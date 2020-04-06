Missy Fab MT5 — автоматизированная торговая система

Missy Fab MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Почему выбрать Missy Fab MT5?

Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей.

Гибкость: адаптация к волатильности и изменениям рыночных условий.

Современные типы исполнения ордеров: поддержка IOC, FOK, Return, BOC.

Управление рисками: адаптивные стоп-лоссы и динамические стратегии защиты капитала.

Быстрый старт: все параметры предварительно оптимизированы.

Как это работает

Missy Fab MT5 анализирует рынок с помощью встроенных алгоритмов и открывает сделки в соответствии с заданными условиями. Механизмы управления капиталом помогают контролировать риски при торговле.

Что нужно для начала

Валютные пары: AUDCAD

Запуск советника: рекомендуется на AUDCAD

Остальные валюты: активируются автоматически

Тип счёта: Raw Spread

Кредитное плечо: 1:500

Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)

Таймфрейм: M15

VPS: рекомендуется для стабильной работы

рекомендуется для стабильной работы Рекомендуемый брокер: IC Markets Global

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.