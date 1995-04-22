Gold AI Alpha Pro MT5

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По соображениям безопасности платформа MetaTrader полностью блокирует сетевые запросы ( WebRequest ) в тестере стратегий. Это значит, что советник не может подключиться к удаленному ИИ-серверу во время тестов. В тестере стратегий: Робот переключается на встроенный локальный математический алгоритм. Результаты теста покажут лишь базовую логику.

В реальной торговле (на демо/реальном счете): Советник полноценно использует нейросеть для фильтрации и генерации сигналов. Результаты на реальном счете будут значительно точнее и эффективнее, чем в тестере ⚠️ ВАЖНАЯ НАСТРОЙКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ):

Этот советник использует передовой внешний искусственный интеллект (ИИ) для анализа рыночных графиков в режиме реального времени. Для корректной работы робота необходимо разрешить сетевые запросы в настройках терминала:

1. Откройте MetaTrader 5 -> Сервис -> Настройки -> вкладка "Советники".

2. Поставьте галочку "Разрешить WebRequest для следующих URL".

3. Добавьте базовый адрес вашего ИИ API (например, https://vsegpt.ru или URL вашего провайдера). *Примечание: Если не выполнить эту настройку, терминал будет принудительно блокировать любые сетевые запросы робота, что приведет к системной ошибке сети [NET_ERR] в журнале экспертов.*

*Примечание: При запуске в Тестере стратегий или во время автоматической валидации Маркета советник мгновенно переключается на встроенную высокоточную математическую модель симуляции, что позволяет проводить бэктесты полностью в автономном режиме (оффлайн).*

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: • Многоуровневая система фильтрации: Робот оснащен фильтром строгого соответствия сентименту и адаптивным фильтром тренда на базе Скользящих Средних. Даже если ИИ пришлет сигнал, робот заблокирует вход, если текущая волатильность или спред невыгодны. • Умная защита и экономия токенов: Для оптимизации ваших затрат на API советник непрерывно отслеживает волатильность ATR. Если на рынке флэт или затишье, запрос к сети отменяется автоматически, сохраняя ваши деньги. • Автоматический безубыток (Breakeven): Интеллектуальный механизм сопровождения сделки защищает вашу прибыль, переводя Stop Loss в безубыток, как только цена проходит заданное расстояние. • Стильный стеклянный интерфейс (CCanvas GUI): Отображает текущие вердикты ИИ, шкалу силы тренда и математическое соотношение сил покупателей и продавцов прямо на графике в реальном времени. ===================================================================== ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА ===================================================================== --- AI API Settings (Настройки ИИ) --- • InpAiEndpoint: Веб-адрес (URL) вашего ИИ-провайдера. • InpAiApiKey: Ваш личный секретный токен/ключ для авторизации в сети API. • InpAiModel: Точное название модели искусственного интеллекта для анализа рынка. --- TRADING PARAMETERS (Параметры торговли) --- • InpLotSize: Фиксированный объем стартового лота для открытия рыночных сделок. • InpMagic: Уникальный магический номер ордеров советника для разделения позиций. === USER INTERFACE (Интерфейс) === • ShowPanel: Включение или отключение стильной стеклянной инфо-панели на графике. === TRADING FILTERS (Фильтры торговли) === • TrendFilters: Главный переключатель активации адаптивного фильтра тренда. • InpMinTrendPower: Умная защита токенов. Если сила тренда ниже этого значения, сетевой запрос отменяется ради экономии ваших денег. • InpUseSessionFilter: Включение ограничений на торговлю по часам внутри дня. • InpStartHour: Час начала торговли (время сервера). Позволяет пропускать расширение спредов. • InpEndHour: Час завершения торговли (время сервера). Закрывает торговое окно. • InpMaxSpreadPips: Максимально допустимый спред в пунктах для открытия ордера. • InpStrictSentiment: Строгая верификация. Сверяет логику ИИ с показаниями математики. === MA TREND FILTER OPTIMIZATION (Оптимизация фильтра MA) === • InpMAPeriod: Период усреднения Скользящей Средней для старшего тренда. • InpMAMethod: Метод сглаживания Скользящей Средней (рекомендуется LWMA). • InpMaxFilterBuffer: Максимальный размер защитного канала в пунктах вокруг MA для фильтрации флэта. • inp_Period: Таймфрейм для расчета Скользящей Средней тренда (например, H1). === BREAKEVEN SETTINGS (Настройки безубытка) === • UseBreakeven: Включение функции автоматического сопровождения сделки. • BreakevenTrigger: Количество пунктов прибыли, необходимое для активации безубытка. • BreakevenProfit: Количество пунктов гарантированной прибыли, фиксируемое при безубытке. --- Technical Indicators Settings (Настройки индикаторов) --- • InpAtrPeriod: Количество баров для расчета волатильности по индикатору ATR. • InpRsiPeriod: Период для быстрого осциллятора импульса RSI. • InpMacdFast: Период быстрой EMA для индикатора MACD. • InpMacdSlow: Период медленной EMA для индикатора MACD. • InpMacdSignal: Период сглаживания сигнальной линии индикатора MACD.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ: • Торговые активы: XAUUSD (Золото), EURUSD, GBPUSD. • Таймфрейм: H1 или M15 (В зависимости от вашего стиля торговли). • Брокер: ECN-счета с низким спредом и высокой скоростью исполнения. • Минимальный баланс: $500. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: Я нацелен на предоставление качественного сервиса. Согласно правилам площадки, все руководства, файлы настроек (.set) и консультации предоставляются строго через Личные Сообщения на профиль продавца MQL5. Пишите в любое время!



