор для точного входа в рынок

SniperScope — это индикатор для платформы MetaTrader 4, разработанный для точного определения момента входа в рынок. Система фильтрации сигналов включает две RSI и две MA, эффективно устраняя рыночный шум и предоставляя надёжные сигналы без перерисовки.

Преимущества

Стрелки фиксируются при появлении и не исчезают

Двойная фильтрация по RSI и MA

Оповещения: текст, звук, email и push

Чёткая визуализация: стрелки, зоны и уровни

Поддержка всех таймфреймов

Инфо-панель: эффективность сигнала в реальном времени

Вход и выход из сделки

Вход:

Сигнал формируется в виде стрелки, когда одновременно выполняются условия по RSI и MA

Цветовая зона усиливает визуальное восприятие и помогает быстрее ориентироваться

Стрелка фиксируется на закрытии свечи, исключая возможность перерисовки

Открытие сделки рекомендуется сразу после появления стрелки при наличии подтверждающих факторов

Выход:

Индикатор не определяет точку выхода автоматически

Выход осуществляется на основе анализа подвального индикатора, встроенного в систему

Можно использовать свечные модели, уровни поддержки/сопротивления и другие элементы технического анализа

Индикатор не содержит встроенного управления сделками. При необходимости можно использовать стороннего советника для автоматизации стоп-лоссов и тейк-профитов

Входные параметры

ShowInfoPanel — отображение информационной панели

inpTimeFrame — таймфрейм для расчётов

inpRSI1_Period — период первого RSI

inpMA1_Period — период первой MA

inpMA1_Mode — метод расчёта MA1

inpMA1_Price — тип цены для MA1

inpRSI2_Period — период второго RSI

inpMA2_Period — период второй MA

inpMA2_Mode — метод расчёта MA2

inpMA2_Price — тип цены для MA2

inpAlertsOn — включение/отключение оповещений

inpAlertsOnCurrent — сигналы на текущей свече

inpAlertsMessage — текстовые уведомления

inpAlertsSound — звуковой сигнал

inpAlertsEmail — email-уведомление

inpAlertsPush — push-уведомление

inpLevelUp — верхний уровень RSI (80)

inpLevelDown — нижний уровень RSI (20)

inpShowArrows — показывать стрелки

inpArrowsUp — цвет стрелки покупки

inpArrowsDown — цвет стрелки продажи

inpArrowsSize — размер стрелки

inpMainLineWidth — толщина основной линии

inpSubLineWidth — толщина вспомогательной линии

inpColorNeutral — цвет нейтральной зоны RSI

inpColorAbove — цвет выше MA

inpColorBellow — цвет ниже MA

inpInterpolate — включение сглаживания

inpUniqueID — уникальный префикс объектов

Подходит для

Платформа: MetaTrader 4 (MT4)

Рынки: Форекс, металлы, криптовалюты, индексы

Стратегии: скальпинг, интрадей, среднесрок, бинарные опционы

Слоган

SniperScope — наведи прицел, нажми на курок, забери прибыль. Без перерисовки. Без компромиссов.

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

