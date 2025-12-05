Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
@Sergey Golubev
Сергей, добрый день! Посмотрите, возьмите, пожалуйста, в работу баг выше написал.
Заранее спасибо!
@Sergey Golubev
Сергей, добрый день! Посмотрите, возьмите, пожалуйста, в работу баг выше написал.
Заранее спасибо!
Это - к разработчикам (думаю - прочтут в понедельник) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопрос к администрации сайта mql5.com
igor_spb, 2024.11.11 22:50
Добрый день!
несколько багов по сайту.
Баги поиска советника в маркете.
Баг. Не удаляются из кэша предыдущие запросы
Юзер стори: поменять запрос в поиске
Severity: Критический баг. т.к. часто используется
шаги воспроизведения:
шаг1_ нажать маркет https://www.mql5.com/ru/market
Ожидаемый результат=Фактический результат: открывается страница https://www.mql5.com/ru/market
Кэш чистый
шаг2_ ввести в поле поиска "vsa" (в само поле вводится без кавычек) и нажать поиск
Ожидаемый результат=Фактический результат: ввелось vsa. Кэш заполнился.
шаг3_ удаляем введенное значение в поле поиска, пишем "delta". Нажимаем поиск
Ожидаемый результат: поиск ведется по "delta"
Фактический результат: поиск ведется по "delta,vsa". Отображается сообщение "Нет записей". Кэш заполнился старым значением и самостоятельно добавляет старое значение через запятую в таком виде delta,vsa
шаг4_ Нажать поиск еще раз
ожидаемый результат: поиск будет вестись по "delta,vsa"
фактический результат: поиск будет вестись по "delta,vsa,delta,vsa"
То есть копируется в поле ввода не вводимое пользователем значение, которое записалось в кэше.
Если еще раз нажать, то будет delta,vsa,delta,vsa,delta,vsa
Здравствуйте подскажите купил vps а логин и пароль не прислали что далать
Если вы купили какой-то сторонний VPS на каком-то другом сайте - то обращайтесь к ним.
Если вы арендовали MQL5 VPS с этого сайта, то там и не должно быть никакого логина и пароля, так как MQL5 VPS - это "Метатрейлер в облаке" (и там нет удаленного стола).
------------------------
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы по VPS
Sergey Golubev, 2024.09.05 05:39
(там есть некоторые особенности, например, советники использующие dll - не мигрируются, и так далее).
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions - смотреть к какому торговому счету подключен MQL5 VPS, перенести подписку на другой торговый счет.
Справка по MetaTrader 5 → Виртуальный хостинг для круглосуточной работы → Миграция
ДОБРЫЙ день, запрос к разработчикам по МТ4 уже несколько лет прошу об одном и том же:
при перезагрузке терминала снизу вкладки открытые с символами перемешиваются - в связи с чем АБСОЛЮТНО не удобно торговать ими.
Прошу исключить перемешивание торговых символов при перезагрузке - снизу в терминале.
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает.
Разработчик может и ответит - почему брокер так сделал (хотя, обсуждение брокеров запрещены на форуме).
Хочу заметить, что графики, цены на них, время цен, название символов и их спецификация - всё это не относится к разработчику, а относится к брокеру. Поэтому вам лучше спросить у брокера.
--------------------
Например, примерно в это время вышла одна новость по экономическому календарю, и у меня (другой брокер) - вот такой график -
Хорошо, что я в это время не торговал, а то у меня было бы "не пойми что".
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает. НА первом скрине стоп-лосс длиной позиции не работает. цена прошла ниже стоп-лосса но сделка не закрывается. Затем на втором скрине появляется позиция селл на месте лимитных заявок, как это может быть на хеджинговом счете? Затем в 16-37 обе позиции закрываются одновременно. В истории торгов брокер записывает что сделка в 16-30 закрыта, а в логах записывается что она закрыта в 16-37
Вероятно у "ДЦ" ситуация "нет цен" от поставщика котировок - есть у них такая возможность, игнорировать распоряжения в отложенных ордерах, которыми являются и SL/TP.
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает. НА первом скрине стоп-лосс длиной позиции не работает. цена прошла ниже стоп-лосса но сделка не закрывается. Затем на втором скрине появляется позиция селл на месте лимитных заявок, как это может быть на хеджинговом счете? Затем в 16-37 обе позиции закрываются одновременно. В истории торгов брокер записывает что сделка в 16-30 закрыта, а в логах записывается что она закрыта в 16-37