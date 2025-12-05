Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 40
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Мне, кстати, доводилось видеть отмены покупок, но такое вижу впервые.
//заблокирована выплата
Может, кто в курсе, отчего такое?
Мне конечно не жалко, но хотелось бы исключить взаимосвязь отсутствия покупок в этом месяце.
Там сказали, что не их профиль, пишите на форуме
у вас явно финансовый вопрос, а сервисдеск должен ими заниматься.
из того что помню в вашем случае может быть следующее
1. ошибка сайта в результате которой платеж до сих пор заморожен
2. платеж вашего продукта произведен краденной картой
3. покупатель не доволен продуктом и делает чарджбэк
обновлен
4. возможно, вас заподозрили в покупке своих собственных продуктов
у вас явно финансовый вопрос, а сервисдеск должен ими заниматься.
Мои мысли по этому поводу, что покупатель действительно что-то намутил или не активировал продукт за 2 недели.
Что касается покупок у самого себя, это глупо. У меня там и так их кот наплакал и на рейтинг всё равно не влияет.
Здравствуйте. Подскажите. При попытке скачать бесплатного советника или утилиту, выдаётся сообщение: «Установка не удалась» Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите. При попытке скачать бесплатного советника или утилиту, выдаётся сообщение: «Установка не удалась» Спасибо.
Если это ошибка 403, то возможные причины описаны в этой ветке:
https://www.mql5.com/ru/forum/440335
Здравствуйте. Подскажите. При попытке скачать бесплатного советника или утилиту, выдаётся сообщение: «Установка не удалась» Спасибо.
Windows должен быть обновлен. IE тоже обновлен до последней на текущий момент версии. Никаких блокировок портов фаерволом и провайдерами.
Здравствуйте. Подскажите. При попытке скачать бесплатного советника или утилиту, выдаётся сообщение: «Установка не удалась» Спасибо.
Он может не нашёл папку с терминалом или стоит метка "только чтение". Стоит попробовать загрузить файлы из маркета, встроенного в терминал.
Здравствуйте.
Не отправляется Push-уведомление из MT5. Из MT4 отправляется всё нормально. В чём причина?
Загружал Советник в Маркет. После последнего этапа - загрузки файла программы Советника всё пропало. Закладка "Продавец" в личном кабинете пустая, что дальше делать не понятно?
Пытался завести всё заново, результат такой