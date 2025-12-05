Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 26
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2021.05.07 16:13
Состояние торговли: cигнал будет помещен в архив по причине продолжительного отсутствия торговой активности
торговая активность (Profit Dealer Alpari) была 04.05.2021 и сегодня 07.05.2021
надеюсь это недоразумение и сигнал будет восстановлен
С уважением Алексей
Попытайтесь разобраться, сколько у вас сигналов, которые были (будут) отключены, а на каких есть активность.
Начните отсюда: https://www.mql5.com/ru/signals/my/all
Попытайтесь разобраться, сколько у вас сигналов, которые были (будут) отключены, а на каких есть активность.
Начните отсюда: https://www.mql5.com/ru/signals/my/all
Уважаемый Marsel Спасибо что откликнулись ! восстановите пожалуйста сигнал Profit Dealer Alpari на нём есть активность другой сигнал я удалил
Уважаемый Marsel Спасибо что откликнулись ! восстановите пожалуйста сигнал Profit Dealer Alpari на нём есть активность другой сигнал я удалил
Вы можете сделать это самостоятельно
Вы можете сделать это самостоятельно
всё ок сигнал восстановился Огромное Спасибо!
Внес деньги за индикатор. Их заморозили на 7 дней. В день получения индикатора стоимость увеличена.
КАК СКАЧАТЬ КУПЛЕННЫЙ ИНДИКАТОР?
Прочитал Инструкцию повторно. Повторил все по пунктно. После нажатия на клавишу "Установить" слышен звуковой сигнал облома и ничего не скачивается.
МТ5 дает раздачу помесячно. Автор индикатора пишет, что цена старая. И в МТ5 в таблице висит индикатор два раз, хотя я один отменил.
Что делать? Как скачать? Повторяю все по инструкции сделал.
Внес деньги за индикатор. Их заморозили на 7 дней. В день получения индикатора стоимость увеличена.
КАК СКАЧАТЬ КУПЛЕННЫЙ ИНДИКАТОР?
Прочитал Инструкцию повторно. Повторил все по пунктно. После нажатия на клавишу "Установить" слышен звуковой сигнал облома и ничего не скачивается.
МТ5 дает раздачу помесячно. Автор индикатора пишет, что цена старая. И в МТ5 в таблице висит индикатор два раз, хотя я один отменил.
Что делать? Как скачать? Повторяю все по инструкции сделал.
У вас тут на форуме один профиль/аккаунт?
Вы на него купили?
Проверьте - тут у вас индикатор есть?
https://www.mql5.com/ru/users/kopeyka2/market
----------------
Если он у вас в профиле отображен как купленный активациями, то логинитесь во вкладке Сообщество своим форумный логином и паролем.
Ваш форумный логин - kopeyka2 (не используйте email для логина во вкладку Сообщество).
Потом проверяете все настройки так, как у меня в постах (делайте поэтапно как в постах):
Подробнее -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
...
Сергей Голубев , 2021.01.04 16:50
...
1. Я вошел в Сообщество:
2. и проверил в журнале Metatrader:
3. Я проверил установленный на компьютере Internet Explorer:
4. Я проверил настройки Internet Explorer: да, я могу без проблем пользоваться чатом, отправляя / получая сообщения:
5. Вкладка «Сигнал» работает:
6. Вкладка Маркет работает:
Если у вас по каким-то причинам (например - вы установили новый Метатрейдер, или переустановили, или установили на другой компьютер, и так далее) не видно купленных продуктов во вкладке Маркет, то сделайте следующее:
----------------
... И в МТ5 в таблице висит индикатор два раз, хотя я один отменил. ...
Здесь висит (тут таблица)?
https://www.mql5.com/ru/users/kopeyka2/market
Прямого рефанда на Маркете нет. Есть только автоматический рефанд для купленных (не аренда), но не активированных продуктов, и при условии, что не прошло 7 дней со дня покупки (средства возвращаются на mql5 профиль/аккаунт).
У вас тут на форуме один профиль/аккаунт?
Вы на него купили?
Проверьте - тут у вас индикатор есть?
https://www.mql5.com/ru/users/kopeyka2/market
----------------
Если он у вас в профиле отображен как купленный активациями, то логинитесь во вкладке Сообщество своим форумный логином и паролем.
Ваш форумный логин - kopeyka2 (не используйте email для логина во вкладку Сообщество).
Потом проверяете все настройки так, как у меня в постах (делайте поэтапно как в постах):
Подробнее -
Если у вас по каким-то причинам (например - вы установили новый Метатрейдер, или переустановили, или установили на другой компьютер, и так далее) не видно купленных продуктов во вкладке Маркет, то сделайте следующее:
----------------
Здесь висит (тут таблица)?
https://www.mql5.com/ru/users/kopeyka2/market
Прямого рефанда на Маркете нет. Есть только автоматический рефанд для купленных (не аренда), но не активированных продуктов, и при условии, что не прошло 7 дней со дня покупки (средства возвращаются на mql5 профиль/аккаунт).
У меня активирован Яндекс браузер. Сейчас опробую.
У меня активирован Яндекс браузер. Сейчас опробую.
У меня стоял EDGE и Яндекс. Edge я деинсталировал, а Explorer 11 не запускается. Короче проблема с IE 11 в полный рост!!!
Есть Gogle Chrom и яндекс. Как еще я могу получить индикатор?ПЕРЕУСТАНОВИТЬ INTERNET EXPLORER НЕ УДАЕТСЯ!!!!!! СТОИТ WINDOWS 10 HOUM
У меня стоял EDGE и Яндекс. Edge я деинсталировал, а Explorer 11 не запускается. Короче проблема с IE 11 в полный рост!!!
Есть Gogle Chrom и яндекс. Как еще я могу получить индикатор?
Метатрейдер использует во вкладках Edge или Internet Explorer (желательно IE не ниже 11-й версии).
И еще зависит от того, какой у вас Windows, и для МТ4 или для МТ5 устанавливается индикатор (какой Метатрейдер).
Можете сделать сами проверку по посту #8 , или поэтому посту (машинный перевод с англ):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
...
Владимир Карпутов , 2021.03.16 04:20
Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Должно получиться так:
----------------
Это вся информация, которую я могу предоставить.
Если нужна еще помощь, то вам лучше открывать отдельную ветку, и постить туда то, что постил я вам для информации скриншотами (начитая с оценки вашего Windows, скриншот логина во вкладку Сообщество и информацией из журнала об успешном логине, скриншот из вашего профиля что индикатор куплен и он у вас в профиле, и так далее - то есть то, что делал я скриншотами). Без этой технической информации никто не разбирается с ситуацией (говорю по опыту).
Сначала попробуйте сами: перечитайте еще раз мои посты, установите IE 11 (или деинсталлируйте его и установите заново), установите Edge, и пройдитесь по моем постам, делая тоже самое, что и я.