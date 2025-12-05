Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 59

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Здравствуйте! Подскажите, почему у моего советника не проходит проверка?

Он работает в ручном режиме и помогает выставлять ордера


 

 
Mikhail Ostashov #:

Здравствуйте! Подскажите, почему у моего советника не проходит проверка?

Он работает в ручном режиме и помогает выставлять ордера


 

Другие пользователи могут ответить (у кого есть опыт) ... но, насколько я знаю - советник должен торговать и не иметь никаких ограничений (по символам и т.д.) - чтобы быть валидированным. 
Если у вас не торгует сам - то попробуйте валидировать его как утилита.
Но подождите - может кто-то с практическим опытом ответит тут.
 
Mikhail Ostashov #:

Здравствуйте! Подскажите, почему у моего советника не проходит проверка?

Он работает в ручном режиме и помогает выставлять ордера


 

Неторгующий советник - это утилита. 
 
Artyom Trishkin #:
Неторгующий советник - это утилита. 
Sergey Golubev #:
Другие пользователи могут ответить (у кого есть опыт) ... но, насколько я знаю - советник должен торговать и не иметь никаких ограничений (по символам и т.д.) - чтобы быть валидированным. 
Если у вас не торгует сам - то попробуйте валидировать его как утилита.
Но подождите - может кто-то с практическим опытом ответит тут.

Благодарю. Попробую туда установить

 
Mikhail Ostashov #:

Здравствуйте! Подскажите, почему у моего советника не проходит проверка?

Он работает в ручном режиме и помогает выставлять ордера


 

Только вопрос. Если его нужно устанавливать в папку эксперты, и он устанавливается как советник. Почему тогда утилита? Мне его что переписывать нужно? На сколько я знаю утилиты не открывают ордера, а мой открывает вместе с тейком и стопом. как в мобильной версии мт 5

 
Mikhail Ostashov #:

Только вопрос. Если его нужно устанавливать в папку эксперты, и он устанавливается как советник. Почему тогда утилита? Мне его что переписывать нужно? На сколько я знаю утилиты не открывают ордера, а мой открывает вместе с тейком и стопом. как в мобильной версии мт 5

Посмотрите на витрину Маркета. Все торговые панели - раздел Утилиты. Но будут они в папке Эксперты

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Посмотрите на витрину Маркета. Все торговые панели - раздел Утилиты. Но будут они в папке Эксперты

Значит все норм у меня. Благодарю! 

 

может быть веб-мастера отвлекутся от тюнинга цветовой гаммы и наконец-то сделают:

очень частая ситуация с кривыми ссылками на последнюю страницы тредов

 
Maxim Kuznetsov #:

может быть веб-мастера отвлекутся от тюнинга цветовой гаммы и наконец-то сделают:

очень частая ситуация с кривыми ссылками на последнюю страницы тредов

Да, когда вручную чистят ветку от флуда, а количество страниц не корректируют. Лень, наверное.

 
Maxim Kuznetsov #:

может быть веб-мастера отвлекутся от тюнинга цветовой гаммы и наконец-то сделают:

очень частая ситуация с кривыми ссылками на последнюю страницы тредов

Это обычно само исправляется при очередном обновлении сайта.
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