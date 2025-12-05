Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 38
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Что ты выводить собрался, если ничего не заработал
Стату в бане тоже обнуляют. У меня 50 отзывов с суммарным рейтингом 4,9, т.е. 49 пятерок и 1 четверка за то, что пользователь выдумал проблему, которой не было.
Стату в бане тоже обнуляют. У меня 50 отзывов с суммарным рейтингом 4,9, т.е. 49 пятерок и 1 четверка за то, что пользователь выдумал проблему, которой не было.
Отзывов за что?
21 индикатор
21 индикатор
Сейчас 0, наверно по заслугам
Нет, бан 100% ошибочный, жду завершения расследования инцидента
Пошёл второй день ограничений. Саппорт пока не написал ни одного нового сообщения.
Кому ещё можно написать, чтобы ускорить процесс снятия ограничений?
Более того, нет разумного объяснения что случилось, кроме вопроса про какого-то пользователя, о котором мне неизвестно...
Спасибо поддержке за быстрое решение вопроса
Всем доброго дня!
Мне тут бан на 10 лет "прилетел" из-за того, что:
Стал разбираться и оказалось, что этой почтой редко пользуюсь, поэтому через месяц Майкрософтом она будет удалена. Думаю, раз инвалид, так инвалид, значит нужно поменять почту. Но не тут-то было. На новую почту сообщение пришло, а на старую, которая, кстати, ещё работает, ничего не пришло. Какие мои дальнейшие действия, кроме того, что уже обратился в службу поддержки?
С уважением, Владимир.
Всем доброго дня!
Мне тут бан на 10 лет "прилетел" из-за того, что:
Стал разбирать, а оказывается, что этой почтой редко пользуюсь и поэтому она через месяц будет удалена. Думаю, раз инвалид, так инвалид, значит нужно поменять почту. Но не тут-то было. На новую почту сообщение пришло, а на старую, которая, кстати, ещё работает, ничего не пришло. Какие мои дальнейшие действия, кроме того, что уже обратился в службу поддержки?
С уважением, Владимир.
Если бан, а вы можете делать тут посты - то это "фейковый бан по IP".
У вас наверное, динамическое IP, и оно случайно "попало" на когда-то у кого-то забаненное.
Я когда "ловлю" такой бан - просто выключаю компьютер, выключаю роутер, потом включаю роутер и включаю компьютер.
В результате мое IP меняется (а у меня оно тоже динамическое), и надпись про 10 лет исчезает.
Что касается ограничения финансовых операций, то это уже другое, и тут писать в сервис.
То есть - у вас "два в одном" ...
Если бан, а вы можете делать тут посты - то это "фейковый бан по IP".
У вас наверное, динамическое IP, и оно попало случайно "попало" на когда-то у кого-то забаненное.
Я когда "ловлю" такой бан - просто выключаю компьютер, выключаю роутер, потом включаю роутер и включаю компьютер.
В результате мое IP меняется (а у меня тоже оно динамическое), и надпись про 10 лет исчезает.
Что касается ограничения финансовых операций, то это уже другое, и тут писать в сервис.
То есть - у вас "два в одном" ...
Спасибо, Сергей. Это уже давно всё сделал и бан на 10 лет "улетел" туда же откуда и "прилетел". Иначе бы не смог написать предыдущее сообщение. А по финансовым операциям, сейчас веду переписку с сервисдеском. Просто мне для завершения перехода на новую почту не пришло сообщение на старую почту со ссылкой для перехода и завершения подтверждения. Поэтому и обратился на форум - что ещё нужно сделать, чтобы это сообщение пришло на старую почту?
С уважением, Владимир.