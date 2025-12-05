Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 50

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Ivan Titov #:

Пару раз замечал, что блог опубликовался, набрал просмотры и лайки, но потом пропадал из опубликованных и попадал в черновики. Какая возможная причина?

Не знаю ... у меня такого небыло ...
 
А Вы давно блоги публиковали? Что-то не нашел в профиле. Кстати было бы неплохо их там видеть отдельно от сообщений в форуме и статей.
 
Ivan Titov #:
А Вы давно блоги публиковали? Что-то не нашел в профиле. Кстати было бы неплохо их там видеть отдельно от сообщений в форуме и статей.

Раньше делал много (у меня их больше 350 на русском и более 400 на английском).
А сейчас делаю только по темам, о которых часто спрашивают (чтобы отсылать в блог-пост).
И последний делал год назад (по ошибке 403).

В поиске на сайте они все есть, в профиле у меня тоже - 

У вас, наверное, тоже самое: вы видите раздел "Блог" у себя в профиле слева, а если я зайду на ваш профиль - то не видно.

 
Sergey Golubev #:

В поиске на сайте они все есть, в профиле у меня тоже - 

У вас, наверное, тоже самое: вы видите раздел "Блог" у себя в профиле слева, а если я зайду на ваш профиль - то не видно.

Да, но вопрос был именно про чужой профиль - блоги же не для себя публикуют. А в поиске неудобно.
 
Sergey Golubev #:
в профиле у меня тоже - 

У меня нет возможности писать блоки, нет такой кнопки, почему?

 
Aleksey Vyazmikin #:

У меня нет возможности писать блоки, нет такой кнопки, почему?

У меня тоже нету. Скорее всего потому, что никогда их не писал. Наверное, нужно написать что-то сначала:


 
Artyom Trishkin #:

У меня тоже нету. Скорее всего потому, что никогда их не писал. Наверное, нужно написать что-то сначала:


Понял, спасибо.

 
Добрый день. Если поменяется прописка, то нужно ли такие данные прислать и как.
 
Vitaliy Kuznetsov #:
Добрый день. Если поменяется прописка, то нужно ли такие данные прислать и как.

В Сервисдеск создайте новую заявку и там задайте свой вопрос, выбрав соответствующую тему вопроса, близкую к Вашему. Например, в разделе Аккаунта.

 

Добрый день, не грузятся графики цены, это нормально???

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