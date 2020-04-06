Duramax MT5

Duramax MT5 — автоматизированная торговая система

Duramax MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений и работает в полностью автоматическом режиме.

Советник полностью автоматизирован и требует минимального вмешательства. Для запуска достаточно установить его на график валютной пары AUDCAD_e — остальные параметры активируются автоматически.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Требования к счёту

  • Валютные пары: AUDCAD
  • Тип счёта: ECN
  • Кредитное плечо: 1:500
  • Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
  • Таймфрейм: M15
  • VPS: рекомендуется для стабильной работы
  • Рекомендуемый брокер: FreshForex

Входные параметры

  • Комментарий к сделке: отображается в журнале и истории счёта
  • Торговые пары M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)
  • Magic: уникальный идентификатор позиции
  • Метод расчёта лота: на основе уровня риска
  • Загрузка депозита %: настройка начального размера лота
  • Виртуальный TP: false
  • Снайперский режим: true
  • Процент риска: на сделку
  • Ювелирный снайпер: активен
Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.

Поддержка:

По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Рекомендуем также
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Эксперты
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Эксперты
П олностью автоматизированная торговая система, использующая классические сигналы на основе индикатора скользящих средних Moving Averages. Разработанная нами система поддержки позиций с гибкими настройками позволяет адаптировать стратегию под различные рыночные условия и инструменты. Ключевые особенности Три входных сигнала для гибкой настройки стратегий Три типа ордеров на вход (рыночный ордер, отложенный стоп и лимитный ордер, что дает гибкость при открытии позиций) Установка времени торговли
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
Эксперты
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT5) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 5 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Внимание! Советник только для счетов типа "hedging" (хеджинг). Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Monitoring
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Эксперты
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Эксперты
Explore the Power of ICT-Inspired OrderBlock EA Elevate your trading with our expert advisor, inspired by the pioneering OrderBlock strategy from ICT's YouTube series. This tool is your gateway to advanced market analysis, designed for traders seeking to enhance their strategy with precision and insight. It's a blend of innovation and respect for the trading concepts that have shaped our approach. Settings guide: * TRADE_RISK: This parameter defines how much risk should be taken by each trad
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Эксперты
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.15 (41)
Эксперты
Этот советник торгует с использованием пересечения скользящих средних. Он предлагает полностью настраиваемые параметры, гибкие настройки управления позициями, а также множество полезных функций, таких как настраиваемые торговые сессии и режим мартингейла и обратного мартингейла. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | Часто задаваемые вопросы | Все продукты ] Простота использования и контроля Полностью настраиваемые параметры скользящей средней Он реализуе
FREE
Nova DCA Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Heiken
Andriy Sydoruk
Эксперты
Профессиональная экспертная система Heiken является системой частичного следования за рынком при помощи индикатора i-Heiken_Ashi (изображен на скриншоте). При каждом сигнале индикатора i-Heiken_Ashi на рынке появляется позиция в направлении сигнала индикатора. После появления позиции происходит ее автоматическое сопровождение стоп-лоссом, уровнем нулевых потерь, трейлинг-стопом и тейк-профитом. Для лучшей диверсификации капитала рекомендуется использовать мультивалютный режим работы, при котором
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Эксперты
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Mix it all Lethal
Fernando David Costa
Эксперты
Mix It All, Lethal — это комплексное торговое решение, разработанное для адаптации к различным рыночным условиям. В отличие от обычных советников (EA), эта система объединяет стратегии Trend Following (следование за трендом), Reversal (разворот High/Low) и Breakout (пробой) в едином интеллектуальном алгоритме. Включает продвинутую визуальную панель для мониторинга эффективности в реальном времени. Система оснащена передовыми механизмами управления и восстановления, включая настраиваемую опцию Се
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Эксперты
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Pro Trader EA
Igor Widiger
Эксперты
Опытному трейдеру крайне важно иметь подходящие инструменты и ресурсы для успеха на рынке. Pro Trader EA предлагает профессиональное и эффективное торговое решение. С нашим инновационным программным обеспечением вы сможете автоматизировать торговые стратегии, получать точные торговые сигналы и избегать эмоций. Pro Trader EA позволяет торговать различными классами активов, предлагает аналитику в реальном времени и удобный интерфейс. Наша служба поддержки готова ответить на любые вопросы. Использ
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Эксперты
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Эксперты
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
Sensor EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Sensor EA MT5 is an advanced Expert advisor for MetaTrader 5, built using the usual signals provided by Bollinger Bands Technical Indicator . The Expert Advisor places a buy order, When price crosses above the lower band, and a sell order when price crosses below the upper band. The Expert Advisor uses a Stop Loss and a Take profit. The Expert Advisor settings are as follows : ( The parameters below can be set according to your trading rules. ) StopLoss ( Stop Loss in pips) TakePr
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Эксперты
Стратегия основана на пересечении линий технического индикатора Alligator, описанного в книге Б. Вилльямса "Торговый хаос". Эта система представляет собой комбинацию трех смещенных скользящих средних (линии Lips, Teeth и Jaw) и осцилляторов, построенных на их основе. Линии индикатора Alligator генерируют сигнал на открытие позиции, когда они пересекаются в одной точке и выходят из нее, расположившись в соответствии со своими периодами. При движении рынка вверх самой верхней скользящей средней
FREE
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Эксперты
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive DC — советник для прохождения Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC — специализированный алгоритм для работы с золотом (XAUUSD), созданный исключительно для трейдеров, проходящих проп‑челленджи. Советник оптимизирован и готов к работе сразу после установки. Основная задача пользователя — управление рисками, все остальные процессы выполняются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Важно: Если вы не знаете, что такое
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
PropSurge One MT5 — советник для прохождения проп‑челленджей Данный торговый алгоритм создан с акцентом на дисциплину и соответствие требованиям проп‑фирм. Его архитектура ориентирована на работу в тренировочных условиях, где ключевым фактором является контроль рисков и соблюдение правил капитала. Алгоритм оптимизирован для стабильного функционирования в рамках проверочных программ. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Важно: Если вы не знаете
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Эксперты
Piazza MT5 — профессиональный инструмент автоматической торговли Piazza MT5 — эксперт-советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые ценят системный подход и технологичность. Архитектура советника объединяет алгоритмы анализа рынка и адаптивные механизмы управления рисками, позволяя автоматизировать процесс торговли и снизить влияние субъективных решений. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Ключевые особенности Piazza MT5 Алгорит
