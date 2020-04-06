PropSurge One MT5 — советник для прохождения проп‑челленджей

Данный торговый алгоритм создан с акцентом на дисциплину и соответствие требованиям проп‑фирм. Его архитектура ориентирована на работу в тренировочных условиях, где ключевым фактором является контроль рисков и соблюдение правил капитала. Алгоритм оптимизирован для стабильного функционирования в рамках проверочных программ.

Важно: Если вы не знаете, что такое Prop Firm Challenge — не покупайте этот советник.



Эксклюзивность: Советник не использует мартингейл или сетку, что гарантирует ограниченную просадку. Алгоритм открывает только одну сделку с жёстким StopLoss и TakeProfit — именно это делает его уникальным решением для прохождения Prop Firm Challenges.

Технические характеристики

Платформа: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Тип стратегии: импульсная торговля на основе волатильности

импульсная торговля на основе волатильности Метод входа: отложенные ордера по направлению импульса

отложенные ордера по направлению импульса Риск-менеджмент: одна сделка, фиксированный стоп‑лосс, без применения мартингейла и хеджа

одна сделка, фиксированный стоп‑лосс, без применения мартингейла и хеджа Рекомендуемый риск: Standard Mode — 1%, Turbo Mode — до 20%

Standard Mode — 1%, Turbo Mode — до 20% Dynamic Lot: 0 — фиксированный; для активации динамического режима см. инструкцию

0 — фиксированный; для активации динамического режима см. инструкцию Минимальный депозит: от $200

Поддерживаемые торговые инструменты

Индексы: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000

US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000 Криптовалюта: BTCUSD

BTCUSD Металлы: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP

XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP Forex: основные валютные пары

Режимы работы

Standard Mode: умеренный риск

умеренный риск Turbo Mode: повышенный риск для агрессивных условий

Ключевые особенности

Строгий контроль рисков: встроенные ограничения на просадку

Надёжность: отсутствие мартингейла, хеджа и переобучения

Гибкость: поддержка широкого спектра инструментов

Адаптивность: возможность настройки под различные торговые сценарии

Входные параметры

Magic Number: идентификатор позиций

идентификатор позиций Maximum Slippage: допустимое проскальзывание

допустимое проскальзывание Fixed Lot / Dynamic Lot: выбор режима лота

выбор режима лота Maximum Risk Percent: ограничение риска на сделку

ограничение риска на сделку Maximum Transaction: лимит количества сделок

лимит количества сделок Maximum Bidding Step: шаг между ордерами

шаг между ордерами Maximum Trailing: трейлинг‑стоп в пунктах

трейлинг‑стоп в пунктах Maximum Trailing Loss: ограничение убытка по трейлингу

ограничение убытка по трейлингу Maximum Velocity Pulse: лимит рыночной активности

лимит рыночной активности Maximum Stop Loss %: стоп‑лосс в процентах

стоп‑лосс в процентах Maximum Stop Loss (pips): стоп‑лосс в пунктах

стоп‑лосс в пунктах Trade Comment: комментарий к сделке

Примечание: Для корректного тестирования используйте GMT Offset, соответствующий вашему региону.

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

