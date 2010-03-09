Pelagia MT5 — 自动化交易系统

Pelagia MT5 是一款完全自动化的交易顾问，基于市场规律分析。它专为在剧烈价格波动后的回调中进行交易而设计，无需交易者持续监控。

该顾问易于使用 —— 只需在图表上激活，它就会自动开始运行。

注意！购买后请立即联系我，以获取设置说明！

交易信息

主要货币对： AUDCAD

AUDCAD 时间周期： M15

账户要求

账户类型： Classic

Classic 杠杆： 1:500

1:500 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行）

从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行） VPS： 推荐用于稳定运行

推荐用于稳定运行 推荐经纪商： FreshForex

顾问设置

Trade Comment： 显示在日志和交易历史中

显示在日志和交易历史中 Trade Pairs M15： 活跃货币对列表（可能取决于后缀）

活跃货币对列表（可能取决于后缀） Magic： 唯一的持仓标识符

唯一的持仓标识符 Lot Sizing Method： 根据风险水平计算手数的方法

根据风险水平计算手数的方法 Fixed Lot： 初始交易的固定手数

初始交易的固定手数 Deposit Load %： 用于计算手数的账户负载百分比

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用不会影响您财务状况的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示目的，并不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。