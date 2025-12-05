Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 58

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Павел Вавилов #:
У меня уже открыт демо счет у брокера. Демо счет можно перенести на VPS? Значка переноса/подключения (облачка) нет в терминале, весь терминал просмотрел, во всех настройках.

У вас терминология не правильная ... я еле понял ...
MQL5 VPS - это подписка, и она дается на торговый счет.

Демо счет можно перенести на VPS?

Можно ли подписаться на MQL5 VPS демо счетом?
Можно, вот у меня сейчас МТ5 билд 5100, я залогинился на демо счет брокера, и MQL5 VPS в Навигаторе тут - 

и я посмотрел - а у меня есть еще бесплатные 24 минуты (было больше, но уже израсходовал) - 

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Некоторые брокеры могут свои VPS предоставлять - Бесплатный хостинг для алготрейдинга — спрашивайте у своего брокера 
Но у меня бесплатные минуты (чтобы попробовать) остались - не от брокера, а стандартные (такие, наверное, у всех есть).
Про бесплатный MQL5 VPS от брокера - спросите у брокера.

Бесплатный хостинг для алготрейдинга — спрашивайте у своего брокера
Бесплатный хостинг для алготрейдинга — спрашивайте у своего брокера
  • 2023.06.20
  • MetaQuotes
  • www.mql5.com
Десятки тысяч трейдеров используют MetaTrader 5 VPS как безопасный, надежный и быстрый хостинг для автоматической торговли...
 
Evgeniy Ilin #:
Еще раз спрошу админов. Если вы не знаете что с сервисдеском дайте контакт того кто знает чтобы я не мучал не чат, не вас. Я спрошу того кто знает. Они в танке уже вторую неделю.

Сервисдеск занимается только финансовыми вопросами.

Попробуйте задать свой вопрос на форуме.

 
Denis Nikolaev #:

Сервисдеск занимается только финансовыми вопросами.

Попробуйте задать свой вопрос на форуме.

У меня финансовый вопрос. Иначе я бы туда не писал. Не первый год работаю. Тем более они сами сказали написать в прошлый раз. