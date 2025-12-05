Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 19
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День добрый, Сергей.
Спасибо за ваш ответ. Хотел бы узнать, надолго ли заблокирован Василий Струков на сайте MQL5? У меня есть несколько его советников и я регулярно читаю Обсуждения к ним на сайте чтобы получить необходимую информацию.
Нам на форуме это не известно.
Как я уже отмечал - продавцы маркета периодически банятся, или их профиля иногда удаляются за грубые нарушения, и так далее.
И во всех этих случаях - это не публичные ситуации (посты на форуме не помогут). Это просто никогда не обсуждается.
Это ситуации "между пользователем и сервис деском", который и валидировал пользователя быть продавцом.
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Например, я в 2013 году купил советник, проставляющий стопы и тейк профиты ордерам, открытым вручную.
Типа - торгуешь на H4 или D1, открыл позицию, приаттачил советник, и пошел спать :)
Потом селлера удалили (по-моему - китаец), но у меня все равно остались активации, которые я могу использовать.
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На форуме много других продавцов, у которых могут быть стоящие продукты.
Поэтому советую не зацикливаться на "одном-двух уже-не-продавцах", а обратить внимание на других.
Есть много достойных, в том числе и таких, которые регулярно постят на форуме.
Здравствуйте! возможен возврат средств за приобретение не качественного продукта? продавец пропал! купил советник который только сливает! повелся на красивые отзывы!
Это плата за опыт.
Если бы деньги возвращались за "некачественный продукт", то администрации ресурса только этими возвратами и приходилось бы заниматься.
По секрету скажу (пригодится на будущее), - не покупайте советники по отзывам (мошенники часто работают не в одиночку), по картинкам из тестера. Должны быть мониторинги РЕАЛЬНЫХ, не демо-счетов (если есть только демка, свяжитесь с продавцом, пусть объяснит причину). Если же нет мониторингов вообще, даже демо, то стоит задуматься о том, почему их нет.
Здравствуйте! возможен возврат средств за приобретение не качественного продукта? продавец пропал! купил советник который только сливает! повелся на красивые отзывы!
Перед покупкой очень важно правильно провести тесты. Как это сделать показано в Маркете (панель информационных ссылок слева экрана) - Как протестировать торгового робота перед покупкой
здравствуйте! С помощью приложения metatrader4 меня обманули мошенники! Украли у меня 10 тысяч долларов. Помогите пожалуйста!!!
Как именно?
Как именно?
Хоть чем-то можете помочь?
Только выразить сожаление. И это вся помощь. Жадность фраера сгубила………
MQ совершенно никакого отношения к мошенникам не имеет.
Как именно?
Какой-то информацией хотя бы. Куда они вывели дипозит... Кто это сделал ... ? Хоть чем-то можете помочь?
ну. расскажите ситуацию