Pelagia MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.2
- 更新: 21 十一月 2024
- 激活: 10
Pelagia MT5 — 自动化交易系统
Pelagia MT5 是一款完全自动化的交易顾问，基于市场规律分析。它专为在剧烈价格波动后的回调中进行交易而设计，无需交易者持续监控。
该顾问易于使用 —— 只需在图表上激活，它就会自动开始运行。
注意！购买后请立即联系我，以获取设置说明！
交易信息
- 主要货币对： AUDCAD
- 时间周期： M15
账户要求
- 账户类型： Classic
- 杠杆： 1:500
- 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行）
- VPS： 推荐用于稳定运行
- 推荐经纪商： FreshForex
顾问设置
- Trade Comment： 显示在日志和交易历史中
- Trade Pairs M15： 活跃货币对列表（可能取决于后缀）
- Magic： 唯一的持仓标识符
- Lot Sizing Method： 根据风险水平计算手数的方法
- Fixed Lot： 初始交易的固定手数
- Deposit Load %： 用于计算手数的账户负载百分比
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用不会影响您财务状况的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示目的，并不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。
支持：
如需安装和设置问题，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru