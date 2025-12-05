Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 54
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Я думаю, что только через сервис деск (они вас валидировали, и они могут знать - как поменять и нужно ли ...).
Спросила в Сервисдеск , они ответили что спрашивать надо на Форуме !? Т. е. вы посылаете к ним , а они обратно к вам. Кто же и где в конце концов решает этот вопрос ?
Они говорят обращаться к администрации MQL
Сервисдеск не содержит подобных тем и меня посылает.
Вопрос: как привязать аккаунт, если постоянно пишет "неверный логин или пароль".
Ввожу эти же данные на этом сайте - захожу в аккаунт
Вопрос: как привязать аккаунт, если постоянно пишет "неверный логин или пароль".
Ввожу эти же данные на этом сайте - захожу в аккаунт
А в Метатрейдере на вкладке Сообщество - входится этими данными?
Потому что, я думаю, это надо сравнивать не с залогиниванием на сайте, а во вкладке Сообщество в Метатрейдере.
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Просто попробуйте делать логин маленькими буквами - как capitalplus - потому что ссылка на ваш профиль -
https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus
Я не уверен, что это поможет .. но как вариант ...
А в Метатрейдере на вкладке Сообщество - входится этими данными?
-------------
Просто попробуйте делать логин маленькини буквами - как capitalplus - потому что ссылка на ваш профиль -
https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus
Я не уверен, что это поможет .. но как вариант ...
Да, в терминале всё в порядке
capitalplus
Обычными буквами попробуйте - как capitalplus (без заглавных).
Попробовал. Тоже самое
UPD
На Хроме
На Опере
Попробовал. Тоже самое
UPD
На Хроме
На Опере
Подобные проблемы были с заходом на вкладку Сообщество в Метатрейдере: это была проблема с файлом host в компьютере.
Но таких проблем с заходом на веб страницу (вы же на веб странице логинитесь) - никто не отмечал.
Но на всякий случай (может поможет):
Но это на тему логина во вкладке Сообщество в Метатрейдере и про неправильное отображение сайта mql5 (из-за host файла).
Про логин на веб странице как у вас - никаких постов небыло.
Но можете попробовать (как вариант).
-------------------
Кстати, на K-Meleon я не могу залогиниться на форум ...
То есть - проверьте обновление ваших браузеров (Windows 10 у вас? Не старый Windows?).
Подобные проблемы были с заходом на вкладку Сообщество в Метатрейдере: это была проблема с файлом host в компьютере.
Но таких проблем с заходом на веб страницу (вы же на веб странице логинитесь) - никто не отмечал.
Но на всякий случай (может поможет):
Но это на тему логина во вкладке Сообщество в Метатрейдере и про неправильное отображение сайта mql5 (из-за host файла).
Про логин на веб странице как у вас - никаких постов небыло.
Но можете попробовать (как вариант).
-------------------
Кстати, на K-Meleon я не могу залогиниться на форум ...
То есть - проверьте обновление ваших браузеров (Windows 10 у вас? Не старый Windows?).
Благодарю за совет, попробую
Добрый день!
несколько багов по сайту.
Баги поиска советника в маркете.
Баг. Не удаляются из кэша предыдущие запросы
Юзер стори: поменять запрос в поиске
Severity: Критический баг. т.к. часто используется
шаги воспроизведения:
шаг1_ нажать маркет https://www.mql5.com/ru/market
Ожидаемый результат=Фактический результат: открывается страница https://www.mql5.com/ru/market
Кэш чистый
шаг2_ ввести в поле поиска "vsa" (в само поле вводится без кавычек) и нажать поиск
Ожидаемый результат=Фактический результат: ввелось vsa. Кэш заполнился.
шаг3_ удаляем введенное значение в поле поиска, пишем "delta". Нажимаем поиск
Ожидаемый результат: поиск ведется по "delta"
Фактический результат: поиск ведется по "delta,vsa". Отображается сообщение "Нет записей". Кэш заполнился старым значением и самостоятельно добавляет старое значение через запятую в таком виде delta,vsa
шаг4_ Нажать поиск еще раз
ожидаемый результат: поиск будет вестись по "delta,vsa"
фактический результат: поиск будет вестись по "delta,vsa,delta,vsa"
То есть копируется в поле ввода не вводимое пользователем значение, которое записалось в кэше.
Если еще раз нажать, то будет delta,vsa,delta,vsa,delta,vsa