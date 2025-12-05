Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пожалуйста упростите код всплывающего ярлыка бокового, что-бы от него было проще избавиться тем кому-он не сдался вообще, гениальную способность избегать блокировки адблоками тут ну совсем лишняя, постоянно эта штуковина лезет на кнопку Добавить сообщение, может у меня браузер особенный.
в Opera не помогает, сперва было что закрыл и потом некоторое время не видно, сейчас каждое обновление станицы, возможно адблок виноват
и не удается заблокировать блокером эту штуку
MQ так нас очень любит)
попробую отключить на сайте
и нет адблок не виновен
для кого она вообще среди зарегистрированных пользователей, прошу извинить меня, был же уже такой вопрос, для кого это?
что за бездарная реализация
Поддерживаю. Я уже раза три скачивал :(
Просто оно расположено в не правильном месте, так делали в начале 2000г
Просто оно расположено в не правильном месте, так делали в начале 2000г
кто-то просто не умеючий этим занимается, и не тестирует как стоило
кто-то просто не умеючий этим занимается, и не тестирует как стоило
Дело не в этом.
Подача любой информации, это целая наука и этим занимается специально обученный человек, и при том только этим, а ни чем иным.
Есть много курсов и материалов, как повысить конверсию сайта, а она целиком зависит от качества и подачи информации.
Так вот перекрытие контента рекламными блоками давно ушло в небытие, как один из способов "убийства" ресурса.
Так как этот ресурс уникален, то на нём это правило практически не работает, поэтому такой результат. При открытии сторонних сайтов, если вот таким способом подают рекламу и перекрывают контент - сразу закрываю и перехожу на другой.
Я сам скачал уже несколько раз :)
Дело не в этом.
Подача любой информации, это целая наука и этим занимается специально обученный человек, и при том только этим, а ни чем иным.
Есть много курсов и материалов, как повысить конверсию сайта, а она целиком зависит от качества и подачи информации.
Так вот перекрытие контента рекламными блоками давно ушло в небытие, как один из способов "убийства" ресурса.
Так как этот ресурс уникален, то на нём это правило практически не работает, поэтому такой результат. При открытии сторонних сайтов, если вот таким способом подают рекламу и перекрывают контент - сразу закрываю и перехожу на другой.
Я сам скачал уже несколько раз :)
причем тут скачал, мне не скачать надо, а чтобы эта штука не выскакивала на зеленую кнопку отправить сообщение, как я только хоть немного приблизился, но может это только у меня)
если я буду наводить мышку на кнопку отправить сообщение, наводить как на снайпер, то проблем вообще нет, просто нужно наводить очень аккуратно
причем тут скачал, мне не скачать надо, а чтобы эта штука не выскакивала на зеленую кнопку отправить сообщение, как я только хоть немного приблизился, но может это только у меня)
если я буду наводить мышку на кнопку отправить сообщение, наводить как на снайпер, то проблем вообще нет, просто нужно наводить очень аккуратно
именно так и скачиваю.