Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 32

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Sergey Gridnev #:
Интересно было бы, если бы с каждым патчем Windows требовалось бы перекомпилировать весь софт под нее.

Если винда и софт лицензионный то они сами обновляются, с маркетом так быть неможет ибо туда даём файлы .ex4 / .ex5

 
Volodymyr Zubov #:

Если винда и софт лицензионный то они сами обновляются, с маркетом так быть неможет ибо туда даём файлы .ex4 / .ex5

Вы, не путайте тёплое и мягкое. При обновлении ОС не приходится перекомпилировать софт, который функционировал до этого обновления.
 
Да, не приходится. Ключевые обновления для софта уже в "винде", а если чтото очень обновленное то софт сам обновится.
 

Для собственного потребления пользуйтесь любой версией и давностью скомпилированного кода.

Но в маркете продавать программы, скомпилированные устаревшими билдами, неразумно. Поэтому мы терпеливо просим авторов обновлять свои продукты.

Утеря исходников не является обоснованием сохранения 5-7 летних версий программ в маркете.

 
Sergey Gridnev #:
Интересно было бы, если бы с каждым патчем Windows требовалось бы перекомпилировать весь софт под неё.
То что написано для вин8, по умолчанию на вин10 может не заработать или заработает, но будет глючить. 
Тут та же история.
 

Люди в магазине смотрят и выбирают самые свежие продукты, а старые не выбирают.

Покуда маркет имеет свою систему ротации, то пользователям могут показываться старые продукты, трафик крутится, а продукты не покупают так, как это бы делали с новинками или недавно обновлёнными.

Получается неразумное использование ресурсов. Как мера - исключить из рейтинга продукты старше 2-х лет (или пессимизировать красным). Найти их можно только поиском или прямой ссылкой со страницы автора. Тогда все обновятся, а ротация будет эффективнее.

Другое дело, что, рандомный пример из маркета


Здесь не видно, когда продукт обновлён, а обновили его пару недель назад.

Пользователь может покинуть страницу не изучив до конца элементы дизайна, где спрятана строка с датой обновления.

 

Хотя, как по мне, удаление - слишком серьёзная мера, т.к. теряются отзывы, обсуждение, стата скачивания.

Лучше переводить "Снять с витрины" и не давать опубликовывать, пока не появится разрешённый билд.

С этой позиции было бы неплохо отображать инфу, в каком билде скомпилировано.

За последние два билда, в которых прошла компиляция - начислять доп.рейтинг и где-то оповещать. За старые билды - пессимизировать рейтинг.

Короче есть над чем подумать, но привести в порядок маркет - жизненно необходимо. Самый сложный процесс любой компании - избавляться от хлама. Поэтому новые компании быстро растут, у них мало старья, они на волне.

UPD. В топ 500 не допускать продукты старше 1 года. Кому хочется видеть старьё? Его эффективность покупок явно ниже аналогичного продукта, выпущенного недавно.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Люди в магазине смотрят и выбирают самые свежие продукты, а старые не выбирают.

Не сочиняйте ерунды… Я нигде никогда не рекламировал свои советники, но вот недавно один советник купили. Его рейтинг 604 и опубликован в феврале 2020г. Так-что свежесть не влияет на продаваемость, это не сыр с плесенью. Влияет реклама…


ps; И никто не удаляет их, а скрывают с витрины. У меня 3 скрытых, из них 2 я сам скрыл, а третий так-же не смог перекомпилировать в связи с потерей исходника.

 
Vitaly Muzichenko #:

Как один из вариантов: Покупатель покупает продукт, у него возникает вопрос, начинает писать автору, а автор оказывает умер, ну или ещё что-то.

По итогу, деньги отдал, а пользоваться не может.

Это хороший шаг со стороны администрации: если есть обновление продукта, то у него автор живой и возможна поддержка.

Для этого маркет придерживает авторские выплаты на неделю. Покупатель в этот период легко может сделать возврат. Да и тест демо версии для чего? Но у меня таких проблем не было. Если даже возникли бы я написал его бы занава (роботы мои и код в голове). Я почтительно отношусь к своим клиентам. Только вот переписывать 20 работ (которые у меня исчезли) ????????? Я понял что это с компилятором и билдом не связано. Все они были дешевле 30 баксов, а сейчас это минимальная цена. Если бы я написал обновления то мне пришлосьбы и цену изменить иначе сайт не пропустил их.

 
Renat Fatkhullin #:

Для собственного потребления пользуйтесь любой версией и давностью скомпилированного кода.

Но в маркете продавать программы, скомпилированные устаревшими билдами, неразумно. Поэтому мы терпеливо просим авторов обновлять свои продукты.

Утеря исходников не является обоснованием сохранения 5-7 летних версий программ в маркете.

Как меняются свойства win7 (дата выпуска 2009)? Да и когда исчезнут RSI и МА из терминала (дату их выпуска сказать затрудняюсь) Если инструмент работает в любом билде без проблем то в чем проблема? У меня есть софт который после компиляции (ошибок нет) работать отказывается. Причину найти не могу. А так хочется сделать апгрейд. Вот и приходится ею пользоваться как есть. А проблема в цене. Исчезли все работы дешевле 30 у.е. Сейчас это минимальная цена. Те же которые были написаны одними из первых (для маркета) живут и не горюют. И перекомпилировать их не просят.

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