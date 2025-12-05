Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно было бы, если бы с каждым патчем Windows требовалось бы перекомпилировать весь софт под нее.
Если винда и софт лицензионный то они сами обновляются, с маркетом так быть неможет ибо туда даём файлы .ex4 / .ex5
Если винда и софт лицензионный то они сами обновляются, с маркетом так быть неможет ибо туда даём файлы .ex4 / .ex5
Для собственного потребления пользуйтесь любой версией и давностью скомпилированного кода.
Но в маркете продавать программы, скомпилированные устаревшими билдами, неразумно. Поэтому мы терпеливо просим авторов обновлять свои продукты.
Утеря исходников не является обоснованием сохранения 5-7 летних версий программ в маркете.
Интересно было бы, если бы с каждым патчем Windows требовалось бы перекомпилировать весь софт под неё.
Люди в магазине смотрят и выбирают самые свежие продукты, а старые не выбирают.
Покуда маркет имеет свою систему ротации, то пользователям могут показываться старые продукты, трафик крутится, а продукты не покупают так, как это бы делали с новинками или недавно обновлёнными.
Получается неразумное использование ресурсов. Как мера - исключить из рейтинга продукты старше 2-х лет (или пессимизировать красным). Найти их можно только поиском или прямой ссылкой со страницы автора. Тогда все обновятся, а ротация будет эффективнее.
Другое дело, что, рандомный пример из маркета
Здесь не видно, когда продукт обновлён, а обновили его пару недель назад.
Пользователь может покинуть страницу не изучив до конца элементы дизайна, где спрятана строка с датой обновления.
Хотя, как по мне, удаление - слишком серьёзная мера, т.к. теряются отзывы, обсуждение, стата скачивания.
Лучше переводить "Снять с витрины" и не давать опубликовывать, пока не появится разрешённый билд.
С этой позиции было бы неплохо отображать инфу, в каком билде скомпилировано.
За последние два билда, в которых прошла компиляция - начислять доп.рейтинг и где-то оповещать. За старые билды - пессимизировать рейтинг.
Короче есть над чем подумать, но привести в порядок маркет - жизненно необходимо. Самый сложный процесс любой компании - избавляться от хлама. Поэтому новые компании быстро растут, у них мало старья, они на волне.
UPD. В топ 500 не допускать продукты старше 1 года. Кому хочется видеть старьё? Его эффективность покупок явно ниже аналогичного продукта, выпущенного недавно.
Люди в магазине смотрят и выбирают самые свежие продукты, а старые не выбирают.
Не сочиняйте ерунды… Я нигде никогда не рекламировал свои советники, но вот недавно один советник купили. Его рейтинг 604 и опубликован в феврале 2020г. Так-что свежесть не влияет на продаваемость, это не сыр с плесенью. Влияет реклама…
ps; И никто не удаляет их, а скрывают с витрины. У меня 3 скрытых, из них 2 я сам скрыл, а третий так-же не смог перекомпилировать в связи с потерей исходника.
Как один из вариантов: Покупатель покупает продукт, у него возникает вопрос, начинает писать автору, а автор оказывает умер, ну или ещё что-то.
По итогу, деньги отдал, а пользоваться не может.
Это хороший шаг со стороны администрации: если есть обновление продукта, то у него автор живой и возможна поддержка.
Для этого маркет придерживает авторские выплаты на неделю. Покупатель в этот период легко может сделать возврат. Да и тест демо версии для чего? Но у меня таких проблем не было. Если даже возникли бы я написал его бы занава (роботы мои и код в голове). Я почтительно отношусь к своим клиентам. Только вот переписывать 20 работ (которые у меня исчезли) ????????? Я понял что это с компилятором и билдом не связано. Все они были дешевле 30 баксов, а сейчас это минимальная цена. Если бы я написал обновления то мне пришлосьбы и цену изменить иначе сайт не пропустил их.
Для собственного потребления пользуйтесь любой версией и давностью скомпилированного кода.
Но в маркете продавать программы, скомпилированные устаревшими билдами, неразумно. Поэтому мы терпеливо просим авторов обновлять свои продукты.
Утеря исходников не является обоснованием сохранения 5-7 летних версий программ в маркете.
Как меняются свойства win7 (дата выпуска 2009)? Да и когда исчезнут RSI и МА из терминала (дату их выпуска сказать затрудняюсь) Если инструмент работает в любом билде без проблем то в чем проблема? У меня есть софт который после компиляции (ошибок нет) работать отказывается. Причину найти не могу. А так хочется сделать апгрейд. Вот и приходится ею пользоваться как есть. А проблема в цене. Исчезли все работы дешевле 30 у.е. Сейчас это минимальная цена. Те же которые были написаны одними из первых (для маркета) живут и не горюют. И перекомпилировать их не просят.