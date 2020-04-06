Ride the wind MT5
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.5
- Обновлено: 20 сентября 2025
- Активации: 10
Ride the Wind MT5 — автоматизированная торговая система
Ride the Wind MT5 — это торговый советник, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера.
Почему выбрать Ride the Wind MT5?
- Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей.
- Гибкость: адаптация к волатильности и изменениям рыночных условий.
- Современные типы исполнения ордеров: поддержка IOC, FOK, Return, BOC.
- Управление рисками: адаптивные стоп-лоссы и динамические стратегии защиты капитала.
- Быстрый старт: все параметры предварительно оптимизированы.
Как это работает
Ride the Wind MT5 анализирует рынок с помощью встроенных алгоритмов и открывает сделки в соответствии с заданными условиями. Механизмы управления капиталом помогают контролировать риски при торговле.
Что нужно для начала
- Валютные пары: NZDCAD, AUDCAD
- Запуск советника: рекомендуется на NZDCAD
- Остальные валюты: активируются автоматически
- Тип счёта: ECN
- Кредитное плечо: 1:500
- Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
- Таймфрейм: M15
- VPS: рекомендуется для стабильной работы
- Рекомендуемый брокер: RoboForex
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru