Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 50
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Пару раз замечал, что блог опубликовался, набрал просмотры и лайки, но потом пропадал из опубликованных и попадал в черновики. Какая возможная причина?
А Вы давно блоги публиковали? Что-то не нашел в профиле. Кстати было бы неплохо их там видеть отдельно от сообщений в форуме и статей.
Раньше делал много (у меня их больше 350 на русском и более 400 на английском).
А сейчас делаю только по темам, о которых часто спрашивают (чтобы отсылать в блог-пост).
И последний делал год назад (по ошибке 403).
В поиске на сайте они все есть, в профиле у меня тоже -
У вас, наверное, тоже самое: вы видите раздел "Блог" у себя в профиле слева, а если я зайду на ваш профиль - то не видно.
В поиске на сайте они все есть, в профиле у меня тоже -
У вас, наверное, тоже самое: вы видите раздел "Блог" у себя в профиле слева, а если я зайду на ваш профиль - то не видно.
в профиле у меня тоже -
У меня нет возможности писать блоки, нет такой кнопки, почему?
У меня нет возможности писать блоки, нет такой кнопки, почему?
У меня тоже нету. Скорее всего потому, что никогда их не писал. Наверное, нужно написать что-то сначала:
У меня тоже нету. Скорее всего потому, что никогда их не писал. Наверное, нужно написать что-то сначала:
Понял, спасибо.
Добрый день. Если поменяется прописка, то нужно ли такие данные прислать и как.
В Сервисдеск создайте новую заявку и там задайте свой вопрос, выбрав соответствующую тему вопроса, близкую к Вашему. Например, в разделе Аккаунта.
Добрый день, не грузятся графики цены, это нормально???