Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 39

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MrBrooklin #:

Спасибо, Сергей. Это уже давно всё сделал и бан на 10 лет "улетел" туда же откуда и "прилетел". Иначе бы не смог написать предыдущее сообщение. А по финансовым операциям, сейчас веду переписку с сервисдеском. Просто мне для завершения перехода на новую почту не пришло сообщение на старую почту со ссылкой для перехода и завершения подтверждения. Поэтому и обратился на форум - что ещё нужно сделать, чтобы это сообщение пришло на старую почту?

С уважением, Владимир.

Всё, разобрался. Это сообщение оказалось в папке спам. Почту поменял и поэтому вопрос снимается!

С уважением, Владимир.

[Удален]  
Здравствуйте, у меня такая проблема, подключен к копированию сигналов, терминал на удаленном компе, на счете открываются по 2 сделки , вместо 1. Помогите решить или скиньте пожалуйста ссылку на ветку с такой же проблемой.
 
Timur Khodzhaev #:
Здравствуйте, у меня такая проблема, подключен к копированию сигналов, терминал на удаленном компе, на счете открываются по 2 сделки , вместо 1. Помогите решить или скиньте пожалуйста ссылку на ветку с такой же проблемой.

Вероятно тут есть.

FAQ по сервису Сигналы - Создайте свой Сигнал на MQL5 Com, нужно ли за это платить
FAQ по сервису Сигналы - Создайте свой Сигнал на MQL5 Com, нужно ли за это платить
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0. Если же на найденном символе торговля разрешена только частично либо запрещена. Для каждого найденного инструмента проверяется полное разрешение на торговлю
 

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Почему то не отображаются в рейтинге четыре отзыва. Прошла уже неделя.

Два на МТ5 продукты и два на бесплатном новом.

Человек, который за них отвечает, их вручную проверяет? Понимаю, праздники и всё такое, но ведь это онлайн ресурс.

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Добрый день, ув. администрация!

У меня не получается оплатить сервисы VPS российской картой. Они что заблокированы? Скажите есть ли способ воспользоваться сервисом как то по другому?

 
Aleksei Strekalov #:

Добрый день, ув. администрация!

У меня не получается оплатить сервисы VPS российской картой. Они что заблокированы? Скажите есть ли способ воспользоваться сервисом как то по другому?

Я не администрация, но отвечаю, так как такие вопросы как ваш мне кажется странным ...
Да, российские карты не работают в Евросоюзе ... и на букинг.ком'е тоже не работают ... и много еще где ...
Ответ адмиистрации - см пост

Для обсуждения есть ветка, где пробовали/обсуждали разные варианты: Как теперь оплачивать сервисы?  
Есть более основательная ветка: Как теперь выводить деньги?
В ветках обнаружили, что вывод и пополнение работает через WMZ.
(как потом с WMZ переводить на карту РФ - см пост и пост ).

Возможно, работает и с картами UnionPay российских банков (кто-то в этих двух ветках постил, что получалось оплатить или вывести),
но я сам не пробовал.
То есть, пока используют WMZ.

Как теперь оплачивать сервисы? - Проверьте возможность подписки прямо с Метатрейдера.
Как теперь оплачивать сервисы? - Проверьте возможность подписки прямо с Метатрейдера.
  • 2022.04.10
  • www.mql5.com
или это приватный сигнал, который не предполагает подписку. или вы подписываетесь реальным торговым счетом реальным счетом можно только на платный подписаться. подписка не разрешена Подписываются прямо с Метатрейдера
 
Привет всем. Возникла  следующая  проблема. Невозможно создать сигнал  по  причине отсутствия в  выпадающем списке  нужного сервера для подключения. Брокер NPBFX. Нужен сервер NPBFX- Real, а в выпадающем списке  имеется только NPBFX-Real-2. К нему  счет не подключается (пишет "Нет соединения")
 

Кто-нибудь может помочь с таким вопросом

Номер 11058635

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Кто-нибудь может помочь с таким вопросом

Номер 11058635

надо в сервисдеске спросить

 
Denis Nikolaev #:

надо в сервисдеске спросить

Там сказали, что не их профиль, пишите на форуме

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