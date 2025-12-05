Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 24
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вчера, скопировал на новое портативное устройство, для очередного теста, в реальном времени. Скопировал один из прошлых тестовых терминалов из созданной темы: https://www.mql5.com/ru/forum/365021
и терминал там сам создал новый счет сам, в качестве имя пользователя взял системное, и тут я понял, что там где у себя на рабочем компе, я создавал тоже демо и он взял данные с реального счета,
а еслиб я демонстрировал полный цикл создания счета своему потенциальному клиенту, то MQ безобразнейшим образом меня полностью сдал, т.к. складка имя-фамилия уникальная в интернете, за что компания так ненавидит пользователей?
а что показал тест на портативном устройстве по Wifi соединению, и слабом целероне, слезы уже, все сделки на минуту позже регистрируются, как вообще такое может быть? предоставлю все логи по запросу MQ, прекрасно помню что у них там регистрация по осбой форумле идет в отчетах (недавно об этом писалось)
Добрый вечер, вынуждены писать на форуме так как других вариантов не осталось.
1) Пробовала писать в сервисдеск , письмо не отправляется, пишет ошибка
"
Вышла с аккаунта и написала через главную страничку ... реакции никакой и непонятно сообщение ушло или нет. Уведомления на почту не пришло.
Сама суть обращения.
Добрый день уважаемый сервис деск .
Ранее получила бан , за что и просидела 2 недели в бане (заслужено)
Бан был сроком до 23,04,2021.
Проблема, сегодня уже 24,04,2021 но на учётной записи есть ограничения.
1) Не могу подавать заявки на работы в Фрилансе
2) Не могу опубликовать Торговый Сигнал
3) Не могу пере опубликовать в маркет свой продукт
Прошу принять меры.
С уважением Оксана.
"
Доброго времени суток , не могу подключить реальный счет и создоть миграцию перечитал , пересмотрел,но не как подскажите что не так
Уточните что значит "не могу подключить реальный счет"?
Доброго времени суток , не могу подключить реальный счет и создоть миграцию перечитал , пересмотрел,но не как подскажите что не так
Тут много миграций может быть (и некоторые из них популярны).
Если это связано с торговым счетом (не можете его создать или залогиниться) - то это вам к брокеру.
Кроме того - миграцию подписки на сигнал на новый счет, миграцию MQL5 VPS на новый торговый счет, миграцию MQL5 VPS на новый VPS сервер ..
Тут много миграций может быть (и некоторые из них популярны).
Если это связано с торговым счетом (не можете его создать или залогиниться) - то это вам к брокеру.
Реальный счет форекс деньги на mql5,а как деньги на счет завести? мета трейд 5 есть ,но счет 0 вопрос как с mql5 на счет деньги завести
Если Вы открыли РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ - то вопросы о том, как пополнить СВОЙ РЕАЛЬНЫЙ СЧЁТ Вы должны задавать своему брокеру - у которого Вы открыли СВОЙ РЕАЛЬНЫЙ СЧЁТ.
Деньги на аккаунте MQL5.com могут расходоваться для покупки торговых приложений в Маркете, подписки на Сигналы, аренды VPS и заказа работ во Фрилансе. Информацию по работе с платными сервисами вы найдете в статье Платежи и методы оплаты.
Если Вы открыли РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ - то вопросы о том, как пополнить СВОЙ РЕАЛЬНЫЙ СЧЁТ Вы должны задавать своему брокеру - у которого Вы открыли СВОЙ РЕАЛЬНЫЙ СЧЁТ.
Деньги на аккаунте MQL5.com могут расходоваться для покупки торговых приложений в Маркете, подписки на Сигналы, аренды VPS и заказа работ во Фрилансе. Информацию по работе с платными сервисами вы найдете в статье Платежи и методы оплаты.
тойсть те деньги которые на MQL5 там и останутся ,а счет надо пополнить? я правильно понял
Да.
Деньги на аккаунте MQL5.com могут расходоваться для покупки торговых приложений в Маркете, подписки на Сигналы, аренды VPS и заказа работ во Фрилансе. Информацию по работе с платными сервисами вы найдете в статье Платежи и методы оплаты.
Если Вы открыли РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ - то вопросы о том, как пополнить СВОЙ РЕАЛЬНЫЙ СЧЁТ Вы должны задавать своему брокеру - у которого Вы открыли СВОЙ РЕАЛЬНЫЙ СЧЁТ.