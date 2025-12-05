Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 44
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После обновления МТ4 10 ноября 2023 платный советник советник не запускается global initialization failed
Если это советник с Маркета, то он увас обозначен тут (у вас в профиле - с которого вы его и покупали):
https://www.mql5.com/en/users/yunasb/market
И тут два варианта:
После обновления МТ4 10 ноября 2023 платный советник советник не запускается global initialization failed
Ознакомьтесь с этой темой.
Приветствую. Купил утилиту и не могу установить ее из маркета. Использую VPS так как у самого mac. На форумах прочитал что возможна блокировка с вашей стороны vps. и как мне теперь быть? продукт купил. установить из маркета не могу. Что делать?
Уточнить блокировку конкретно по вашему провайдеру VPS.
Купить VPS у другого провайдера.
Приветствую. Купил утилиту и не могу установить ее из маркета. Использую VPS так как у самого mac. На форумах прочитал что возможна блокировка с вашей стороны vps. и как мне теперь быть? продукт купил. установить из маркета не могу. Что делать?
И зная эту причину (их много, например - вы не залогинились во вкладке Сообщество, и так далее) - можно искать варианты решения.
Добрый ень. Может кто-то сталкивался. На сигнала просадка и на сигнал сейчас нельзя подписаться, точнее продлить подписку. Моежт есть какие-то способы это исправить, что бы иметь возможность продлить эту подписку?
Добрый ень. Может кто-то сталкивался. На сигнала просадка и на сигнал сейчас нельзя подписаться, точнее продлить подписку. Моежт есть какие-то способы это исправить, что бы иметь возможность продлить эту подписку?
Вот справа на странице сигнала написано -
То есть, подписка будет разрешена при улучшении этого показателя (просадка).
Когда - не известно, но известна предельная просадка, при которой запрещается подписка -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FAQ по сервису Сигналы
Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.
Вот справа на странице сигнала написано -
То есть, подписка будет разрешена при улучшении этого показателя (просадка).
Когда - не известно, но известна предельная просадка, при которой запрещается подписка -
Да, это я видела. Просто как в таком случае быть подпискичу, который хочет продлить текущую подписку и не бросать уже открыте сделки
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как продлить существующую подписку пр услувии что а счету провайдера есть просадка и счет уже не видно? Возможно есть инструкция? не нашла тут информации на эту тему
По-моему - никак. Просто подписчик дожидается окончания подписки, дисконнектится от сигнала (если нужно), и закрывает открытые позиции уже сам как хочет. Потом (если будет желание подписаться опять и если подписка на сигнал возобновится) - может подписаться снова.
Потому что если подписка пока невозможна (а продление подписки - это и есть подписка) - то никак.
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Может я ошибаюсь (я давно не подписывался на сигналы), а на англоязычном форуме этот вопрос не обсуждался
(так как продление подписки = сама подписка) - то может более опытные пользователи еще что-то уточнят.
Но я думаю, что если подписка запрещена, то уже не продлить.