Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Сергей. Это уже давно всё сделал и бан на 10 лет "улетел" туда же откуда и "прилетел". Иначе бы не смог написать предыдущее сообщение. А по финансовым операциям, сейчас веду переписку с сервисдеском. Просто мне для завершения перехода на новую почту не пришло сообщение на старую почту со ссылкой для перехода и завершения подтверждения. Поэтому и обратился на форум - что ещё нужно сделать, чтобы это сообщение пришло на старую почту?
С уважением, Владимир.
Всё, разобрался. Это сообщение оказалось в папке спам. Почту поменял и поэтому вопрос снимается!
С уважением, Владимир.
Здравствуйте, у меня такая проблема, подключен к копированию сигналов, терминал на удаленном компе, на счете открываются по 2 сделки , вместо 1. Помогите решить или скиньте пожалуйста ссылку на ветку с такой же проблемой.
Вероятно тут есть.
.
Почему то не отображаются в рейтинге четыре отзыва. Прошла уже неделя.
Два на МТ5 продукты и два на бесплатном новом.
Человек, который за них отвечает, их вручную проверяет? Понимаю, праздники и всё такое, но ведь это онлайн ресурс.
.
Добрый день, ув. администрация!
У меня не получается оплатить сервисы VPS российской картой. Они что заблокированы? Скажите есть ли способ воспользоваться сервисом как то по другому?
Добрый день, ув. администрация!
У меня не получается оплатить сервисы VPS российской картой. Они что заблокированы? Скажите есть ли способ воспользоваться сервисом как то по другому?
Я не администрация, но отвечаю, так как такие вопросы как ваш мне кажется странным ...
Да, российские карты не работают в Евросоюзе ... и на букинг.ком'е тоже не работают ... и много еще где ...
Ответ адмиистрации - см пост #41
Для обсуждения есть ветка, где пробовали/обсуждали разные варианты: Как теперь оплачивать сервисы?
Есть более основательная ветка: Как теперь выводить деньги?
В ветках обнаружили, что вывод и пополнение работает через WMZ.
(как потом с WMZ переводить на карту РФ - см пост #591 и пост #595 ).
Возможно, работает и с картами UnionPay российских банков (кто-то в этих двух ветках постил, что получалось оплатить или вывести),
но я сам не пробовал.
То есть, пока используют WMZ.
Кто-нибудь может помочь с таким вопросом
Номер 11058635
Кто-нибудь может помочь с таким вопросом
Номер 11058635
надо в сервисдеске спросить
надо в сервисдеске спросить
Там сказали, что не их профиль, пишите на форуме