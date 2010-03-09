Divine Duality MT5

Divine Duality MT5 — автоматизированная торговая система

Divine Duality MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Почему выбрать Divine Duality MT5

  • Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка.
  • Адаптивность: эффективная работа в условиях волатильности и изменения рыночных трендов.
  • Типы исполнения ордеров: поддержка IOC, FOK, Return, BOC.
  • Управление рисками: адаптивные стоп-лоссы и динамические стратегии защиты капитала.
  • Быстрый старт: все параметры предварительно оптимизированы.

Как это работает

Divine Duality MT5 анализирует рынок с помощью встроенных алгоритмов и открывает сделки в соответствии с заданными условиями. Механизмы управления капиталом помогают контролировать риски и повышают устойчивость стратегии.

Что нужно для начала

  • Валютные пары: NZDCAD, AUDCAD
  • Запуск советника: рекомендуется на NZDCAD
  • Остальные валюты: активируются автоматически
  • Тип счёта: Raw Spread Account
  • Кредитное плечо: 1:500
  • Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
  • Таймфрейм: M15
  • VPS: рекомендуется для стабильной работы
  • Рекомендуемый брокер: IC Markets Global
Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.

Поддержка:

По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

