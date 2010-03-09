Divine Duality MT5
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.3
- Обновлено: 20 сентября 2025
- Активации: 10
Divine Duality MT5 — автоматизированная торговая система
Divine Duality MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера.
Почему выбрать Divine Duality MT5
- Алгоритмы анализа: автоматизация торговли на основе встроенных моделей анализа рынка.
- Адаптивность: эффективная работа в условиях волатильности и изменения рыночных трендов.
- Типы исполнения ордеров: поддержка IOC, FOK, Return, BOC.
- Управление рисками: адаптивные стоп-лоссы и динамические стратегии защиты капитала.
- Быстрый старт: все параметры предварительно оптимизированы.
Как это работает
Divine Duality MT5 анализирует рынок с помощью встроенных алгоритмов и открывает сделки в соответствии с заданными условиями. Механизмы управления капиталом помогают контролировать риски и повышают устойчивость стратегии.
Что нужно для начала
- Валютные пары: NZDCAD, AUDCAD
- Запуск советника: рекомендуется на NZDCAD
- Остальные валюты: активируются автоматически
- Тип счёта: Raw Spread Account
- Кредитное плечо: 1:500
- Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
- Таймфрейм: M15
- VPS: рекомендуется для стабильной работы
- Рекомендуемый брокер: IC Markets Global
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru