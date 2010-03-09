Pelagia MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 21 11月 2024
- アクティベーション: 10
Pelagia MT5 — 自動売買システム
Pelagia MT5 は、市場パターンの分析に基づいた完全自動のトレーディングアドバイザーです。急激な価格変動後の調整で取引するよう設計されており、トレーダーの継続的な監視を必要としません。
アドバイザーは使いやすく、チャート上で有効化するだけで自動的に稼働を開始します。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！
取引情報
- 主要通貨ペア： AUDCAD
- タイムフレーム： M15
口座要件
- 口座タイプ： Classic
- レバレッジ： 1:500
- 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
- VPS： 安定稼働のため推奨
- 推奨ブローカー： FreshForex
アドバイザー設定
- Trade Comment: ログや取引履歴に表示
- Trade Pairs M15: アクティブな通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり）
- Magic: ポジションのユニーク識別子
- Lot Sizing Method: リスクレベルに応じたロット計算方法
- Fixed Lot: 初回取引の固定ロットサイズ
- Deposit Load %: ロット計算のための口座負荷率
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失が財務状況に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的で提供されており、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru