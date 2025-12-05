Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 54

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Sergey Golubev #:
Я думаю, что только через сервис деск (они вас валидировали, и они могут знать - как поменять и нужно ли ...).

Спросила в Сервисдеск , они ответили что спрашивать надо на Форуме !? Т. е. вы посылаете к ним , а они обратно к вам. Кто же и где в конце концов решает этот вопрос ?

 
Баг в кодебазе. Каждый раз после обновления mqh-файла сайт выдает ошибку автоматической проверки скрипта "Invalid file". Приходится удалять и снова добавлять тот же самый mq5-файл (который использует измененный mqh-файл) - только после этого автоматическая проверка проходит.
 
На Альпари не привязывается аккаунт MQL у них в личном кабинете. 

Они говорят обращаться к администрации MQL 

Сервисдеск не содержит подобных тем и меня посылает. 

Вопрос: как привязать аккаунт, если постоянно пишет "неверный логин или пароль". 
Ввожу эти же данные на этом сайте - захожу в аккаунт


 
Ivan Butko #:
Вопрос: как привязать аккаунт, если постоянно пишет "неверный логин или пароль". 
Ввожу эти же данные на этом сайте - захожу в аккаунт

А в Метатрейдере на вкладке Сообщество - входится этими данными?
Потому что, я думаю, это надо сравнивать не с залогиниванием на сайте, а во вкладке Сообщество в Метатрейдере.
-------------

Просто попробуйте делать логин маленькими буквами - как capitalplus - потому что ссылка на ваш профиль -
https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus

Я не уверен, что это поможет .. но как вариант ...

 
Sergey Golubev #:

А в Метатрейдере на вкладке Сообщество - входится этими данными?
-------------

Просто попробуйте делать логин маленькини буквами - как capitalplus - потому что ссылка на ваш профиль -
https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus

Я не уверен, что это поможет .. но как вариант ...

Да, в терминале всё в порядке

 
Ivan Butko #:
capitalplus
Обычными буквами попробуйте - как capitalplus (без заглавных).
 
Sergey Golubev #:
Обычными буквами попробуйте - как capitalplus (без заглавных).

Попробовал. Тоже самое


UPD

На Хроме 
На Опере
 
Ivan Butko #:

Попробовал. Тоже самое


UPD

На Хроме 
На Опере

Подобные проблемы были с заходом на вкладку Сообщество в Метатрейдере: это была проблема с файлом host в компьютере.
Но таких проблем с заходом на веб страницу (вы же на веб странице логинитесь) - никто не отмечал.

Но на всякий случай (может поможет):

  • пост со скриншотом на русском (мой пост) - как редактировать этот host файл.
  • пост на английском  (от пользователя форума) - как он редактировал этот host файл чтобы войти в Сообщество -  
  • мой обзорный пост - линками собрал все, что известно на форуме об этом:

Но это на тему логина во вкладке Сообщество в Метатрейдере и про неправильное отображение сайта mql5 (из-за host файла).
Про логин на веб странице как у вас - никаких постов небыло.

Но можете попробовать (как вариант).

-------------------

Кстати, на K-Meleon я не могу залогиниться на форум ...
То есть - проверьте обновление ваших браузеров (Windows 10 у вас? Не старый Windows?).

Не работает вход в MQL5 с терминала , как исправить?
Не работает вход в MQL5 с терминала , как исправить?
  • 2024.06.14
  • alex miller
  • www.mql5.com
Пытаюсь 20й раз войти в MQL5 в разных торговых терминалах IC Markets и FxPro , но после минутной загрузки выбивает ошибку не «удалось войти», как э...
 
Sergey Golubev #:

Подобные проблемы были с заходом на вкладку Сообщество в Метатрейдере: это была проблема с файлом host в компьютере.
Но таких проблем с заходом на веб страницу (вы же на веб странице логинитесь) - никто не отмечал.

Но на всякий случай (может поможет):

  • пост со скриншотом на русском (мой пост) - как редактировать этот host файл.
  • пост на английском  (от пользователя форума) - как он редактировал этот host файл чтобы войти в Сообщество -  
  • мой обзорный пост - линками собрал все, что известно на форуме об этом:

Но это на тему логина во вкладке Сообщество в Метатрейдере и про неправильное отображение сайта mql5 (из-за host файла).
Про логин на веб странице как у вас - никаких постов небыло.

Но можете попробовать (как вариант).

-------------------

Кстати, на K-Meleon я не могу залогиниться на форум ...
То есть - проверьте обновление ваших браузеров (Windows 10 у вас? Не старый Windows?).

Благодарю за совет, попробую

 

Добрый день!

несколько багов по сайту.

Баги поиска советника в маркете.

Баг. Не удаляются из кэша предыдущие запросы

Юзер стори: поменять запрос в поиске

Severity: Критический баг. т.к. часто используется


шаги воспроизведения:

шаг1_ нажать маркет https://www.mql5.com/ru/market

Ожидаемый результат=Фактический результат: открывается страница https://www.mql5.com/ru/market

Кэш чистый


шаг2_ ввести в поле поиска "vsa" (в само поле вводится без кавычек) и нажать поиск

Ожидаемый результат=Фактический результат: ввелось vsa. Кэш заполнился.


шаг3_ удаляем введенное значение в поле поиска, пишем "delta". Нажимаем поиск


Ожидаемый результат: поиск ведется по "delta"

Фактический результат: поиск ведется по "delta,vsa". Отображается сообщение "Нет записей". Кэш заполнился старым значением и самостоятельно добавляет старое значение через запятую в таком виде delta,vsa


шаг4_ Нажать поиск еще раз

ожидаемый результат: поиск будет вестись по "delta,vsa"

фактический результат: поиск будет вестись по "delta,vsa,delta,vsa"

То есть копируется в поле ввода не вводимое пользователем значение, которое записалось в кэше.


Если еще раз нажать, то будет delta,vsa,delta,vsa,delta,vsa 

Форекс-маркет – Магазин торговых роботов, советников и технических индикаторов для MetaTrader 5
Форекс-маркет – Магазин торговых роботов, советников и технических индикаторов для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Официальная витрина приложений для торговли из терминала
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