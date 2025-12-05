Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 42
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Вопрос к Администрации - Какой статус у Пользователя/Покупателя - физ.лицо (physical person) или юр.лицо (legal person)?
Это нигде не отражено. И в то же время, может иметь значение при оплате налога.
Если это возможно, то вот предложение
При регистрации на сайте Пользователя указывать, что человек регистрируется, как физ.лицо
Для регистрации юр.лицом у Вас уже есть процедура
В условиях пользования есть такие разделенные термины https://www.mql5.com/ru/about/terms
Также, было бы не плохо добавить какое либо уточнение по статусу Пользователя в Агентский договор-оферту
Пользователь – любое лицо, обратившееся к информационным материалам Агента путем посещения сайта www.mql5.com и/или пользующееся иными онлайн-сервисами Агента, предусмотренными настоящим Договором.
***
Перевод – осуществление Агентом банковского перевода денежных средств, полученных Агентом от Пользователей в качестве оплаты за Материалы Продавца, оплачиваемые через Агента, в адрес Продавца.
Например, "Пользователем считается физическое лицо. При этом Пользователь может пройти верификацию и подать документы на получение статуса юр.лица."
На данный момент невозможно доказать, что Оплата приходит от физ.лиц.
Даже в разделе платежи перевод с внутреннего счёта mql5
Если бы это выглядело, как
mql5_internal from physical person - от физ.лиц
mql5_internal from legal person - от юр.лиц, включая оплаты за статьи (или третий вид придумать)
, то было понятнее
P.S. По поводу "Отчёта продаж". Там бы не помешало тоже сделать столбец, от кого оплата. Также там указаны все бесплатные скачивания.
Было бы неплохо иметь возможность скачать подобный отчёт в PDF с печатью, подписью, столбцом от кого оплата (физ/юр) и исключить бесплатные скачивания. Поскольку есть ещё демо-скачивания, то в любом случае отчёт не полный. А логичнее оставить только продажи.
Эту услугу даже можно сделать платной. 1$ за месяц в отчёте. Но для начала точно бесплатной.
Подумайте над данными предложениями, это сделает жизнь продавцов чуть проще.
// но если ничего не изменится, то ничего страшного. Это просто вопрос на рассмотрение.
Прошу проверить функционал блога!
Была статья на блоге, да и сейчас есть.
Было интересно проверить, какой ширины можно вставить картинку и какой она будет после публикации.
В момент эксперимента, снял галку с Публикации и нажал Update
Вернул галку, нажал Update.
Итог:
Блог не отображается по поиску на MQL, а также в браузерах Хром, Опера прямая ссылка ведёт на общий раздел блога.
В браузере Firefox и Яндекс.Браузер по прямой ссылке открывается.
Заметил это, когда мне написал Пользователей с жалобой, почему не может прочитать теорию по продукту. Я её как раз делал в Блоге.
Прошу проверить функционал блога!
Была статья на блоге, да и сейчас есть.
Было интересно проверить, какой ширины можно вставить картинку и какой она будет после публикации.
В момент эксперимента, снял галку с Публикации и нажал Update
Вернул галку, нажал Update.
Итог:
Блог не отображается по поиску на MQL, а также в браузерах Хром, Опера прямая ссылка ведёт на общий раздел блога.
В браузере Firefox и Яндекс.Браузер по прямой ссылке открывается.
Заметил это, когда мне написал Пользователей с жалобой, почему не может прочитать теорию по продукту. Я её как раз делал в Блоге.
Насколько я помню, если снять (или не делать) галку Публикации, то блог уходит в черновики сюда
https://www.mql5.com/en/blogs/my/drafts
и потом его можно опубликовать.
Если вы его опубликовали (вернули галку Публикации), то посмотрите все равно в черновиках - может он не опубликовался из-за возможного обновления сайта в выходные - тогда опубликуйте в понедельник.
Если галку снять, да, попадает на страницу черновиков. После того, как ставишь галку, исчезает из черновиков, но всё равно не доступно через Хром, Опера и доступно через Firefox, Yandex. Куш, куки чистил, проверял без входа логин/пароль.Может ещё нужно время, чтобы поисковик проникся изменениями. Завтра гляну.
Куш
https://www.mql5.com/en/blogs/my/drafts
Хорошо, что ссылку оставил.
Меня поставило в тупик, что не мог найти новый черновик) Если бы черновики отражались ещё здесь, то стало бы удобнее
Здравствуйте.
Не отправляется Push-уведомление из MT5. Из MT4 отправляется всё нормально. В чём причина?
Та же ситуация. Вы нашли решение?
Как можно снять блокировку с финансовых операций? бот техподдетрки гоняет по кругу уже который раз, заявка принята, а через некоторое время снимается из-за отсутствия активности, какую активность я должен проявить?
В заявке вам задают вопросы. Активность - ответ на вопрос.