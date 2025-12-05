Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 44

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YunaSB #:
После обновления МТ4 10 ноября 2023 платный советник советник не запускается global initialization failed

Если это советник с Маркета, то он увас обозначен тут (у вас в профиле - с которого вы его и покупали):
https://www.mql5.com/en/users/yunasb/market

И тут два варианта:

  • или советник скомпелирован в старом билде (и продавцу его надо перекомпилировать), 
  • или вы не залогинились во вкладе Сообщество в МТ4 вашим форумным логином yunasb и форумным паролем (сейчас надо логиниться тем профилем во вкладке Сообщество, которым был куплен советник - см анонс тут).
 
YunaSB #:
После обновления МТ4 10 ноября 2023 платный советник советник не запускается global initialization failed

Ознакомьтесь с этой темой.

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1400: улучшена система безопасности в Маркете
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1400: улучшена система безопасности в Маркете
  • 2023.11.09
  • www.mql5.com
В пятницу 10 ноября 2023 года будет выпущена обновленная версия MetaTrader 4. Terminal: Улучшена система безопасности в Маркете...
 
Приветствую. Купил утилиту и не могу установить ее из маркета. Использую VPS так как у самого mac. На форумах прочитал что возможна блокировка с вашей стороны vps. и как мне теперь быть? продукт купил. установить из маркета не могу. Что делать?
 
ALIAKSANDR DAMAROD #:
Приветствую. Купил утилиту и не могу установить ее из маркета. Использую VPS так как у самого mac. На форумах прочитал что возможна блокировка с вашей стороны vps. и как мне теперь быть? продукт купил. установить из маркета не могу. Что делать?

Уточнить блокировку конкретно по вашему провайдеру VPS.

Купить VPS у другого провайдера.

 
ALIAKSANDR DAMAROD #:
Приветствую. Купил утилиту и не могу установить ее из маркета. Использую VPS так как у самого mac. На форумах прочитал что возможна блокировка с вашей стороны vps. и как мне теперь быть? продукт купил. установить из маркета не могу. Что делать?
Тут имеет значение то, что пишется в логах/журнале Метатрейдера: там обычно пишется - почему не устанавливается.
И зная эту причину (их много, например - вы не залогинились во вкладке Сообщество, и так далее) - можно искать варианты решения.
 

Добрый ень. Может кто-то сталкивался. На сигнала просадка и на сигнал сейчас нельзя подписаться, точнее продлить подписку. Моежт есть какие-то способы это исправить, что бы иметь возможность продлить эту подписку?

 
Kristina Dehtiarova #:

Добрый ень. Может кто-то сталкивался. На сигнала просадка и на сигнал сейчас нельзя подписаться, точнее продлить подписку. Моежт есть какие-то способы это исправить, что бы иметь возможность продлить эту подписку?

Вот справа на странице сигнала написано -

То есть, подписка будет разрешена при улучшении этого показателя (просадка).
Когда - не известно, но известна предельная просадка, при которой запрещается подписка - 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42

Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.
Это всё, что известно публично.
 
Sergey Golubev #:

Вот справа на странице сигнала написано -

То есть, подписка будет разрешена при улучшении этого показателя (просадка).
Когда - не известно, но известна предельная просадка, при которой запрещается подписка - 

Это всё, что известно публично.

Да, это я видела. Просто как в таком случае быть подпискичу, который хочет продлить текущую подписку и не бросать уже открыте сделки

 
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как продлить существующую подписку пр услувии что а счету провайдера есть просадка и счет уже не видно? Возможно есть инструкция? не нашла тут информации на эту тему
 
Kristina Dehtiarova #:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как продлить существующую подписку пр услувии что а счету провайдера есть просадка и счет уже не видно? Возможно есть инструкция? не нашла тут информации на эту тему

По-моему - никак. Просто подписчик дожидается окончания подписки, дисконнектится от сигнала (если нужно), и закрывает открытые позиции уже сам как хочет. Потом (если будет желание подписаться опять и если подписка на сигнал возобновится) - может подписаться снова.

Потому что если подписка пока невозможна (а продление подписки - это и есть подписка) - то никак.

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Может я ошибаюсь (я давно не подписывался на сигналы), а на англоязычном форуме этот вопрос не обсуждался
(так как продление подписки = сама подписка) - то может более опытные пользователи еще что-то уточнят.

Но я думаю, что если подписка запрещена, то уже не продлить.

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