PropSurge One MT5
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.3
- Обновлено: 22 августа 2025
- Активации: 10
PropSurge One MT5 — советник для прохождения проп‑челленджей
Данный торговый алгоритм создан с акцентом на дисциплину и соответствие требованиям проп‑фирм. Его архитектура ориентирована на работу в тренировочных условиях, где ключевым фактором является контроль рисков и соблюдение правил капитала. Алгоритм оптимизирован для стабильного функционирования в рамках проверочных программ.
Эксклюзивность: Советник не использует мартингейл или сетку, что гарантирует ограниченную просадку. Алгоритм открывает только одну сделку с жёстким StopLoss и TakeProfit — именно это делает его уникальным решением для прохождения Prop Firm Challenges.
Технические характеристики
- Платформа: MetaTrader 5
- Тип стратегии: импульсная торговля на основе волатильности
- Метод входа: отложенные ордера по направлению импульса
- Риск-менеджмент: одна сделка, фиксированный стоп‑лосс, без применения мартингейла и хеджа
- Рекомендуемый риск: Standard Mode — 1%, Turbo Mode — до 20%
- Dynamic Lot: 0 — фиксированный; для активации динамического режима см. инструкцию
- Минимальный депозит: от $200
Поддерживаемые торговые инструменты
- Индексы: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
- Криптовалюта: BTCUSD
- Металлы: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
- Forex: основные валютные пары
Режимы работы
- Standard Mode: умеренный риск
- Turbo Mode: повышенный риск для агрессивных условий
Ключевые особенности
- Строгий контроль рисков: встроенные ограничения на просадку
- Надёжность: отсутствие мартингейла, хеджа и переобучения
- Гибкость: поддержка широкого спектра инструментов
- Адаптивность: возможность настройки под различные торговые сценарии
Входные параметры
- Magic Number: идентификатор позиций
- Maximum Slippage: допустимое проскальзывание
- Fixed Lot / Dynamic Lot: выбор режима лота
- Maximum Risk Percent: ограничение риска на сделку
- Maximum Transaction: лимит количества сделок
- Maximum Bidding Step: шаг между ордерами
- Maximum Trailing: трейлинг‑стоп в пунктах
- Maximum Trailing Loss: ограничение убытка по трейлингу
- Maximum Velocity Pulse: лимит рыночной активности
- Maximum Stop Loss %: стоп‑лосс в процентах
- Maximum Stop Loss (pips): стоп‑лосс в пунктах
- Trade Comment: комментарий к сделке
Примечание: Для корректного тестирования используйте GMT Offset, соответствующий вашему региону.
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru