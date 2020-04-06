Exclusive Prime MT5

Exclusive Prime MT5 — профессиональный торговый советник для MetaTrader 5

Exclusive Prime MT5 — это эксперт‑советник нового поколения, созданный для трейдеров, которые ценят автоматизацию, стабильность и строгий контроль рисков. Алгоритм сочетает интеллектуальный анализ рынка и систему управления капиталом, обеспечивая точное исполнение сделок и адаптацию к различным рыночным условиям.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!
ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера определённая валютная пара показывает хорошие результаты, это не означает, что у других брокеров будет так же. У каждого брокера свои котировки, спреды и условия торговли. Поэтому каждая валютная пара должна быть оптимизирована пользователем самостоятельно и запускаться на реальном счёте только в одновалютном режиме — отдельно для каждой пары. Скриншоты в мультивалютном режиме приведены исключительно для примера. Оптимизацию рекомендуется повторять хотя бы раз в год, так как рыночные условия меняются.
Важная информация:

Демо-версия советника предназначена только для ознакомления. Результаты тестирования без оптимизации не отражают реальную работу алгоритма. Для полноценного использования требуется индивидуальная оптимизация под брокера, депозит и выбранные инструменты. В любом случае оптимизацию необходимо проводить самостоятельно и повторять хотя бы раз в год.

Помните: конечный результат напрямую зависит от вашего опыта и тех параметров, которые вы сами установите после оптимизации советника.

Ключевые особенности

  • Интеллектуальный анализ: комбинация трендовых и осцилляторных индикаторов с фильтрацией ложных сигналов.
  • Адаптивность: автоматическая подстройка под разные рыночные условия и уровни волатильности.
  • Современное исполнение ордеров: поддержка IOC, FOK, Return, BOC.
  • Защита капитала: динамические стоп‑лоссы, трейлинг‑стопы и гибкий риск‑менеджмент.
  • Быстрый старт: встроенные параметры позволяют протестировать советник сразу после установки.

Принцип работы

Советник открывает сделки только при выполнении заданных условий. Встроенные механизмы управления капиталом контролируют размер позиций и уровни стопов, сохраняя баланс между безопасностью и гибкостью.

Оптимизация и тестирование

Основные валюты: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — показаны на скриншотах исключительно в качестве примера. Для реальной торговли все валютные пары, включая эти, должны быть оптимизированы пользователем самостоятельно и запускаться на реальном счёте только в одновалютном режиме — отдельно для каждой пары. Скриншоты с мультивалютным режимом приведены исключительно для демонстрации.

Дополнительные валюты: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — приведены как пример (на основе брокера IC Markets Global). У других брокеров их может не быть, либо состав инструментов будет отличаться.

Важно: Для реальной торговли каждая пара должна быть оптимизирована пользователем самостоятельно. Чем больше депозит, тем больше валютных пар можно оптимизировать и подключить к работе. Эта работа выполняется покупателем, а не автором.

Технические параметры

  • Таймфрейм: M15
  • Минимальный депозит: от $1000 (рекомендация для корректной работы алгоритма)
  • Рекомендуемое плечо: от 1:500
  • Тип счёта: ECN / Raw Spread (см. список брокеров ниже)
  • VPS: рекомендуется для стабильной работы

Рекомендуемые брокеры

Советник может использоваться у брокеров с низкими спредами, таких как: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Список не является исчерпывающим — допускается работа и с другими надёжными брокерами с подходящими условиями.

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.

Поддержка:

По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

