Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 55

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Sergey Golubev #:


@Sergey Golubev


Сергей, добрый день! Посмотрите, возьмите, пожалуйста, в работу баг выше написал.
Заранее спасибо!

 
igor_spb #:

@Sergey Golubev


Сергей, добрый день! Посмотрите, возьмите, пожалуйста, в работу баг выше написал.
Заранее спасибо!

Это - к разработчикам (думаю - прочтут в понедельник) -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопрос к администрации сайта mql5.com

igor_spb, 2024.11.11 22:50

Добрый день!

несколько багов по сайту.

Баги поиска советника в маркете.

Баг. Не удаляются из кэша предыдущие запросы

Юзер стори: поменять запрос в поиске

Severity: Критический баг. т.к. часто используется


шаги воспроизведения:

шаг1_ нажать маркет https://www.mql5.com/ru/market

Ожидаемый результат=Фактический результат: открывается страница https://www.mql5.com/ru/market

Кэш чистый


шаг2_ ввести в поле поиска "vsa" (в само поле вводится без кавычек) и нажать поиск

Ожидаемый результат=Фактический результат: ввелось vsa. Кэш заполнился.


шаг3_ удаляем введенное значение в поле поиска, пишем "delta". Нажимаем поиск


Ожидаемый результат: поиск ведется по "delta"

Фактический результат: поиск ведется по "delta,vsa". Отображается сообщение "Нет записей". Кэш заполнился старым значением и самостоятельно добавляет старое значение через запятую в таком виде delta,vsa


шаг4_ Нажать поиск еще раз

ожидаемый результат: поиск будет вестись по "delta,vsa"

фактический результат: поиск будет вестись по "delta,vsa,delta,vsa"

То есть копируется в поле ввода не вводимое пользователем значение, которое записалось в кэше.


Если еще раз нажать, то будет delta,vsa,delta,vsa,delta,vsa 


 
Здравствуйте подскажите купил vps а логин и пароль не прислали что далать
 
Sergei Churanov #:
Здравствуйте подскажите купил vps а логин и пароль не прислали что далать

Если вы купили какой-то сторонний VPS на каком-то другом сайте - то обращайтесь к ним.

Если вы арендовали MQL5 VPS с этого сайта, то там и не должно быть никакого логина и пароля, так как MQL5 VPS - это "Метатрейлер в облаке" (и там нет удаленного стола).

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы по VPS

Sergey Golubev, 2024.09.05 05:39


 
мне банн поставили ?? новые счет на дэмке для mt4 ни смог открыть ?
 

ДОБРЫЙ день, запрос к разработчикам по МТ4 уже несколько лет прошу об одном и том же:


при перезагрузке терминала снизу вкладки открытые с символами перемешиваются - в связи с чем АБСОЛЮТНО  не удобно торговать ими.

Прошу исключить перемешивание торговых символов при перезагрузке - снизу в терминале.


 
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает. НА первом скрине стоп-лосс длиной позиции не работает. цена прошла ниже стоп-лосса но сделка не закрывается. Затем на втором скрине появляется позиция селл на месте лимитных заявок, как это может быть на хеджинговом счете? Затем в 16-37 обе позиции закрываются одновременно. В истории торгов брокер записывает что сделка в 16-30 закрыта, а в логах записывается что она закрыта в 16-37 не срабатывает стоп появилась позиция селл от брокера на месте лимиток
 
Evgeniy Grebenuik #:
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает.

Разработчик может и ответит - почему брокер так сделал (хотя, обсуждение брокеров запрещены на форуме).

Хочу заметить, что графики, цены на них, время цен, название символов и их спецификация - всё это не относится к разработчику, а относится к брокеру. Поэтому вам лучше спросить у брокера.

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Например, примерно в это время вышла одна новость по экономическому календарю, и у меня (другой брокер) - вот такой график -

Хорошо, что я в это время не торговал, а то у меня было бы "не пойми что".

 
Evgeniy Grebenuik #:
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает. НА первом скрине стоп-лосс длиной позиции не работает. цена прошла ниже стоп-лосса но сделка не закрывается. Затем на втором скрине появляется позиция селл на месте лимитных заявок, как это может быть на хеджинговом счете? Затем в 16-37 обе позиции закрываются одновременно. В истории торгов брокер записывает что сделка в 16-30 закрыта, а в логах записывается что она закрыта в 16-37

Вероятно у "ДЦ"  ситуация "нет цен" от поставщика котировок - есть у них такая возможность, игнорировать распоряжения в отложенных ордерах, которыми являются и SL/TP.

 
Evgeniy Grebenuik #:
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает. НА первом скрине стоп-лосс длиной позиции не работает. цена прошла ниже стоп-лосса но сделка не закрывается. Затем на втором скрине появляется позиция селл на месте лимитных заявок, как это может быть на хеджинговом счете? Затем в 16-37 обе позиции закрываются одновременно. В истории торгов брокер записывает что сделка в 16-30 закрыта, а в логах записывается что она закрыта в 16-37
Этот вопрос надо задать тому ДЦ, в котором эта демка открыта.
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