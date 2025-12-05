Вопрос к администрации сайта mql5.com
По-моему, никто не запрещает дать ссылку на Сигнал, на котором торгует этот же робот. Это будет несомненный плюс. Все от этого только в выигрыше. Так что вперед.
веб-админы могут быть против и они будут правы
когда сигнал закроется, получается битая ссылка на этот-же ресурс
не существует методики определения какой ЕА торгует на счете (вернее как предлагает ТС на демо-счете), поэтому любое упоминание мониторинга в описании ЕА на странице Маркета никак не может быть проверенно со 100% гарантией
имхо, условия все созданы - открывайте свой сигнал и зарабатывайте на прибыльном сигнале дополнительно
ЗЫ: могу ошибаться, но будет первый прецедент продажи лопаты загребающей золотые горы ;)
ну ссылку с описания всегда потом можно удалить. Это не проблема совсем.
Предоставив пользователям полноценную демо-версию, покупать продукты перестанут. Будут ставить на демку и копировать. Это не выгодно в конечном итоге никому. А вот мониторинг робота - дело другое.
Как это? Она же будет ограниченна во времени. Проработала тестовый период и стоп. А дальше нужно в любом случае покупать.
Делайте отдельный демо-продукт с ограничением по функционалу или символу/таймфрейму. Это в Маркете допускается.
Ограничить по времени демоверсию в Маркете нельзя по правилам, хотя MQ давно зарезервировали такой тип лицензии в API.
полезная информация, читал правила и обсуждения Маркета, почему то не увидел такого, это проверенная информация?
ЗЫ: но по моему не поможет этот способ.... чтобы привлечь пользователей придется давать рабочие ТФ и символ, вот понаберут юзеры таких халявных ЕА и будут рубить капусту за бесплатно! ;)
Добрый день! В Маркете на сайте mql5.com есть возможность скачивать демо версии которые работают только в тестере стратегий. Для многих клиентов тестер стратегий не является весомым доказательством и они сомневаются в эффективности робота. Можно ли в описании к продукту размещать ссылку на демо версию робота который торгует в реальном времени? После тестирования клиенту все равно придется покупать его через Маркет. Так у клиента будет больше доверия к продукту! Точнее демо версия будет размещена в комментариях к продукту, а в описании будет ссылка на этот комментарий. То есть, ссылка не будет вести на сторонний сайт.
p.s. очень важно именно мнение администрации сайта. Так как в правилах я не нашел ответ на этот вопрос. Помню когда то размещал дополнительную ссылку в описании и тогда администрация не была против этого.
Спасибо!