Scalper Gold Ultimate

Описание торгового робота Scalper XAUUSD Auto Ultimate (v1)

Scalper XAUUSD Auto Ultimate — это полностью автоматическая скальпинг-система для торговли золотом (XAUUSD), построенная на концепции Smart Money Concepts (SMC) и институциональном мультитаймфреймовом анализе. Робот разработан специально для разгона депозитов от 1000$.

Ключевые преимущества и логика работы:

  1. Мультитаймфреймовый фильтр тренда (HTF BoS + EMA): Робот сканирует старший таймфрейм (обычно H1) для поиска глобальных сломов структуры (Major BoS) и фильтрует входы с помощью 200-периодной EMA, полностью исключая торговлю против рынка.
  2. Локальный паттерн ChoCh: Вход в сделку осуществляется на младшем таймфрейме (M15) только после подтверждения локального разворота цены (Change of Character) по ценам закрытия (Close).
  3. Алгоритм фиксации «Сейф»: При достижении ценой расчетной прибыли советник автоматически закрывает 50% объема позиции, а оставшуюся часть переводит в защищенный безубыток с адаптивным ATR-трейлингом.
  4. Встроенный риск-менеджмент (Prop-Defense): Робот оснащен модулем жесткого контроля дневного убытка, фильтром максимального спреда и контролем проскальзывания ордеров.

 

Руководство пользователя

1. Установка и запуск

  1. Скопируйте файл Scalper_XAUUSD_Auto_Ultimate.mq5 в папку терминала /MQL5/Experts/.
  2. Перезапустите MetaTrader 5 или нажмите «Обновить» во вкладке «Навигатор».
  3. Откройте график XAUUSD (Золото), установите таймфрейм M15.
  4. Перетащите советник на график. В появившемся окне на вкладке «Общие» обязательно поставьте галочку «Разрешить алготорговлю».
  5. Нажмите кнопку «Алготорговлю» на верхней панели самого терминала MT5 (иконка должна стать зеленой). Если все сделано правильно, на графике появится темно-зеленая информационная панель советника.

2. Описание входных параметров

Smart Money Мультитаймфрейм

  • InpHTF — старший таймфрейм для анализа глобального тренда (рекомендуется PERIOD_H1).
  • InpHTFPeriod (50) — количество баров на старшем таймфрейме для поиска BoS.
  • InpEMAFilterPeriod (200) — период скользящей средней для фильтрации флэта.

Риск-Менеджмент и Проп-Защита

  • InpIsCentAccount (false/true) — включите (true), если торгуете на центовом счете.
  • InpRiskPerTrade (0.5 – 1.0) — риск на одну сделку в % от баланса счета.
  • InpRiskRewardRatio (2.5 – 3.0) — итоговое соотношение риск/прибыль для тейк-профита.
  • InpUsePartialClose (true) — активация функции «Сейф» (фиксация 50% прибыли).
  • InpDailyLossLimit (1.5 – 5.0) — максимальный убыток по эквити за день в %. При достижении торговля блокируется до следующих суток.
  • InpMaxSpread (45) — максимальный спред брокера в пипсах, при котором роботу разрешено открывать сделки.
  • InpMaxSlippage (20) — предельное проскальзывание цены при исполнении.

Настройки Рабочего Таймфрейма (LTF)

  • InpATRPeriod (24) — период индикатора ATR для динамического расчета Стоп-Лосса.
  • InpATRMultiplier (4.5 – 5.5) — множитель ATR. Чем он выше, тем шире Стоп-Лосс и тем безопаснее торговля для депозита.
  • InpLTFPeriod (20) — период для поиска локального ChoCh.

Настройки Трейлинг-Стопа

  • InpUseTrailing (true) — включение динамического подтягивания Стоп-Лосса за ценой.
  • InpTrailingStepATR (2.5 – 3.0) — шаг сопровождения позиции в коэффициентах ATR.

3. Рекомендации по эксплуатации

  • Минимальный депозит: Для безопасной торговли на стандартном счете требуется от 1000$.
  • Брокер: Выбирайте брокеров с ECN-счетами (минимальный плавающий спред и рыночное исполнение Market Execution), так как золото на М15 критично к качеству спреда.

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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Индикатор ATR_Dashboard: описание и принцип работы ATR_Dashboard — вспомогательный инструмент для MetaTrader 5, который визуализирует текущее состояние волатильности по торговому инструменту на основе индикатора Average True Range (ATR). Он не генерирует прямые сигналы на вход в позицию, а помогает трейдеру оценить, насколько сильно цена уже прошла за текущий день относительно среднего хода (ATR), и увидеть ориентиры, где этот средний ход может завершиться. Как работает индикатор: пошаговая логи
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Индикатор «Контрольные зоны ATR Грааль»  руководство пользователя Назначение индикатора Индикатор рассчитывает **средний ход цены** (High − Low) за заданное количество периодов (месяцев, недель, дней) и строит от текущих экстремумов периода **две зоны** — верхнюю и нижнюю. Расчётная логика: от **Low** текущей свечи вверх откладывается средний ход; от **High** текущей свечи вниз откладывается тот же средний ход. Каждая зона имеет ширину **+10%** от величины среднего хода, формируя «буферную» о
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