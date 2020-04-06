Winter MT5

Winter MT5 — автоматизированная торговая система

Winter MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений. Система работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля.

Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары NZDCAD_e — остальные пары активируются автоматически.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Требования к счёту

  • Валютные пары: NZDCAD_e, AUDCAD_e
  • Тип счёта: ECN
  • Кредитное плечо: 1:500
  • Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
  • Таймфрейм: M15
  • VPS: рекомендуется для стабильной работы
  • Рекомендуемый брокер: FreshForex

Входные параметры

  • Комментарий к сделке: отображается в журнале и истории счёта
  • Торговые пары M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)
  • Magic: уникальный идентификатор позиции
  • Метод расчёта лота: на основе уровня риска
  • Загрузка депозита %: настройка начального размера лота
  • Виртуальный TP: false
  • Снайперский режим: true
  • Процент риска: на сделку
  • Ювелирный снайпер: активен
Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.

Поддержка:

По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Рекомендуем также
DAX Range BreakOut EA
Samuel Masumbuko Aganze
Эксперты
Le DAX Range BreakOut EA est un expert advisor développé spécifiquement pour le marché allemand DAX (GER40). Conçu pour capturer les mouvements de prix après des périodes de consolidation, ce robot utilise une stratégie de breakout basée sur les ranges horaires, avec des fonctionnalités avancées pour gérer le risque et maximiser les profits. Il est recommandé d’utiliser le DAX avec les paramètres par défaut pour un rendement optimal. Contrairement à de nombreux autres programmes du marché MQL5,
Propfirm Saver
Ian Nganga Comba
Эксперты
Propfirm Saver Только 10 копия из 10 — цена $120 После продажи стоимость возрастёт до $200 Обзор стратегии EA предназначен для прохождения challenge-программ prop-фирм с минимизацией рисков через двухсчетную модель. Торговые операции распределяются между challenge-счетом и личным live-счетом. В случае успеха – вы зарабатываете на challenge-счёте, при неудаче EA стремится покрыть плату за участие с live-счёта. Ключевые особенности Открытие только одной позиции за раз (без сеток и мартингейла) Вс
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Эксперты
Crystal Prop Passer — торговый робот для золота (XAU/USD) на 5-минутном таймфрейме, разработанный для уверенного прохождения проп-фирменных челленджей Crystal Prop Passer — это интеллектуальный торговый алгоритм, созданный специально для автоматического прохождения испытаний в проп-компаниях. Робот торгует исключительно на инструменте золото (XAU/USD) и использует 5-минутный таймфрейм для высокочастотных и точных входов в рынок. Алгоритм учитывает ключевые условия большинства популярных проп-фир
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Эксперты
Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременн
Gap Rider
Ofer Dvir
Эксперты
GapRider EA - Динамический экспертный советник для торговли гэпами на стороне покупки Обзор GapRider EA — это сложный и адаптивный экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5, специализирующийся на торговле гэпами на стороне покупки. Этот EA выявляет значительные рыночные гэпы и размещает стратегические ордера на покупку, используя динамическую настройку размеров на основе волатильности рынка для оптимизации входов и выходов из сделок. Благодаря надежному набору функций, GapRider пр
Gold Breaout H15
Ahmad Moddarisi
Эксперты
The Expert Advisor has been developed for XAUUSD M60 based on Linear Regression,Keltner Channel, HeikenAshi and pending orders. It has been back tested on over 15-year tick data with 99% quality of modelling. The screenshots attached feature the robustness test by Monte Carlo analysis with 200 simulations. A broker with a small spread and slippage is recommended for better performance. No need to set up any parameters, these settings are optimized. Check my other products. They work well in comb
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Эксперты
Quantum Index — Интеллектуальный советник для торговли индексами Live Signal Ключевые особенности: Поддерживаемые инструменты: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Брокер: RoboForex ( ECN или Prime счета)    Средняя месячная активность: 100–200 ордеров Ожидаемая прибыль: 10–20% в месяц Максимальная просадка: до 20% при использовании стандартного лота Описание: Quantum Index — это высокоточный и надежный торговый советник, разработанный для автоматической торговли на популярных фондовых индексах. О
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Эксперты
Минимальные требования Тип счета: ECN / RAW / Низкий спред Рекомендуемые брокеры: IC Markets, IC Trading или аналогичные ECN-брокеры Минимальный депозит: $500 (кредитное плечо 1:500) Рекомендуемый депозит: $1000 (кредитное плечо 1:500) Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500) VPS: Требуется для круглосуточной работы Основные функции Автоматизированная стратегия прорыва диапазона с настраиваемым временем действия диапазона Динамический размер позиции: фиксированный, фиксир
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
Текущее промо: Сейчас всего 349$! Окончательная цена: 999$ Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   STARLIGHT — очень продвинутый ночной скальпер с низким уровнем риска, который использует уникальный подход к алгоритму входа по сравнению с другими ночными скальперами.  Он был разработан с использованием многолетнего опыта реальной торговли по стратегии среднего обратного, и были выбраны только лучшие пары и методы, которые будут включены в
