Pelagia MT5 — 自動売買システム

Pelagia MT5 は、市場パターンの分析に基づいた完全自動のトレーディングアドバイザーです。急激な価格変動後の調整で取引するよう設計されており、トレーダーの継続的な監視を必要としません。

アドバイザーは使いやすく、チャート上で有効化するだけで自動的に稼働を開始します。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！

取引情報

主要通貨ペア： AUDCAD

AUDCAD タイムフレーム： M15

口座要件

口座タイプ： Classic

Classic レバレッジ： 1:500

1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） VPS： 安定稼働のため推奨

安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： FreshForex

アドバイザー設定

Trade Comment: ログや取引履歴に表示

ログや取引履歴に表示 Trade Pairs M15: アクティブな通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり）

アクティブな通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションのユニーク識別子

ポジションのユニーク識別子 Lot Sizing Method: リスクレベルに応じたロット計算方法

リスクレベルに応じたロット計算方法 Fixed Lot: 初回取引の固定ロットサイズ

初回取引の固定ロットサイズ Deposit Load %: ロット計算のための口座負荷率

免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失が財務状況に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的で提供されており、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。