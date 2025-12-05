Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 26

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Доброго времени суток ! уважаемая администрация у меня был удалён сигнал (Profit Dealer Alpari) , кликнув на причину попадаю на другой сигнал с похожим названием( "Profit Dealer FxPro )тоже мой но давно помещённый в приват, причина удаления сигнала 

2021.05.07 16:13
Состояние торговли: cигнал будет помещен в архив по причине продолжительного отсутствия торговой активности
2021.05.07 16:13

Состояние торговли: cигнал будет помещен в архив по причине продолжительного отсутствия торговой активности

торговая активность  (Profit Dealer Alpari)  была 04.05.2021  и сегодня 07.05.2021

надеюсь  это недоразумение и сигнал будет восстановлен

С уважением Алексей




 
Aleksej Jeske:
надеюсь  это недоразумение и сигнал будет восстановлен

Попытайтесь разобраться, сколько у вас сигналов, которые были (будут) отключены, а на каких есть активность.

Начните отсюда: https://www.mql5.com/ru/signals/my/all

 
Marsel:

Попытайтесь разобраться, сколько у вас сигналов, которые были (будут) отключены, а на каких есть активность.

Начните отсюда: https://www.mql5.com/ru/signals/my/all

Уважаемый Marsel Спасибо что откликнулись !  восстановите пожалуйста сигнал  Profit Dealer Alpari на нём есть активность другой сигнал я удалил

 
Aleksej Jeske:

Уважаемый Marsel Спасибо что откликнулись !  восстановите пожалуйста сигнал  Profit Dealer Alpari на нём есть активность другой сигнал я удалил

Вы можете сделать это самостоятельно

 
Marsel:

Вы можете сделать это самостоятельно


всё ок сигнал восстановился Огромное Спасибо!
 

Внес деньги за индикатор. Их заморозили на 7 дней. В день получения индикатора стоимость увеличена. 

КАК СКАЧАТЬ КУПЛЕННЫЙ ИНДИКАТОР? 

Прочитал Инструкцию повторно. Повторил все по пунктно. После нажатия на клавишу "Установить" слышен звуковой сигнал облома и ничего не скачивается. 

МТ5 дает раздачу помесячно. Автор индикатора пишет, что цена старая. И в МТ5 в таблице висит индикатор два раз, хотя я один отменил.

Что делать? Как скачать? Повторяю все по инструкции сделал.

 
kopeyka2:

Внес деньги за индикатор. Их заморозили на 7 дней. В день получения индикатора стоимость увеличена. 

КАК СКАЧАТЬ КУПЛЕННЫЙ ИНДИКАТОР? 

Прочитал Инструкцию повторно. Повторил все по пунктно. После нажатия на клавишу "Установить" слышен звуковой сигнал облома и ничего не скачивается. 

МТ5 дает раздачу помесячно. Автор индикатора пишет, что цена старая. И в МТ5 в таблице висит индикатор два раз, хотя я один отменил.

Что делать? Как скачать? Повторяю все по инструкции сделал.

У вас тут на форуме один профиль/аккаунт?
Вы на него купили?
Проверьте - тут у вас индикатор есть?
https://www.mql5.com/ru/users/kopeyka2/market

----------------‌

Если он у вас в профиле отображен как купленный активациями, то логинитесь во вкладке Сообщество своим форумный логином и паролем.
Ваш форумный логин - kopeyka2 (не используйте email для логина во вкладку Сообщество).

Потом проверяете все настройки так, как у меня в постах (делайте поэтапно как в постах):

  • вкладка Сообщество и проверка успешного логина в журнале Метатрейдера - пост  
  • проверка совместимости вашего Windows с Метатрейдером 5 (если вы купили для МТ5), а также проверка наличия Internet Explorer версии например 11 на вашем компьютере с Windows 10 - пост (32-битный Windows не поддерживается Метатрейдером 5, а также МТ4 или МТ5 должен быть последним билдом или одним из последних)
  • проверка настроек Internet Explorer - пост #11 

Подробнее -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

...

Сергей Голубев , 2021.01.04 16:50

...

1. Я вошел в Сообщество:

2. и проверил в журнале Metatrader:


3. Я проверил установленный на компьютере Internet Explorer:


4. Я проверил настройки Internet Explorer: да, я могу без проблем пользоваться чатом, отправляя / получая сообщения:


5. Вкладка «Сигнал» работает:


6. Вкладка Маркет работает:


...