Analitic RSI MT5
Yvan Musatov
Эксперты
Профессиональный эксперт нализирующий рынок при помощи индекса относительной силы. Основной принцип, бот берет указанные цены за определенный промежуток времени и рассчитывает силу и амплитуду цены. Это может показать, когда тренд потеряет силу и развернется. Анализируется сигнал от выхода из зон перекупленности/перепроданности, уровнями этих зон будут служить уровни со значениями LEVEL_MAX и LEVEL_MIN. Покупаем, когда сигнал сначала опустится ниже определенного уровня (LEVEL_MIN), а затем подн
Speedy EA MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other prod
Junior
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Форекс бот Junior - это трендовая надежная торговля.  Торговля на Форексе — это сложный и динамичный рынок, для успешной навигации на котором требуется много времени, усилий и опыта. Однако с появлением торговых ботов трейдеры теперь могут автоматизировать свои торговые стратегии и использовать преимущества рыночных тенденций без необходимости тратить бесчисленные часы на анализ данных.  Что такое Forex Bot Junior — это торговый бот, который использует передовые алгоритмы для анализа рыночн
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Эксперты
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Эксперты
Инструментарий для заработка и исследований. Техническая часть советника построена полностью на движке  Trading engine 4.010 , написанного господином Карпутовым , который любезно предоставляет доступ к своим работам. В основе ядра  торговых сигналов и стратегии лежит авторский алгоритм формирования паттернов прогнозирования цены. Применим к любому инструменту! Дополнен системой управления на основе МА "Девятихвостый Лис" , актуализации и подстройки сигнала максимально точно под рынок, инструм
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
1.8 (5)
Эксперты
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
Эксперты
Embarking on a successful trading journey requires a comprehensive understanding of the risks involved and the tools at your disposal. With Obsidian Expert Advisor , we provide traders with a powerful algorithmic trading solution that unlocks new possibilities in financial markets. Innovation and Precision Obsidian Expert Advisor draws inspiration from the best practices of proven trading strategies, delivering exceptional results and instilling confidence in your trading decisions. Obsidian's c
Dual Space Time
Szymon Palczynski
5 (1)
Эксперты
Important !!! Only for real traders. If you are looking for a holy grail - please don't bother me. Multi-currency expert.          At the beginning, I suggest: EURUSD and GBPUSD               Tested in three steps ( Tester/Demo/Real  ) TF - H1  recommended Personally i use M1 for EURUSD only The most important thing is to get out of position                     "Stable version. Tester/Demo/Real ";                      "  Applied systems:";            "- Positioning system";           "- Pa
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
5 (2)
Эксперты
Promex – это уникальный советник, который торгует при сильном отклонении цены от нормального значения. Открывая сделки в момент, когда очень вероятно движение в противоположном направлении, советник Promex сопровождает ее коротким трейлинг-стопом, тем самым собирая с рынка небольшую прибыль, но с вероятность 95% . Требования к торговому счету. Счета типа: ECN и RAW Кредитное плечо: 1:30 и более Минимальный депозит: 100 USD Спред по EURUSD: до 6 пунктов Подходит для Prop firm. Советник Promex ра
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Эксперты
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your special gift.  Supreme Edge, an advanced Expert Advisor meticulously designed for trading. Leveraging state-of-the-art trend identification algorithms, this system seamlessly adapts to complex market dynamics, capturing high-probability opportunities with precision and agility. The EA distinguishes itself with its proprietary trend detection mechanism, which analyses and interprets multi-dimensional market data to accuratel
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Pelagia MT5 — автоматизированная торговая система Pelagia MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, основанный на анализе рыночных закономерностей. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений и работает без необходимости постоянного контроля со стороны трейдера. Советник прост в использовании — достаточно активировать его на графике, и он начнёт работу автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настро
RTR No Hard Stop Losses
Retail Trading Realities LTD
Эксперты
[signal] [ back test $10k to $94million ] [ back test risk% = 0.10 ] [ back test risk% = 0.2 0 ] [single symbol settings] [set files]   [ inputs explained ] ******Live Signal +107.00% (26/02/2025)********** RTR No Hard Stop Losses algo EA for MT5 Load this EA onto any Forex M5 chart like EURUSD/GBPUSD/USDJPY has to be a 24hr market . High win rate approx. 78.00% Trend following with high % win rate . No Martingale . There is a trailing stop for all trades on the higher timeframe . Multiple Symbo
Status Auto m5
Yvan Musatov
Эксперты
Профессиональный эксперт   Status Auto   анализирующий рынок при помощи специального алгоритма. Основной принцип, бот берет указанные цены за определенный промежуток времени и рассчитывает силу и амплитуду цены сверяея с собстенной системой индикации на основании фактических данных. Фиксируется момент когда тренд потеряет силу и развернется и тогда закрывается предыдущая серия и готовится новая. Также бот в своих алгоритмах анализирует собственные сигналы перекупленности/перепроданности. Покупа
