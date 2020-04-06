Astra MT5
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Astra MT5 — автоматизированная торговая система на основе рыночных закономерностей
Astra MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, который использует ключевые рыночные закономерности, включая возврат цены после резких движений. Система полностью автоматизирована и не требует постоянного контроля со стороны трейдера.
Особенности Astra MT5
- Алгоритмы анализа: работа с ценовыми паттернами и закономерностями рынка.
- Адаптивность: подстраивается под различные рыночные условия и уровни волатильности.
- Современные типы исполнения ордеров: поддержка IOC, FOK, Return, BOC.
- Управление рисками: встроенные механизмы защиты капитала и адаптивные стоп-лоссы.
- Простота запуска: рекомендуемые параметры уже встроены в систему.
Как использовать
Для запуска советника достаточно установить его на график валютной пары NZDCAD. После активации остальные пары подключаются автоматически. Система полностью автономна и требует минимального вмешательства.
Что нужно для начала
- Валютные пары: NZDCAD, AUDCAD
- Запуск советника: рекомендуется на NZDCAD
- Остальные валюты: активируются автоматически
- Тип счёта: SVG / ECN
- Кредитное плечо: 1:500
- Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
- Таймфрейм: M15
- VPS: рекомендуется для стабильной работы
- Рекомендуемый брокер: Deriv
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru