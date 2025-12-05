Вопрос к администрации сайта mql5.com

Добрый день! В Маркете на сайте mql5.com есть возможность скачивать демо версии которые работают только в тестере стратегий. Для многих клиентов тестер стратегий не является весомым доказательством и они сомневаются в эффективности робота. Можно ли в описании к продукту размещать ссылку на демо версию робота который торгует в реальном времени? После тестирования клиенту все равно придется покупать его через Маркет. Так у клиента будет больше доверия к продукту! Точнее демо версия будет размещена в комментариях к продукту, а в описании будет ссылка на этот комментарий. То есть, ссылка не будет вести на сторонний сайт.

p.s. очень важно именно мнение администрации сайта. Так как в правилах я не нашел ответ на этот вопрос. Помню когда то размещал дополнительную ссылку в описании и тогда администрация не была против этого. 


Спасибо! 

 
По-моему, никто не запрещает дать ссылку на Сигнал, на котором торгует этот же робот. Это будет несомненный плюс. Все от этого только в выигрыше. Так что вперед.
 
Ну вот к сожалению уже не раз столкнулся с тем, что клиенты просят перед покупкой протестировать робота и индикатора. Не доверяют.. И по сути это оправдано. Хорошо когда можно протестировать робота хотя бы неделю, а потом если нравится сделать покупку. Плохие продукты это сразу бы отсеяло, а хорошие начали бы продвигаться. Ведь в продаже продуктов форекс самое основное - это доверие.
 
Предоставив пользователям полноценную демо-версию, покупать продукты перестанут. Будут ставить на демку и копировать. Это не выгодно в конечном итоге никому. А вот мониторинг робота - дело другое. 
 
Ihor Herasko:
По-моему, никто не запрещает дать ссылку на Сигнал, на котором торгует этот же робот. Это будет несомненный плюс. Все от этого только в выигрыше. Так что вперед.

веб-админы могут быть против и они будут правы

когда сигнал закроется, получается битая ссылка на этот-же ресурс

 

не существует методики определения какой ЕА торгует на счете (вернее как предлагает ТС на демо-счете), поэтому любое упоминание мониторинга в описании ЕА на странице Маркета никак не может быть проверенно со 100% гарантией

имхо, условия все созданы - открывайте свой сигнал и зарабатывайте на прибыльном сигнале дополнительно

ЗЫ: могу ошибаться, но будет первый прецедент продажи лопаты загребающей золотые горы ;)

 
Maxim Kuznetsov:

веб-админы могут быть против и они будут правы

когда сигнал закроется, получается битая ссылка на этот-же ресурс

ну ссылку с описания всегда потом можно удалить. Это не проблема совсем.

 
Ivan Pochta:
Предоставив пользователям полноценную демо-версию, покупать продукты перестанут. Будут ставить на демку и копировать. Это не выгодно в конечном итоге никому. А вот мониторинг робота - дело другое. 

Как это? Она же будет ограниченна во времени. Проработала тестовый период и стоп. А дальше нужно в любом случае покупать.

 
Andrey Kozak:

Как это? Она же будет ограниченна во времени. Проработала тестовый период и стоп. А дальше нужно в любом случае покупать.

Договорились 20 человек по очереди ставить демку на месяц и копировать
 

Делайте отдельный демо-продукт с ограничением по функционалу или символу/таймфрейму. Это в Маркете допускается.

Ограничить по времени демоверсию в Маркете нельзя по правилам, хотя MQ давно зарезервировали такой тип лицензии в API.

 
Stanislav Korotky:

Делайте отдельный демо-продукт с ограничением по функционалу или символу/таймфрейму. Это в Маркете допускается.

полезная информация, читал правила и обсуждения Маркета, почему то не увидел такого, это проверенная информация?


ЗЫ: но по моему не поможет этот способ.... чтобы привлечь пользователей придется давать рабочие ТФ и символ, вот понаберут юзеры таких халявных ЕА и будут рубить капусту за бесплатно! ;)