Universe EA
Natalyia Nikitina
5 (2)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я — Universe EA, созданный для стабильной работы и контроля рисков. Советник функционирует в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Результаты у разных брокеров могут отличаться из‑за котировок, спредов и условий торговли. Поэтому каждая валютная пара д
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Эксперты
Imperator Legacy — элитный советник для точной краткосрочной торговли Imperator Legacy — это премиальный автоматический торговый советник, созданный для работы с инструментами повышенной волатильности и минимальным спредом. В основе — многокомпонентный алгоритм, способный анализировать рынок в реальном времени и реагировать с максимальной скоростью. Советник реализует стратегию Price Action с минимальной задержкой, что делает его особенно эффективным для скальпинга. Поддерживается как фиксирован
SniperScope
Natalyia Nikitina
Индикаторы
SniperScope — индикатор для точного входа в рынок SniperScope — это индикатор для платформы MetaTrader 4 , разработанный для точного определения момента входа в рынок. Система фильтрации сигналов включает две RSI и две MA, эффективно устраняя рыночный шум и предоставляя надёжные сигналы без перерисовки. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Преимущества Стрелки фиксируются при появлении и не исчезают Двойная фильтрация по RSI и MA Оповещения: т
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Maksimus EA MT5 — автоматизированная торговая система Maksimus EA MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, созданный для автоматизации торговли на рынке Форекс. Он сочетает алгоритмы трендового анализа и инструменты управления позициями, что делает его подходящим как для базовых стратегий, так и для более сложных торговых систем. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты, представленные в описании, были вып
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Maximus MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Maximus MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опреде
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Эксперты
Synergetic MT5 — автоматизированная торговая система Synergetic MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Особенности Synergetic MT5 Алгоритмы анализа: использование адаптивных методов для поиска торговых возможностей. Гибкость: подстраиваетс
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Jardin MT5 — автоматизированная торговая система на основе рыночных закономерностей Jardin MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, использующий ключевые рыночные закономерности, такие как возврат цены после резкого движения в любом направлении. Он работает в автоматическом режиме и требует минимального вмешательства. Как использовать: установите советник на график валютной пары AUDCAD . Остальные валюты активируются автоматически, обеспечивая мультивалютную торговлю. Внимание!
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Princess of Milana MT5 — автоматизированная торговая система Princess of Milana MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Princess of Milana MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Missy Fab MT5 — автоматизированная торговая система Missy Fab MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Missy Fab MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к вол
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Mother Earth MT5 — автоматизированная торговая система Mother Earth MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Mother Earth MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адапта
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Pelagia MT5 — автоматизированная торговая система Pelagia MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, основанный на анализе рыночных закономерностей. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений и работает без необходимости постоянного контроля со стороны трейдера. Советник прост в использовании — достаточно активировать его на графике, и он начнёт работу автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настро
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Ride the Wind MT5 — автоматизированная торговая система Ride the Wind MT5 — это торговый советник, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Ride the Wind MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к волатил
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Winter MT5 — автоматизированная торговая система Winter MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений. Система работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары NZDCAD_e — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки ,
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
BaLLzProtector MT5 — автоматизированная торговая система BaLLzProtector MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он построен на основе закономерностей, таких как возврат цены после резких движений, и работает в полностью автоматическом режиме. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары AUDCAD_e — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получит
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
TradeRanger MT5 — автоматизированная торговая система TradeRanger MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, основанный на ключевых рыночных закономерностях, таких как возврат цены после резкого движения. Он работает в автоматическом режиме и не требует постоянного контроля со стороны трейдера. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары AUDCAD — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инстр
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Requiem MT5 — автоматическая торговая система на основе рыночных закономерностей Requiem MT5 — это эксперт-советник, который использует ключевые рыночные закономерности, такие как возврат цены после резкого движения. Он работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля со стороны трейдера. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары NZDCAD — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получит
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Astra MT5 — автоматизированная торговая система на основе рыночных закономерностей Astra MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, который использует ключевые рыночные закономерности, включая возврат цены после резких движений. Система полностью автоматизирована и не требует постоянного контроля со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Особенности Astra MT5 Алгоритмы анализа: работа с ценовыми паттернами и закономерностями
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Beskar Sovereign EA MT5 — автоматизированная торговая система Beskar Sovereign EA MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Beskar Sovereign EA MT5 Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка. Адап
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Solaris Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Solaris Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Solaris Imperium MT5 Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка. Адаптивность:
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Force Strategy MT5 — автоматизированная торговая система Force Strategy MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Force Strategy MT5 Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка. Адаптивность: эффек
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Divine Duality MT5 — автоматизированная торговая система Divine Duality MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Divine Duality MT5 Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка. Адаптивность: эффек
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Prime MT5 — профессиональный торговый советник для MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 — это эксперт‑советник нового поколения, созданный для трейдеров, которые ценят автоматизацию, стабильность и строгий контроль рисков. Алгоритм сочетает интеллектуальный анализ рынка и систему управления капиталом, обеспечивая точное исполнение сделок и адаптацию к различным рыночным условиям. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, с
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв