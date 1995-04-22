Gold AI Alpha Pro MT5
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
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По соображениям безопасности платформа MetaTrader полностью блокирует сетевые запросы ( WebRequest ) в тестере стратегий. Это значит, что советник не может подключиться к удаленному ИИ-серверу во время тестов.
- В тестере стратегий: Робот переключается на встроенный локальный математический алгоритм. Результаты теста покажут лишь базовую логику.
- В реальной торговле (на демо/реальном счете): Советник полноценно использует нейросеть для фильтрации и генерации сигналов. Результаты на реальном счете будут значительно точнее и эффективнее, чем в тестере
⚠️ ВАЖНАЯ НАСТРОЙКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ):
3. Добавьте базовый адрес вашего ИИ API (например, https://vsegpt.ru или URL вашего провайдера).
*Примечание: Если не выполнить эту настройку, терминал будет принудительно блокировать любые сетевые запросы робота, что приведет к системной ошибке сети [NET_ERR] в журнале экспертов.*
*Примечание: При запуске в Тестере стратегий или во время автоматической валидации Маркета советник мгновенно переключается на встроенную высокоточную математическую модель симуляции, что позволяет проводить бэктесты полностью в автономном режиме (оффлайн).*
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:
• Стильный стеклянный интерфейс (CCanvas GUI): Отображает текущие вердикты ИИ, шкалу силы тренда и математическое соотношение сил покупателей и продавцов прямо на графике в реальном времени.
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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА
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--- AI API Settings (Настройки ИИ) ---
• InpAiEndpoint: Веб-адрес (URL) вашего ИИ-провайдера.
• InpAiApiKey: Ваш личный секретный токен/ключ для авторизации в сети API.
• InpAiModel: Точное название модели искусственного интеллекта для анализа рынка.
--- TRADING PARAMETERS (Параметры торговли) ---
• InpLotSize: Фиксированный объем стартового лота для открытия рыночных сделок.
• InpMagic: Уникальный магический номер ордеров советника для разделения позиций.
=== USER INTERFACE (Интерфейс) ===
• ShowPanel: Включение или отключение стильной стеклянной инфо-панели на графике.
=== TRADING FILTERS (Фильтры торговли) ===
• TrendFilters: Главный переключатель активации адаптивного фильтра тренда.
• InpMinTrendPower: Умная защита токенов. Если сила тренда ниже этого значения, сетевой запрос отменяется ради экономии ваших денег.
• InpUseSessionFilter: Включение ограничений на торговлю по часам внутри дня.
• InpStartHour: Час начала торговли (время сервера). Позволяет пропускать расширение спредов.
• InpEndHour: Час завершения торговли (время сервера). Закрывает торговое окно.
• InpMaxSpreadPips: Максимально допустимый спред в пунктах для открытия ордера.
• InpStrictSentiment: Строгая верификация. Сверяет логику ИИ с показаниями математики.
=== MA TREND FILTER OPTIMIZATION (Оптимизация фильтра MA) ===
• InpMAPeriod: Период усреднения Скользящей Средней для старшего тренда.
• InpMAMethod: Метод сглаживания Скользящей Средней (рекомендуется LWMA).
• InpMaxFilterBuffer: Максимальный размер защитного канала в пунктах вокруг MA для фильтрации флэта.
• inp_Period: Таймфрейм для расчета Скользящей Средней тренда (например, H1).
=== BREAKEVEN SETTINGS (Настройки безубытка) ===
• UseBreakeven: Включение функции автоматического сопровождения сделки.
• BreakevenTrigger: Количество пунктов прибыли, необходимое для активации безубытка.
• BreakevenProfit: Количество пунктов гарантированной прибыли, фиксируемое при безубытке.
--- Technical Indicators Settings (Настройки индикаторов) ---
• InpAtrPeriod: Количество баров для расчета волатильности по индикатору ATR.
• InpRsiPeriod: Период для быстрого осциллятора импульса RSI.
• InpMacdFast: Период быстрой EMA для индикатора MACD.
• InpMacdSlow: Период медленной EMA для индикатора MACD.
• InpMacdSignal: Период сглаживания сигнальной линии индикатора MACD.
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• Минимальный баланс: $500.