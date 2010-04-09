TradeRanger MT5
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.0
- Активации: 10
TradeRanger MT5 — автоматизированная торговая система
TradeRanger MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, основанный на ключевых рыночных закономерностях, таких как возврат цены после резкого движения. Он работает в автоматическом режиме и не требует постоянного контроля со стороны трейдера.
Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары AUDCAD — остальные пары активируются автоматически.
Торговые валютные пары
- AUDCAD
- NZDCAD
Требования к счёту
- Тип счёта: Classic
- Кредитное плечо: 1:500
- Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
- Таймфрейм: M15
- VPS: рекомендуется для стабильной работы
- Рекомендуемый брокер: FreshForex
Параметры советника
- Trade Comment: отображается в журнале и истории счёта
- Trade Pairs M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)
- Magic: уникальный идентификатор позиции
- Lot Sizing Method: метод расчёта лота на основе уровня риска
- Fixed Lot: фиксированный размер начальной сделки
- Deposit Load %: настройка размера лота в зависимости от депозита
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru