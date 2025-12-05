Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 48

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Sergey Golubev #:

Если он платит картой - то это не мгновенный платеж с карты на карту, а почти "банковский", то есть - несколько дней.

Он просто видит, что средства от него ушли (даже может уже обработаны его банком и отправлены), но на счет Маркета (в ЕвроСоюз?) пока не пришли (в "Маркете" неизвестно, что он купил, так как средства не поступили).
Это со счета (Бразилия?) на счет Маркета (ЕвроСоюз)? Это, наверное, несколько дней если с карты Visa например или с paypal.

Это достоверная информация или домыслы?

Просто в последний год участились случаи отмены поукпки. Вернее сказать увеличились в разы.

Покупают и в течении часа двух отменяют. В большинстве случаев никаких запросов ни личку , ни в комментариях к продукту не поступает.

Если это правда, то теряем клиентов. Раньше такого не было.

 
Evgeny Belyaev #:

Это достоверная информация или домыслы?

Просто в последний год участились случаи отмены поукпки. Вернее сказать увеличились в разы.

Покупают и в течении часа двух отменяют. В большинстве случаев никаких запросов ни личку , ни в комментариях к продукту не поступает.

Если это правда, то теряем клиентов. Раньше такого не было.

Если кто-то купил, но в течении 7 дней он может отменить покупку в случае, если он не активировал продукт в своем Metatrader'е -

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я хочу отменить неактивную покупку

Элени Анна Брану , 2020.10.23 09:37

Мне только что сообщили, что отмена доступна только для: покупок без аренды, совершенных в течение 7 дней и имеющих 0 использованных активаций.

 
Evgeny Belyaev #:

Это достоверная информация или домыслы?

Просто в последний год участились случаи отмены поукпки. Вернее сказать увеличились в разы.

Покупают и в течении часа двух отменяют. В большинстве случаев никаких запросов ни личку , ни в комментариях к продукту не поступает.

Если это правда, то теряем клиентов. Раньше такого не было.

кстати довольно прикольно - чел. может "купить" софт, забанить mql файерволом, отменить покупку и невозбранно тестировать на реале

 
Доброго дня! с чем может связан, отказ в услугах? не проходит верефикация, документы загружаю. С не объяснимой причиной! как можно связаться с людьми а не роботом! с ув Алексей
 

Всем привет!

Вопрос такой, коллеги, почему советник на мартингейле не проходит тут валидацию? При компиляции в эдитор нет никаких ошибок и предупреждений. А вот валидацию никак не пройдет. Я уже наверное раз 10 переписывал его. Не могу понять где какая специфика нужна. А при валидации здесь выдает ошибку error 131. Это как я понимаю что то в OrderSend. И именно в объемах. Т.е. в лотах...

 
Yerzhan Satov #:

Всем привет!

Вопрос такой, коллеги, почему советник на мартингейле не проходит тут валидацию? При компиляции в эдитор нет никаких ошибок и предупреждений. А вот валидацию никак не пройдет. Я уже наверное раз 10 переписывал его. Не могу понять где какая специфика нужна. А при валидации здесь выдает ошибку error 131. Это как я понимаю что то в OrderSend. И именно в объемах. Т.е. в лотах...

Если вы не можете справиться с такой ошибкой, значит вам ещё очень рано публиковать свои поделки…

 
Yerzhan Satov #:

Всем привет!

Вопрос такой, коллеги, почему советник на мартингейле не проходит тут валидацию? При компиляции в эдитор нет никаких ошибок и предупреждений. А вот валидацию никак не пройдет. Я уже наверное раз 10 переписывал его. Не могу понять где какая специфика нужна. А при валидации здесь выдает ошибку error 131. Это как я понимаю что то в OrderSend. И именно в объемах. Т.е. в лотах...

Скопируйте то, что выдает валидатор и покажите здесь. У меня при валидации много раз была подобная проблема с лотом. ))

С уважением., Владимир.

 
MrBrooklin #:

Скопируйте то, что выдает валидатор и покажите здесь. У меня при валидации много раз была подобная проблема с лотом. ))

С уважением., Владимир.

Вот что постоянно выдает.

 
Yerzhan Satov #:

Вот что постоянно выдает.

Обычно валидатор конкретно указывает на лотность. Здесь про лот ничего нет. Ищите проблему в установке ордера или покажите часть кода, которая отвечает за установку ордера.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Обычно валидатор конкретно указывает на лотность. Здесь про лот ничего нет. Ищите проблему в установке ордера или покажите часть кода, которая отвечает за установку ордера.

С уважением, Владимир.

Владимир, это код на mql4. 

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