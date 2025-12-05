Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 16

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пожалуйста упростите код всплывающего ярлыка бокового, что-бы от него было проще избавиться тем кому-он не сдался вообще, гениальную способность избегать блокировки адблоками тут ну совсем лишняя, постоянно эта штуковина лезет на кнопку Добавить сообщение, может у меня браузер особенный.
 
Fast235:
пожалуйста упростите код всплывающего ярлыка бокового, что-бы от него было проще избавиться тем кому-он не сдался вообще, гениальную способность избегать блокировки адблоками тут ну совсем лишняя, постоянно эта штуковина лезет на кнопку Добавить сообщение, может у меня браузер особенный.
  
 
Vitaly Muzichenko:
  

в Opera не помогает, сперва было что закрыл и потом некоторое время не видно, сейчас каждое обновление станицы, возможно адблок виноват

и не удается заблокировать блокером эту штуку

MQ так нас очень любит) 

попробую отключить на сайте

и нет адблок не виновен

для кого она вообще среди зарегистрированных пользователей, прошу извинить меня, был же уже такой вопрос, для кого это?

что за бездарная реализация

[Удален]  
Поддерживаю. Я уже раза три скачивал :(
 
явно не хватает специалиста по качеству во всем) сколько это еще будет продолжаться
 
Aleksei Stepanenko:
Поддерживаю. Я уже раза три скачивал :(

Просто оно расположено в не правильном месте, так делали в начале 2000г

 
Vitaly Muzichenko:

Просто оно расположено в не правильном месте, так делали в начале 2000г

кто-то просто не умеючий этим занимается, и не тестирует как стоило

 
Fast235:

кто-то просто не умеючий этим занимается, и не тестирует как стоило

Дело не в этом.

Подача любой информации, это целая наука и этим занимается специально обученный человек, и при том только этим, а ни чем иным. 

Есть много курсов и материалов, как повысить конверсию сайта, а она целиком зависит от качества и подачи информации.

Так вот перекрытие контента рекламными блоками давно ушло в небытие, как один из способов "убийства" ресурса.

Так как этот ресурс уникален, то на нём это правило практически не работает, поэтому такой результат. При открытии сторонних сайтов, если вот таким способом подают рекламу и перекрывают контент - сразу закрываю и перехожу на другой.

Я сам скачал уже несколько раз :)

 
Vitaly Muzichenko:

Дело не в этом.

Подача любой информации, это целая наука и этим занимается специально обученный человек, и при том только этим, а ни чем иным. 

Есть много курсов и материалов, как повысить конверсию сайта, а она целиком зависит от качества и подачи информации.

Так вот перекрытие контента рекламными блоками давно ушло в небытие, как один из способов "убийства" ресурса.

Так как этот ресурс уникален, то на нём это правило практически не работает, поэтому такой результат. При открытии сторонних сайтов, если вот таким способом подают рекламу и перекрывают контент - сразу закрываю и перехожу на другой.

Я сам скачал уже несколько раз :)

причем тут скачал, мне не скачать надо, а чтобы эта штука не выскакивала на зеленую кнопку отправить сообщение, как я только хоть немного приблизился, но может это только у меня)

если я буду наводить мышку на кнопку отправить сообщение, наводить как на снайпер, то проблем вообще нет, просто нужно наводить очень аккуратно

 
Fast235:

причем тут скачал, мне не скачать надо, а чтобы эта штука не выскакивала на зеленую кнопку отправить сообщение, как я только хоть немного приблизился, но может это только у меня)

если я буду наводить мышку на кнопку отправить сообщение, наводить как на снайпер, то проблем вообще нет, просто нужно наводить очень аккуратно

именно так и скачиваю.

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