Gold AI Alpha Pro MT5

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⚠️ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ТЕСТИРОВАНИИ В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ:
По соображениям безопасности платформа MetaTrader полностью блокирует сетевые запросы ( WebRequest ) в тестере стратегий. Это значит, что советник не может подключиться к удаленному ИИ-серверу во время тестов.
  • В тестере стратегий: Робот переключается на встроенный локальный математический алгоритм. Результаты теста покажут лишь базовую логику.
  • В реальной торговле (на демо/реальном счете): Советник полноценно использует нейросеть для фильтрации и генерации сигналов. Результаты на реальном счете будут значительно точнее и эффективнее, чем в тестере

⚠️ ВАЖНАЯ НАСТРОЙКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ):

Этот советник использует передовой внешний искусственный интеллект (ИИ) для анализа рыночных графиков в режиме реального времени. Для корректной работы робота необходимо разрешить сетевые запросы в настройках терминала:
1. Откройте MetaTrader 5 -> Сервис -> Настройки -> вкладка "Советники".
2. Поставьте галочку "Разрешить WebRequest для следующих URL".

3. Добавьте базовый адрес вашего ИИ API (например, https://vsegpt.ru или URL вашего провайдера).

*Примечание: Если не выполнить эту настройку, терминал будет принудительно блокировать любые сетевые запросы робота, что приведет к системной ошибке сети [NET_ERR] в журнале экспертов.*

*Примечание: При запуске в Тестере стратегий или во время автоматической валидации Маркета советник мгновенно переключается на встроенную высокоточную математическую модель симуляции, что позволяет проводить бэктесты полностью в автономном режиме (оффлайн).*

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:

• Многоуровневая система фильтрации: Робот оснащен фильтром строгого соответствия сентименту и адаптивным фильтром тренда на базе Скользящих Средних. Даже если ИИ пришлет сигнал, робот заблокирует вход, если текущая волатильность или спред невыгодны.
• Умная защита и экономия токенов: Для оптимизации ваших затрат на API советник непрерывно отслеживает волатильность ATR. Если на рынке флэт или затишье, запрос к сети отменяется автоматически, сохраняя ваши деньги.
• Автоматический безубыток (Breakeven): Интеллектуальный механизм сопровождения сделки защищает вашу прибыль, переводя Stop Loss в безубыток, как только цена проходит заданное расстояние.

• Стильный стеклянный интерфейс (CCanvas GUI): Отображает текущие вердикты ИИ, шкалу силы тренда и математическое соотношение сил покупателей и продавцов прямо на графике в реальном времени.

=====================================================================

                  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА

=====================================================================

--- AI API Settings (Настройки ИИ) ---

• InpAiEndpoint: Веб-адрес (URL) вашего ИИ-провайдера.

• InpAiApiKey: Ваш личный секретный токен/ключ для авторизации в сети API.

• InpAiModel: Точное название модели искусственного интеллекта для анализа рынка.

--- TRADING PARAMETERS (Параметры торговли) ---

• InpLotSize: Фиксированный объем стартового лота для открытия рыночных сделок.

• InpMagic: Уникальный магический номер ордеров советника для разделения позиций.

=== USER INTERFACE (Интерфейс) ===

• ShowPanel: Включение или отключение стильной стеклянной инфо-панели на графике.

=== TRADING FILTERS (Фильтры торговли) ===

• TrendFilters: Главный переключатель активации адаптивного фильтра тренда.

• InpMinTrendPower: Умная защита токенов. Если сила тренда ниже этого значения, сетевой запрос отменяется ради экономии ваших денег.

• InpUseSessionFilter: Включение ограничений на торговлю по часам внутри дня.

• InpStartHour: Час начала торговли (время сервера). Позволяет пропускать расширение спредов.

• InpEndHour: Час завершения торговли (время сервера). Закрывает торговое окно.

• InpMaxSpreadPips: Максимально допустимый спред в пунктах для открытия ордера.

• InpStrictSentiment: Строгая верификация. Сверяет логику ИИ с показаниями математики.

=== MA TREND FILTER OPTIMIZATION (Оптимизация фильтра MA) ===

• InpMAPeriod: Период усреднения Скользящей Средней для старшего тренда.

• InpMAMethod: Метод сглаживания Скользящей Средней (рекомендуется LWMA).

• InpMaxFilterBuffer: Максимальный размер защитного канала в пунктах вокруг MA для фильтрации флэта.

• inp_Period: Таймфрейм для расчета Скользящей Средней тренда (например, H1).

=== BREAKEVEN SETTINGS (Настройки безубытка) ===

• UseBreakeven: Включение функции автоматического сопровождения сделки.

• BreakevenTrigger: Количество пунктов прибыли, необходимое для активации безубытка.

• BreakevenProfit: Количество пунктов гарантированной прибыли, фиксируемое при безубытке.

--- Technical Indicators Settings (Настройки индикаторов) ---

• InpAtrPeriod: Количество баров для расчета волатильности по индикатору ATR.

• InpRsiPeriod: Период для быстрого осциллятора импульса RSI.

• InpMacdFast: Период быстрой EMA для индикатора MACD.

• InpMacdSlow: Период медленной EMA для индикатора MACD.

• InpMacdSignal: Период сглаживания сигнальной линии индикатора MACD.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:

• Торговые активы: XAUUSD (Золото), EURUSD, GBPUSD.
• Таймфрейм: H1 или M15 (В зависимости от вашего стиля торговли).
• Брокер: ECN-счета с низким спредом и высокой скоростью исполнения.

• Минимальный баланс: $500.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
Я нацелен на предоставление качественного сервиса. Согласно правилам площадки, все руководства, файлы настроек (.set) и консультации предоставляются строго через Личные Сообщения на профиль продавца MQL5. Пишите в любое время!

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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Gold Respecting
Yuriy Kuzmin
Эксперты
Current price is $85 The price will increase depending on the number of sales! Source code for sale - $500. Message me for details! Version МТ4 Gold Respecting – an advanced gold trading solution (XAUUSD) Gold Respecting is a high-performance, fully automated trading algorithm developed based on years of experience trading and analyzing the gold market. Unlike many systems, this EA focuses on pure price action and volatility dynamics, specifically tailored to the unique behavior of the XAUUSD.
Price Gold
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Эксперты
Settings for Price Gold v1.9  have been added to the Discussion section. Attention!!! These settings are NOT compatible with previous versions of the EA. Source code for sale - $500. Message me for details! Price Gold is a fully automated trading system specifically engineered for the high-volatility Gold market (XAUUSD). This EA is designed for long-term stable growth and is ideal for traders who value a systematic approach over emotional decision-making. The algorithm is based on proprietary
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