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
DeepTrader
Lefika Raphel Sebatane
Эксперты
DeepTrader EA DeepTrader EA is a sophisticated and versatile Expert Advisor designed for MetaTrader 5, crafted to deliver consistent trading performance across volatile markets. Optimized for BTCUSD (Bitcoin) and XAUUSD (Gold), this EA is ideal for traders seeking to capitalize on dynamic price movements in cryptocurrencies and precious metals. With a focus on precision, risk management, and adaptability, DeepTrader EA empowers both novice and experienced traders to enhance their trading strate
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Эксперты
Советник предназначен для разруливания сложных ситуаций, в том числе лока. Помимо этого советник может и сам успешно торговать. Для этого в нем предусмотрены функции автоторговли. Параметры: BUY   – разрешить разруливать продажи SELL   – разрешить разруливать покупки Step   = 60; – шаг между усредняющими позициями ProfitClose   – прибыль закрытия в валюте Lot   = 0.01; – первый лот усреднения K_Lot   = 1.5; – коэффициент усреднения Max_Lot   = 10.0; – максимально возможный объем StartLot   = 0.1
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Другие продукты этого автора
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive DC — советник для прохождения Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC — специализированный алгоритм для работы с золотом (XAUUSD), созданный исключительно для трейдеров, проходящих проп‑челленджи. Советник оптимизирован и готов к работе сразу после установки. Основная задача пользователя — управление рисками, все остальные процессы выполняются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Важно: Если вы не знаете, что такое
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
PropSurge One MT5 — советник для прохождения проп‑челленджей Данный торговый алгоритм создан с акцентом на дисциплину и соответствие требованиям проп‑фирм. Его архитектура ориентирована на работу в тренировочных условиях, где ключевым фактором является контроль рисков и соблюдение правил капитала. Алгоритм оптимизирован для стабильного функционирования в рамках проверочных программ. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Важно: Если вы не знаете
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Эксперты
Piazza MT5 — профессиональный инструмент автоматической торговли Piazza MT5 — эксперт-советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые ценят системный подход и технологичность. Архитектура советника объединяет алгоритмы анализа рынка и адаптивные механизмы управления рисками, позволяя автоматизировать процесс торговли и снизить влияние субъективных решений. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Ключевые особенности Piazza MT5 Алгорит
Universe EA
Natalyia Nikitina
5 (2)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я — Universe EA, созданный для стабильной работы и контроля рисков. Советник функционирует в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Результаты у разных брокеров могут отличаться из‑за котировок, спредов и условий торговли. Поэтому каждая валютная пара д
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Эксперты
Imperator Legacy — элитный советник для точной краткосрочной торговли Imperator Legacy — это премиальный автоматический торговый советник, созданный для работы с инструментами повышенной волатильности и минимальным спредом. В основе — многокомпонентный алгоритм, способный анализировать рынок в реальном времени и реагировать с максимальной скоростью. Советник реализует стратегию Price Action с минимальной задержкой, что делает его особенно эффективным для скальпинга. Поддерживается как фиксирован
SniperScope
Natalyia Nikitina
Индикаторы
SniperScope — индикатор для точного входа в рынок SniperScope — это индикатор для платформы MetaTrader 4 , разработанный для точного определения момента входа в рынок. Система фильтрации сигналов включает две RSI и две MA, эффективно устраняя рыночный шум и предоставляя надёжные сигналы без перерисовки. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Преимущества Стрелки фиксируются при появлении и не исчезают Двойная фильтрация по RSI и MA Оповещения: т
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Maksimus EA MT5 — автоматизированная торговая система Maksimus EA MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, созданный для автоматизации торговли на рынке Форекс. Он сочетает алгоритмы трендового анализа и инструменты управления позициями, что делает его подходящим как для базовых стратегий, так и для более сложных торговых систем. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты, представленные в описании, были вып
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Maximus MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Maximus MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опреде
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Эксперты
Synergetic MT5 — автоматизированная торговая система Synergetic MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Особенности Synergetic MT5 Алгоритмы анализа: использование адаптивных методов для поиска торговых возможностей. Гибкость: подстраиваетс
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Jardin MT5 — автоматизированная торговая система на основе рыночных закономерностей Jardin MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, использующий ключевые рыночные закономерности, такие как возврат цены после резкого движения в любом направлении. Он работает в автоматическом режиме и требует минимального вмешательства. Как использовать: установите советник на график валютной пары AUDCAD . Остальные валюты активируются автоматически, обеспечивая мультивалютную торговлю. Внимание!
