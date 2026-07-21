Scalper Gold Ultimate
- Эксперты
-
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Описание торгового робота Scalper XAUUSD Auto Ultimate (v1)
Scalper XAUUSD Auto Ultimate — это полностью автоматическая скальпинг-система для торговли золотом (XAUUSD), построенная на концепции Smart Money Concepts (SMC) и институциональном мультитаймфреймовом анализе. Робот разработан специально для разгона депозитов от 1000$.
Ключевые преимущества и логика работы:
- Мультитаймфреймовый фильтр тренда (HTF BoS + EMA): Робот сканирует старший таймфрейм (обычно H1) для поиска глобальных сломов структуры (Major BoS) и фильтрует входы с помощью 200-периодной EMA, полностью исключая торговлю против рынка.
- Локальный паттерн ChoCh: Вход в сделку осуществляется на младшем таймфрейме (M15) только после подтверждения локального разворота цены (Change of Character) по ценам закрытия (Close).
- Алгоритм фиксации «Сейф»: При достижении ценой расчетной прибыли советник автоматически закрывает 50% объема позиции, а оставшуюся часть переводит в защищенный безубыток с адаптивным ATR-трейлингом.
- Встроенный риск-менеджмент (Prop-Defense): Робот оснащен модулем жесткого контроля дневного убытка, фильтром максимального спреда и контролем проскальзывания ордеров.
Руководство пользователя
1. Установка и запуск
- Скопируйте файл Scalper_XAUUSD_Auto_Ultimate.mq5 в папку терминала /MQL5/Experts/.
- Перезапустите MetaTrader 5 или нажмите «Обновить» во вкладке «Навигатор».
- Откройте график XAUUSD (Золото), установите таймфрейм M15.
- Перетащите советник на график. В появившемся окне на вкладке «Общие» обязательно поставьте галочку «Разрешить алготорговлю».
- Нажмите кнопку «Алготорговлю» на верхней панели самого терминала MT5 (иконка должна стать зеленой). Если все сделано правильно, на графике появится темно-зеленая информационная панель советника.
2. Описание входных параметров
Smart Money Мультитаймфрейм
- InpHTF — старший таймфрейм для анализа глобального тренда (рекомендуется PERIOD_H1).
- InpHTFPeriod (50) — количество баров на старшем таймфрейме для поиска BoS.
- InpEMAFilterPeriod (200) — период скользящей средней для фильтрации флэта.
Риск-Менеджмент и Проп-Защита
- InpIsCentAccount (false/true) — включите (true), если торгуете на центовом счете.
- InpRiskPerTrade (0.5 – 1.0) — риск на одну сделку в % от баланса счета.
- InpRiskRewardRatio (2.5 – 3.0) — итоговое соотношение риск/прибыль для тейк-профита.
- InpUsePartialClose (true) — активация функции «Сейф» (фиксация 50% прибыли).
- InpDailyLossLimit (1.5 – 5.0) — максимальный убыток по эквити за день в %. При достижении торговля блокируется до следующих суток.
- InpMaxSpread (45) — максимальный спред брокера в пипсах, при котором роботу разрешено открывать сделки.
- InpMaxSlippage (20) — предельное проскальзывание цены при исполнении.
Настройки Рабочего Таймфрейма (LTF)
- InpATRPeriod (24) — период индикатора ATR для динамического расчета Стоп-Лосса.
- InpATRMultiplier (4.5 – 5.5) — множитель ATR. Чем он выше, тем шире Стоп-Лосс и тем безопаснее торговля для депозита.
- InpLTFPeriod (20) — период для поиска локального ChoCh.
Настройки Трейлинг-Стопа
- InpUseTrailing (true) — включение динамического подтягивания Стоп-Лосса за ценой.
- InpTrailingStepATR (2.5 – 3.0) — шаг сопровождения позиции в коэффициентах ATR.
3. Рекомендации по эксплуатации
- Минимальный депозит: Для безопасной торговли на стандартном счете требуется от 1000$.
- Брокер: Выбирайте брокеров с ECN-счетами (минимальный плавающий спред и рыночное исполнение Market Execution), так как золото на М15 критично к качеству спреда.