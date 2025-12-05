Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 40

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Мне, кстати, доводилось видеть отмены покупок, но такое вижу впервые.

//заблокирована выплата

Может, кто в курсе, отчего такое?

Мне конечно не жалко, но хотелось бы исключить взаимосвязь отсутствия покупок в этом месяце.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Там сказали, что не их профиль, пишите на форуме

у вас явно финансовый вопрос, а сервисдеск должен ими заниматься.

из того что помню в вашем случае может быть следующее

1. ошибка сайта в результате которой платеж до сих пор заморожен

2. платеж вашего продукта произведен краденной картой

3. покупатель не доволен продуктом и делает чарджбэк

обновлен

4. возможно, вас заподозрили в покупке своих собственных продуктов

 
Denis Nikolaev #:

у вас явно финансовый вопрос, а сервисдеск должен ими заниматься.

Мои мысли по этому поводу, что покупатель действительно что-то намутил или не активировал продукт за 2 недели.

Что касается покупок у самого себя, это глупо. У меня там и так их кот наплакал и на рейтинг всё равно не влияет.

 

Здравствуйте. Подскажите. При попытке скачать бесплатного советника или утилиту, выдаётся сообщение: «Установка не удалась» Спасибо.

 
SERGEI PEREDNIA #:

Здравствуйте. Подскажите. При попытке скачать бесплатного советника или утилиту, выдаётся сообщение: «Установка не удалась» Спасибо.

Посмотрите в журнале Метатрейдера - какая ошибка (номер ошибки).
Если это ошибка 403, то возможные причины описаны в этой ветке:
https://www.mql5.com/ru/forum/440335
привет mql5. ошибка 403.
привет mql5. ошибка 403.
  • 2023.01.23
  • www.mql5.com
не могу скачать робота на сервер на powervps.ru. на домашний комп скачивается нормально.в чем может быть проблема...
 
SERGEI PEREDNIA #:

Здравствуйте. Подскажите. При попытке скачать бесплатного советника или утилиту, выдаётся сообщение: «Установка не удалась» Спасибо.

Windows должен быть обновлен. IE тоже обновлен до последней на текущий момент версии. Никаких блокировок портов фаерволом и провайдерами.

 
SERGEI PEREDNIA #:

Здравствуйте. Подскажите. При попытке скачать бесплатного советника или утилиту, выдаётся сообщение: «Установка не удалась» Спасибо.

Он может не нашёл папку с терминалом или стоит метка "только чтение". Стоит попробовать загрузить файлы из маркета, встроенного в терминал.

 

Здравствуйте.

Не отправляется Push-уведомление из MT5. Из MT4 отправляется всё нормально. В чём причина?

 

Загружал Советник в Маркет. После последнего этапа - загрузки файла программы Советника всё пропало. Закладка "Продавец" в личном кабинете пустая, что дальше делать не понятно?


 

Пытался завести всё заново, результат такой


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