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Princess of Milana MT5 — автоматизированная торговая система Princess of Milana MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Princess of Milana MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Missy Fab MT5 — автоматизированная торговая система Missy Fab MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Missy Fab MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к вол
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Mother Earth MT5 — автоматизированная торговая система Mother Earth MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Mother Earth MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адапта
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Pelagia MT5 — автоматизированная торговая система Pelagia MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, основанный на анализе рыночных закономерностей. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений и работает без необходимости постоянного контроля со стороны трейдера. Советник прост в использовании — достаточно активировать его на графике, и он начнёт работу автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настро
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Duramax MT5 — автоматизированная торговая система Duramax MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений и работает в полностью автоматическом режиме. Советник полностью автоматизирован и требует минимального вмешательства. Для запуска достаточно установить его на график валютной пары AUDCAD_e — остальные параметры активируются автоматически. Внимание! Свяжит
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Ride the Wind MT5 — автоматизированная торговая система Ride the Wind MT5 — это торговый советник, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Ride the Wind MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к волатил
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
BaLLzProtector MT5 — автоматизированная торговая система BaLLzProtector MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он построен на основе закономерностей, таких как возврат цены после резких движений, и работает в полностью автоматическом режиме. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары AUDCAD_e — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получит
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
TradeRanger MT5 — автоматизированная торговая система TradeRanger MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, основанный на ключевых рыночных закономерностях, таких как возврат цены после резкого движения. Он работает в автоматическом режиме и не требует постоянного контроля со стороны трейдера. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары AUDCAD — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инстр
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Requiem MT5 — автоматическая торговая система на основе рыночных закономерностей Requiem MT5 — это эксперт-советник, который использует ключевые рыночные закономерности, такие как возврат цены после резкого движения. Он работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля со стороны трейдера. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары NZDCAD — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получит
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Astra MT5 — автоматизированная торговая система на основе рыночных закономерностей Astra MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, который использует ключевые рыночные закономерности, включая возврат цены после резких движений. Система полностью автоматизирована и не требует постоянного контроля со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Особенности Astra MT5 Алгоритмы анализа: работа с ценовыми паттернами и закономерностями
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Beskar Sovereign EA MT5 — автоматизированная торговая система Beskar Sovereign EA MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Beskar Sovereign EA MT5 Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка. Адап
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Solaris Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Solaris Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Solaris Imperium MT5 Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка. Адаптивность:
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Force Strategy MT5 — автоматизированная торговая система Force Strategy MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Force Strategy MT5 Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка. Адаптивность: эффек
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Divine Duality MT5 — автоматизированная торговая система Divine Duality MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Divine Duality MT5 Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка. Адаптивность: эффек
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Prime MT5 — профессиональный торговый советник для MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 — это эксперт‑советник нового поколения, созданный для трейдеров, которые ценят автоматизацию, стабильность и строгий контроль рисков. Алгоритм сочетает интеллектуальный анализ рынка и систему управления капиталом, обеспечивая точное исполнение сделок и адаптацию к различным рыночным условиям. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, с
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв