Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 37
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Приветствую
Скажите пожалуйста, для чего продавец уменьшает плечо к 1:500?
Где можно об этом почитать?
как-то кривовато сформулирован вопрос у Вас, уменьшать к 1:500 это с 1:3000 что ли? :)
вообще уменьшают плечо для охвата большего потенциальных подписчиков, ведь не у всех плечи такие брокеры дают, как 1:500, а копирование торговых объемов открытых позиций происходит с учётом плеч счетов подписчика и провайдера и если плечо счёта подписчика меньше, чем у провайдера, то и копируемый объём открытой позиции будет пропорционально меньше, так что оптимально провайдеру делать плечо сразу максимально низким
как-то так
как-то кривовато сформулирован вопрос у Вас, уменьшать к 1:500 это с 1:3000 что ли? :)
вообще уменьшают плечо для охвата большего потенциальных подписчиков, ведь не у всех плечи такие брокеры дают, как 1:500, а копирование торговых объемов открытых позиций происходит с учётом плеч счетов подписчика и провайдера и если плечо счёта подписчика меньше, чем у провайдера, то и копируемый объём открытой позиции будет пропорционально меньше, так что оптимально провайдеру делать плечо сразу максимально низким
как-то так
Приветствую
Не знаю брокеров с плечом 1:3000)
Спасибо за ответ
Приветствую. Не могу снять средства. Что бы снять средства нужно подтвердить номер телефона.
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Возможно стоит перепривязать аккаунт к другому номеру телефона.
Также обратите внимание, на форуме не обсуждаются и не комментируются недавние события, т.к. за перегиб в формулировках могут выписать бан.
Приветствую. Не могу снять средства. Что бы снять средства нужно подтвердить номер телефона.
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Спасибо
ВОПРОС АДМИНСТРАЦИЯ КАК ВОЙТИ ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РЕАЛНЫЙ СЧЕТ.
Графики, цена на графиках, символы для торговли, названия символов и время цены на графике, торговые счета (в том числе реальный счет) -
все это относится только к брокерам.
Вам надо выбрать брокера по вашим критериям для открытия реального счета, и открыть реальный счет согласно условиям выбранного вами брокера.
Используйте гугл и другие интернет ресурсы для помощи в выборе брокера (здесь на форуме обсуждение и там более рекоммендации по брокерам запрещены).
Итак, сегодня при попытке вывода средств на WM, получил бан (ограничение прав продаж)
Переписка с сервисдеском пока скудная, спросили про какого-то чела, о котором я ничего не знаю.
Возможно дополнительный запрос на форуме ускорит процедуру снятия ограничений.
Как по мне, ситуация сложилась на пустом месте. Иными словами ни за что. Получается никто не застрахован от внезапного ошибочного бана.
Итак, сегодня при попытке вывода средств на WM, получил бан (ограничение прав продаж)
Переписка с сервисдеском пока скудная, спросили про какого-то чела, о котором я ничего не знаю.
Возможно дополнительный запрос на форуме ускорит процедуру снятия ограничений.
Как по мне, ситуация сложилась на пустом месте. Иными словами ни за что. Получается никто не застрахован от внезапного ошибочного бана.