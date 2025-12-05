Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 19

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Andrey Boyko:

День добрый, Сергей.

Спасибо за ваш ответ. Хотел бы узнать, надолго ли заблокирован Василий Струков на сайте MQL5? У меня есть несколько его советников и я регулярно читаю Обсуждения к ним на сайте чтобы получить необходимую информацию.

Нам на форуме это не известно.
Как я уже отмечал - продавцы маркета периодически банятся, или их профиля иногда удаляются за грубые нарушения, и так далее.
И во всех этих случаях - это не публичные ситуации (посты на форуме не помогут). Это просто никогда не обсуждается.
Это ситуации "между пользователем и сервис деском", который и валидировал пользователя быть продавцом.

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Например, я в 2013 году купил советник, проставляющий стопы и тейк профиты ордерам, открытым вручную.
Типа - торгуешь на H4 или D1, открыл позицию, приаттачил советник, и пошел спать :)
Потом селлера удалили (по-моему - китаец), но у меня все равно остались активации, которые я могу использовать.

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На форуме много других продавцов, у которых могут быть стоящие продукты.
Поэтому советую не зацикливаться на "одном-двух уже-не-продавцах", а обратить внимание на других.

Есть много достойных, в том числе и таких, которые регулярно постят на форуме.

 
Здравствуйте! возможен возврат средств за приобретение не качественного продукта? продавец пропал! купил советник который только сливает! повелся на красивые отзывы!
 
DSS1:
Здравствуйте! возможен возврат средств за приобретение не качественного продукта? продавец пропал! купил советник который только сливает! повелся на красивые отзывы!

Это плата за опыт.

Если бы деньги возвращались за "некачественный продукт", то администрации ресурса только этими возвратами и приходилось бы заниматься.

По секрету скажу (пригодится на будущее), - не покупайте советники по отзывам  (мошенники часто работают не в одиночку), по картинкам из тестера. Должны быть мониторинги РЕАЛЬНЫХ, не демо-счетов (если есть только демка, свяжитесь с продавцом, пусть объяснит причину). Если же нет мониторингов вообще, даже демо, то стоит задуматься о том, почему их нет.

 
DSS1:
Здравствуйте! возможен возврат средств за приобретение не качественного продукта? продавец пропал! купил советник который только сливает! повелся на красивые отзывы!

Перед покупкой очень важно правильно провести тесты. Как это сделать показано в Маркете (панель информационных ссылок слева экрана) -  Как протестировать торгового робота перед покупкой

Как протестировать торгового робота перед покупкой
Как протестировать торгового робота перед покупкой
  • www.mql5.com
Покупка торгового робота в MQL5 Маркете имеет одно большое преимущество перед всеми другими подобными предложениями - вы можете устроить комплексную проверку предлагаемой автоматической системы прямо в терминале MetaTrader 5. Каждый советник перед покупкой можно и нужно тщательно прогнать во всех неблагоприятных режимах во встроенном тестере торговых стратегий, чтобы получить о нем максимально полное представление.
 
здравствуйте! С помощью приложения metatrader4 меня обманули мошенники! Украли у меня 10 тысяч долларов. Помогите пожалуйста!!!
 
_GELO_:
здравствуйте! С помощью приложения metatrader4 меня обманули мошенники! Украли у меня 10 тысяч долларов. Помогите пожалуйста!!!

Как именно?

 
webgopnik:

Как именно?

Какой-то информацией хотя бы. Куда они вывели дипозит... Кто это сделал ... ? Хоть чем-то можете помочь? 
 
_GELO_:
Хоть чем-то можете помочь? 

Только выразить сожаление. И это вся помощь. Жадность фраера сгубила………

MQ совершенно никакого отношения к мошенникам не имеет.

 
webgopnik:

Как именно?

Сорри, я думал, что пишу типа в поддержку, администрацию .... А вы не входите в их число?
 
_GELO_:
Какой-то информацией хотя бы. Куда они вывели дипозит... Кто это сделал ... ? Хоть чем-то можете помочь? 

ну. расскажите ситуацию

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