Если у вас по каким-то причинам (например - вы установили новый Метатрейдер, или переустановили, или установили на другой компьютер, и так далее) не видно купленных продуктов во вкладке Маркет, то сделайте следующее:



----------------

... И в МТ5 в таблице висит индикатор два раз, хотя я один отменил. ...

Здесь висит (тут таблица)?
https://www.mql5.com/ru/users/kopeyka2/market

Прямого рефанда на Маркете нет. Есть только автоматический рефанд для купленных (не аренда), но не активированных продуктов, и при условии, что не прошло 7 дней со дня покупки (средства возвращаются на mql5 профиль/аккаунт).

 
Sergey Golubev:

У вас тут на форуме один профиль/аккаунт?
Вы на него купили?
Проверьте - тут у вас индикатор есть?
https://www.mql5.com/ru/users/kopeyka2/market

----------------‌

Если он у вас в профиле отображен как купленный активациями, то логинитесь во вкладке Сообщество своим форумный логином и паролем.
Ваш форумный логин - kopeyka2 (не используйте email для логина во вкладку Сообщество).

Потом проверяете все настройки так, как у меня в постах (делайте поэтапно как в постах):

  • вкладка Сообщество и проверка успешного логина в журнале Метатрейдера - пост  
  • проверка совместимости вашего Windows с Метатрейдером 5 (если вы купили для МТ5), а также проверка наличия Internet Explorer версии например 11 на вашем компьютере с Windows 10 - пост (32-битный Windows не поддерживается Метатрейдером 5, а также МТ4 или МТ5 должен быть последним билдом или одним из последних)
  • проверка настроек Internet Explorer - пост #11 

Подробнее -

Если у вас по каким-то причинам (например - вы установили новый Метатрейдер, или переустановили, или установили на другой компьютер, и так далее) не видно купленных продуктов во вкладке Маркет, то сделайте следующее:



----------------

Здесь висит (тут таблица)?
https://www.mql5.com/ru/users/kopeyka2/market

Прямого рефанда на Маркете нет. Есть только автоматический рефанд для купленных (не аренда), но не активированных продуктов, и при условии, что не прошло 7 дней со дня покупки (средства возвращаются на mql5 профиль/аккаунт).

У меня  активирован Яндекс браузер. Сейчас опробую.

 
kopeyka2:

У меня  активирован Яндекс браузер. Сейчас опробую.

У меня стоял EDGE и Яндекс. Edge я деинсталировал, а Explorer 11 не запускается. Короче проблема с IE 11  в полный рост!!!

Есть Gogle Chrom и яндекс. Как еще я могу получить индикатор?

ПЕРЕУСТАНОВИТЬ INTERNET EXPLORER НЕ УДАЕТСЯ!!!!!! СТОИТ WINDOWS 10 HOUM
 
kopeyka2:

У меня стоял EDGE и Яндекс. Edge я деинсталировал, а Explorer 11 не запускается. Короче проблема с IE 11  в полный рост!!!

Есть Gogle Chrom и яндекс. Как еще я могу получить индикатор?

Метатрейдер использует во вкладках Edge или Internet Explorer (желательно IE не ниже 11-й версии).
И еще зависит от того, какой у вас Windows, и для МТ4 или для МТ5 устанавливается индикатор (какой Метатрейдер).
Можете сделать сами проверку по посту , или поэтому посту (машинный перевод с англ):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

...

Владимир Карпутов , 2021.03.16 04:20

Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".


(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки Code). Должно получиться так:

 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal        Windows 10 build 19042 , Intel Core i7- 9750 H  @ 2.60 GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11 , UAC, GMT+ 2
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

---------------- 

Это вся информация, которую я могу предоставить.

Если нужна еще помощь, то вам лучше открывать отдельную ветку, и постить туда то, что постил я вам для информации скриншотами (начитая с оценки вашего Windows, скриншот логина во вкладку Сообщество и информацией из журнала об успешном логине, скриншот из вашего профиля что индикатор куплен и он у вас в профиле, и так далее - то есть то, что делал я скриншотами). Без этой технической информации никто не разбирается с ситуацией (говорю по опыту).

Сначала попробуйте сами: перечитайте еще раз мои посты, установите IE 11 (или деинсталлируйте его и установите заново), установите Edge, и пройдитесь по моем постам, делая тоже самое, что и я.

не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
  • 2021.01.16
  • www.mql5.com
не устанавливается приобретенный советник но снятый с маркета . активации еще есть...
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