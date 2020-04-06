Astra MT5 — автоматизированная торговая система на основе рыночных закономерностей

Astra MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, который использует ключевые рыночные закономерности, включая возврат цены после резких движений. Система полностью автоматизирована и не требует постоянного контроля со стороны трейдера.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Особенности Astra MT5

Алгоритмы анализа: работа с ценовыми паттернами и закономерностями рынка.

работа с ценовыми паттернами и закономерностями рынка. Адаптивность: подстраивается под различные рыночные условия и уровни волатильности.

подстраивается под различные рыночные условия и уровни волатильности. Современные типы исполнения ордеров: поддержка IOC, FOK, Return, BOC.

поддержка IOC, FOK, Return, BOC. Управление рисками: встроенные механизмы защиты капитала и адаптивные стоп-лоссы.

встроенные механизмы защиты капитала и адаптивные стоп-лоссы. Простота запуска: рекомендуемые параметры уже встроены в систему.

Как использовать

Для запуска советника достаточно установить его на график валютной пары NZDCAD. После активации остальные пары подключаются автоматически. Система полностью автономна и требует минимального вмешательства.

Что нужно для начала

Валютные пары: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD Запуск советника: рекомендуется на NZDCAD

рекомендуется на NZDCAD Остальные валюты: активируются автоматически

активируются автоматически Тип счёта: SVG / ECN

SVG / ECN Кредитное плечо: 1:500

1:500 Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)

от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма) Таймфрейм: M15

M15 VPS: рекомендуется для стабильной работы

рекомендуется для стабильной работы Рекомендуемый брокер: Deriv

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.