Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 48
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Если он платит картой - то это не мгновенный платеж с карты на карту, а почти "банковский", то есть - несколько дней.
Он просто видит, что средства от него ушли (даже может уже обработаны его банком и отправлены), но на счет Маркета (в ЕвроСоюз?) пока не пришли (в "Маркете" неизвестно, что он купил, так как средства не поступили).
Это со счета (Бразилия?) на счет Маркета (ЕвроСоюз)? Это, наверное, несколько дней если с карты Visa например или с paypal.
Это достоверная информация или домыслы?
Просто в последний год участились случаи отмены поукпки. Вернее сказать увеличились в разы.
Покупают и в течении часа двух отменяют. В большинстве случаев никаких запросов ни личку , ни в комментариях к продукту не поступает.
Если это правда, то теряем клиентов. Раньше такого не было.
Это достоверная информация или домыслы?
Просто в последний год участились случаи отмены поукпки. Вернее сказать увеличились в разы.
Покупают и в течении часа двух отменяют. В большинстве случаев никаких запросов ни личку , ни в комментариях к продукту не поступает.
Если это правда, то теряем клиентов. Раньше такого не было.
Если кто-то купил, но в течении 7 дней он может отменить покупку в случае, если он не активировал продукт в своем Metatrader'е -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
я хочу отменить неактивную покупку
Элени Анна Брану , 2020.10.23 09:37Мне только что сообщили, что отмена доступна только для: покупок без аренды, совершенных в течение 7 дней и имеющих 0 использованных активаций.
Это достоверная информация или домыслы?
Просто в последний год участились случаи отмены поукпки. Вернее сказать увеличились в разы.
Покупают и в течении часа двух отменяют. В большинстве случаев никаких запросов ни личку , ни в комментариях к продукту не поступает.
Если это правда, то теряем клиентов. Раньше такого не было.
кстати довольно прикольно - чел. может "купить" софт, забанить mql файерволом, отменить покупку и невозбранно тестировать на реале
Всем привет!
Вопрос такой, коллеги, почему советник на мартингейле не проходит тут валидацию? При компиляции в эдитор нет никаких ошибок и предупреждений. А вот валидацию никак не пройдет. Я уже наверное раз 10 переписывал его. Не могу понять где какая специфика нужна. А при валидации здесь выдает ошибку error 131. Это как я понимаю что то в OrderSend. И именно в объемах. Т.е. в лотах...
Всем привет!
Вопрос такой, коллеги, почему советник на мартингейле не проходит тут валидацию? При компиляции в эдитор нет никаких ошибок и предупреждений. А вот валидацию никак не пройдет. Я уже наверное раз 10 переписывал его. Не могу понять где какая специфика нужна. А при валидации здесь выдает ошибку error 131. Это как я понимаю что то в OrderSend. И именно в объемах. Т.е. в лотах...
Если вы не можете справиться с такой ошибкой, значит вам ещё очень рано публиковать свои поделки…
Всем привет!
Вопрос такой, коллеги, почему советник на мартингейле не проходит тут валидацию? При компиляции в эдитор нет никаких ошибок и предупреждений. А вот валидацию никак не пройдет. Я уже наверное раз 10 переписывал его. Не могу понять где какая специфика нужна. А при валидации здесь выдает ошибку error 131. Это как я понимаю что то в OrderSend. И именно в объемах. Т.е. в лотах...
Скопируйте то, что выдает валидатор и покажите здесь. У меня при валидации много раз была подобная проблема с лотом. ))
С уважением., Владимир.
Скопируйте то, что выдает валидатор и покажите здесь. У меня при валидации много раз была подобная проблема с лотом. ))
С уважением., Владимир.
Вот что постоянно выдает.
Вот что постоянно выдает.
Обычно валидатор конкретно указывает на лотность. Здесь про лот ничего нет. Ищите проблему в установке ордера или покажите часть кода, которая отвечает за установку ордера.
С уважением, Владимир.
Обычно валидатор конкретно указывает на лотность. Здесь про лот ничего нет. Ищите проблему в установке ордера или покажите часть кода, которая отвечает за установку ордера.
С уважением, Владимир.
Владимир, это код на mql4.