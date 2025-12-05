Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 51
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Добрый день, не грузятся графики цены, это нормально???
Сейчас проверил - всё уже грузится.
И вообще - пользуйтесь вебтерминалом от брокера.
у меня назрел такой вопрос к администрации раньше на вебмани было нормально выводить деньги пока сама вебмани не установила коммисию 20% на перевод денег на карту ну согласитесь это очень много!
мне кажется надо добавить еще одну платежную систему на снятие типа perfectmoney так как у нее все платежи идут по 0.5%
или вообще заменить вебмани на perfectmoney как вы считаете?
Всем привет !
у меня назрел такой вопрос к администрации раньше на вебмани было нормально выводить деньги пока сама вебмани не установила коммисию 20% на перевод денег на карту ну согласитесь это очень много!
мне кажется надо добавить еще одну платежную систему на снятие типа perfectmoney так как у нее все платежи идут по 0.5%
или вообще заменить вебмани на perfectmoney как вы считаете?
Отвечали уже много раз (и даже дискуссия была ... вы, наверное, очень редко на форум заходите ...
например, отвечали, что
"к сожалению, мы ограничены в выплатах своими платежными шлюзами и налоговой юрисдикцией" (см пост #771 и еще много постов).
А шлюзы по-моему из США, а налоговая юрисдикция - ЕС.
Поэтому и нет perfectmoneу.
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Про вебмани - я думаю, что вопрос уже решен, так как можно вывести на WMT (что и просили, так как WMT это UST) и потом через их биржу.
Если у вас в профиле нет вывода на WMT, то значит, что вы не из РФ и поэтому можете выводить на карты Visa или paypal как обычно.
Автоматическая проверка кодебазы поломатос:
Теперь проблема другая. У нас клиенты покупают продукты на МТ4 и жалуются, что продукты не подтягиваются после покупки в их МТ4. Все делают верно, вводят логин и пароль в МТ с сайта mql5.com где покупали продукт, но продукты в МТ4 не отображаются и в самом терминале им предлагают еще раз оплатить программу. Версия МТ4 1425 (последнее самое обновление). Хотя вообще не понятно, что это за версия и обновление это или нет.
У меня нет МТ4 билд 1425, поэтому практически проверить не могу.
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Но если клиент говорит, что он купил продукт, то он должен появиться у него в профиле, например - у вас это в
https://www.mql5.com/en/users/master-mql4/market (просто подставляете его юзернейм вместо вашего master-mql4).
Как найти его юзейнейм? Идете на его профайл, и там видите юзейнейм, и копируете в
https://www.mql5.com/en/users/.../market (там где точки ... - вставляете его юзернейм).
---------------
Вот если купленный продукт там у него есть - значит он его купил. Если продукта там нет - то значит он его не купил, или продукт в процессе покупки
(я обычно спрашиваю на форуме - "сколько дней прошло с момента покупки?" ... три-пять рабочих дней - если покупал картой Виза или paypal'ом).
---------------
Потом он логинится во вкладке Сообщество в Метатрейдере с подтверждением успешного логина в журнале Метатрейдера.
---------------
Если он купил и его продукт есть в его профиле, и если он успешно залогинился во вкладке Сообщество (и есть подтверждение в журнале Метатрейдера об успешном логине), а продукт все равно не появляется, то он может сделать следующее - см посты:
У меня нет МТ4 билд 1425, поэтому практически проверить не могу.
---------------
Но если клиент говорит, что он купил продукт, то он должен появиться у него в профиле, например - у вас это в
https://www.mql5.com/en/users/master-mql4/market (просто подставляете его юзернейм вместо вашего master-mql4).
Как найти его юзейнейм? Идете на его профайл, и там видите юзейнейм, и копируете в
https://www.mql5.com/en/users/.../market (там где точки ... - вставляете его юзернейм).
---------------
Вот если купленный продукт там у него есть - значит он его купил. Если продукта там нет - то значит он его не купил, или продукт в процессе покупки
(я обычно спрашиваю на форуме - "сколько дней прошло с момента покупки?" ... три-пять рабочих дней - если покупал картой Виза или paypal'ом).
---------------
Потом он логинится во вкладке Сообщество в Метатрейдере с подтверждением успешного логина в журнале Метатрейдера.
---------------
Если он купил и его продукт есть в его профиле, и если он успешно залогинился во вкладке Сообщество (и есть подтверждение в журнале Метатрейдера об успешном логине), а продукт все равно не появляется, то он может сделать следующее - см посты:
Спасибо большое!
Спасибо большое!
https://www.mql5.com/ru/forum/474563
Добрый день. Мне ошибочно 2 раза сняли средства с моей банковской карты 2024.10.11. Я уже оплатила это неделю назад! Как можно вернуть средства на карту ? Как мне их вернуть??? Просьба Вернуть мне мои средства!
Только сервис деск может проверить - см ветку как проконтактировать (там всего несколько постов в ветке):
https://www.mql5.com/ru/forum/471024