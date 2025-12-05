Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 59
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Здравствуйте! Подскажите, почему у моего советника не проходит проверка?
Он работает в ручном режиме и помогает выставлять ордера
Здравствуйте! Подскажите, почему у моего советника не проходит проверка?
Он работает в ручном режиме и помогает выставлять ордера
Если у вас не торгует сам - то попробуйте валидировать его как утилита.
Но подождите - может кто-то с практическим опытом ответит тут.
Здравствуйте! Подскажите, почему у моего советника не проходит проверка?
Он работает в ручном режиме и помогает выставлять ордера
Неторгующий советник - это утилита.
Другие пользователи могут ответить (у кого есть опыт) ... но, насколько я знаю - советник должен торговать и не иметь никаких ограничений (по символам и т.д.) - чтобы быть валидированным.
Если у вас не торгует сам - то попробуйте валидировать его как утилита.
Но подождите - может кто-то с практическим опытом ответит тут.
Благодарю. Попробую туда установить
Здравствуйте! Подскажите, почему у моего советника не проходит проверка?
Он работает в ручном режиме и помогает выставлять ордера
Только вопрос. Если его нужно устанавливать в папку эксперты, и он устанавливается как советник. Почему тогда утилита? Мне его что переписывать нужно? На сколько я знаю утилиты не открывают ордера, а мой открывает вместе с тейком и стопом. как в мобильной версии мт 5
Только вопрос. Если его нужно устанавливать в папку эксперты, и он устанавливается как советник. Почему тогда утилита? Мне его что переписывать нужно? На сколько я знаю утилиты не открывают ордера, а мой открывает вместе с тейком и стопом. как в мобильной версии мт 5
Посмотрите на витрину Маркета. Все торговые панели - раздел Утилиты. Но будут они в папке Эксперты
Посмотрите на витрину Маркета. Все торговые панели - раздел Утилиты. Но будут они в папке Эксперты
Значит все норм у меня. Благодарю!
может быть веб-мастера отвлекутся от тюнинга цветовой гаммы и наконец-то сделают:
очень частая ситуация с кривыми ссылками на последнюю страницы тредов
может быть веб-мастера отвлекутся от тюнинга цветовой гаммы и наконец-то сделают:
очень частая ситуация с кривыми ссылками на последнюю страницы тредов
Да, когда вручную чистят ветку от флуда, а количество страниц не корректируют. Лень, наверное.
может быть веб-мастера отвлекутся от тюнинга цветовой гаммы и наконец-то сделают:
очень частая ситуация с кривыми ссылками на последнюю страницы тредов