Duramax MT5
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.5
- Обновлено: 20 сентября 2025
- Активации: 10
Duramax MT5 — автоматизированная торговая система
Duramax MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений и работает в полностью автоматическом режиме.
Советник полностью автоматизирован и требует минимального вмешательства. Для запуска достаточно установить его на график валютной пары AUDCAD_e — остальные параметры активируются автоматически.
Требования к счёту
- Валютные пары: AUDCAD
- Тип счёта: ECN
- Кредитное плечо: 1:500
- Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
- Таймфрейм: M15
- VPS: рекомендуется для стабильной работы
- Рекомендуемый брокер: FreshForex
Входные параметры
- Комментарий к сделке: отображается в журнале и истории счёта
- Торговые пары M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)
- Magic: уникальный идентификатор позиции
- Метод расчёта лота: на основе уровня риска
- Загрузка депозита %: настройка начального размера лота
- Виртуальный TP: false
- Снайперский режим: true
- Процент риска: на сделку
- Ювелирный снайпер: активен
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru