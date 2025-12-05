Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 18
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если бы так написал, то все было бы понятно раньше. отключился ярлык (какой ярлык это всплывающее окно вроде а не ярлык) и все заработало разные вещи.
извини это твоя беда, тебе надо стараться
Давно не парюсь со всякими окошками. Раз показалось не понравилось, в блок )))
Как вернуть деньги за аренду эксперта, если на тестере демо версии одно, а после покупки аренды другое в тестере, на реале вообще не торгует, ошибок в журнале нет, в текстовом описании сделанном автором лично написано одно и все на автомате и тд, а в реале другое ничего там не на автомате, таких настроек даже нет, с настройками по умолчанию не с оптимизированными не заключает не одной сделки. Впечатление что мошенник! яркая цена 30 000$ а по факту понимая что купил и гроша не дал бы. Деньги то уже заплачены, как вернуть деньги?
вот ссылка <...>
на связь автор <...> не выходит
Как вернуть деньги за аренду эксперта, если на тестере демо версии одно, а после покупки аренды другое в тестере, на реале вообще не торгует, ошибок в журнале нет, в текстовом описании сделанном автором лично написано одно и все на автомате и тд, а в реале другое ничего там не на автомате, таких настроек даже нет, с настройками по умолчанию не с оптимизированными не заключает не одной сделки. Впечатление что мошенник! яркая цена 30 000$ а по факту понимая что купил и гроша не дал бы. Деньги то уже заплачены, как вернуть деньги?
вот ссылка https://www.mql5.com/ru/market/product/58728?source=Site+Profile+Seller
на связь автор Paschal Uchenna Ugwu не выходит
Потому что прямого рефанда на Маркете нет. Есть только автоматический рефанд для купленных (не аренда), но не активированных продуктов, и при условии, что не прошло 7 дней со дня покупки.
Дополнительная проверка аккаунта
Нам требуется провести дополнительную проверку вашего аккаунта. Это стандартная процедура для обеспечения безопасности всех участников MQL5.community.
На данный момент от вас не требуется никаких действий. Пожалуйста, дождитесь окончания проверки. До ее завершения возможность вывода средств ограничена.
Извините за неудобства." сколько длится это проверка?
День добрый. На сайте MQL5 был удалён аккаунт <...> с его советниками и сигналами. Я купил несколько его советников и теперь не могу использовать оставшиеся активации. Прошу Вас восстановить аккаунт Василия, чтобы можно было пользоваться купленными советниками и видеть прогресс по сигналам
То есть, вы можете использовать оставшиеся активации без проблем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Купил товар, а его заблокировали
Sergey Golubev, 2021.03.28 07:55
Блокировки и баны продавцов происходят регулярно уже как минимум 7 лет, и это совершенно обыденная ситуация.
Не публичная (на форум постить бесполезно), но обычная. То есть, это не какое-то экстраординарное событие, по которому нужно открывать пост на форуме.
И никаких проблем у покупателей быть не может.
Так как, если продукт удален с Маркета, а вы его купили до этого, то он все равно есть в вашем Метатрейдере, готовый для установки.
Подробнее - см эту страницу https://www.mql5.com/ru/forum/625/page158
Блокировки, баны или удаления продавцов (совершенно обычная процедура) никак не отражаются на купленных продуктах.
То есть, вы можете использовать оставшиеся активации без проблем.
День добрый, Сергей.
Спасибо за ваш ответ. Хотел бы узнать, надолго ли заблокирован Василий Струков на сайте MQL5? У меня есть несколько его советников и я регулярно читаю Обсуждения к ним на сайте чтобы получить необходимую информацию.