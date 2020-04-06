Winter MT5 — автоматизированная торговая система

Winter MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений. Система работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля.

Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары NZDCAD_e — остальные пары активируются автоматически.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Требования к счёту

Валютные пары: NZDCAD_e, AUDCAD_e

NZDCAD_e, AUDCAD_e Тип счёта: ECN

ECN Кредитное плечо: 1:500

1:500 Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)

от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма) Таймфрейм: M15

M15 VPS: рекомендуется для стабильной работы

рекомендуется для стабильной работы Рекомендуемый брокер: FreshForex

Входные параметры

Комментарий к сделке: отображается в журнале и истории счёта

отображается в журнале и истории счёта Торговые пары M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)

список активных пар (может зависеть от суффикса) Magic: уникальный идентификатор позиции

уникальный идентификатор позиции Метод расчёта лота: на основе уровня риска

на основе уровня риска Загрузка депозита %: настройка начального размера лота

настройка начального размера лота Виртуальный TP: false

false Снайперский режим: true

true Процент риска: на сделку

на сделку Ювелирный снайпер: активен

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.