Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 33
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Мне, кстати, не понятна в этом смысле ценовая политика сайта. Если вы так любите деньги то тогда зачем удалять то, что продается и почему автор сам не может, без ограничений, назначить цену? Я видел в марките столько плагиата который даже держался в топе продаж. В их числе и свои работы которые ранее были в свободном доступе. Только название поменяли. Так вот меня так подмывало выложить оригинал скажем так по щене в 1 у.е. чтобы отбить охоту у таких умников которые даже ошибки в коде исправить не считали нужным. Допустим вы считаете выше своего достоинства распылятся на мелочи. Но у вас для этого есть ограничения на вывод. Минимум 10 бакинских. И еще. Одна из работ, которую вы удалили, лежит в основе стратегии которую припадает один американский трейдер. Он рекомендует своим ученикам, которые желали продолжить торговлю по ней, покупку индюка у вас на сайте. А что теперь? Нет конечно я могу написать его заново но теперь придется и цену изменить. Правда он хочет купить авторские права на него. Такой услуги на сайте нет. Сейчас идут переговоры. И как повлияют ваши действия на их успех? Если они сорвутся? Что публиковать гневные отзывы о вашей жадности и бесцеремонности в сети? Подключив к этому всех друзей, знакомых и покупателей.
P.S. И еще раз вернусь к теме цен. Я сторонник того что любой труд должен быть оплачен и автор в праве, даже если это была просто доработки штатной вещи, просить за это деньги даже незначительные.
Дату обновления лучше поместить на старое место - там видно, когда советник создан и когда он обновлен.
Действительно, люди по разному реагируют на "старые" разработки, не понимая, что они обновляются постоянно.
Во тпример: Заходишь в обсуждение, и смотришь, что версия была опубликована, еще в 2016 году.... (Я бы не скачал, думая, что там старые технологии)
А смысл выпускать новый эксперт чтобы дата публикации была "свежей" ?
Я против размножения версий по типу Эксперт в1, Эксперт в2, Эксперт в3. Как делают некоторые.
Если зайти на сайт mql5.com со своей учетной записью через браузер, а затем минут через 10 перейти по ссылке внизу Графики https://www.mql5.com/ru/charts, то приходит такое уведомление (при этом IP адрес компьютера не меняется и остается предыдущим). В чем может быть причина?
Дату обновления лучше поместить на старое место - там видно, когда советник создан и когда он обновлен.
Действительно, люди по разному реагируют на "старые" разработки, не понимая, что они обновляются постоянно.
Во тпример: Заходишь в обсуждение, и смотришь, что версия была опубликована, еще в 2016 году.... (Я бы не скачал, думая, что там старые технологии)
А смысл выпускать новый эксперт чтобы дата публикации была "свежей" ?
Я против размножения версий по типу Эксперт в1, Эксперт в2, Эксперт в3. Как делают некоторые.
Согласен. Новое место для даты обновления противоречит психологии пользователя, анализирующего продукт.
Дату обновления нужно указывать обязательно рядом с номером версии.
Нужно вернуть обратно. Пожалуйста!
Согласен. Новое место для даты обновления противоречит психологии пользователя, анализирующего продукт.
Дату обновления нужно указывать обязательно рядом с номером версии.
Нужно вернуть обратно. Пожалуйста!
Вообще ничего нет, о каком новом месте идёт речь?
Я точно знаю что продукт обновлял, но об этом нигде нет даже скрытого упоминания. Только дата публикации
Вообще ничего нет, о каком новом месте идёт речь?
Я точно знаю что продукт обновлял, но об этом нигде нет даже скрытого упоминания. Только дата публикации
На главной странице. Но туда взгляд не падает.
Ага, с трудом нашёл. Очень шикарно сделано, раньше такого не было.
Ага, с трудом нашёл. Очень шикарно сделано, раньше такого не было.
Спасибо!
Слово "Спасибо", очевидно, здесь подразумевается в кавычках (а то неправильно поймут).
Слово "Спасибо", очевидно, здесь подразумевается в кавычках (а то неправильно поймут).
Исправил! Подразумевал: "спасибо" за ответ, что смог найти дату обновления.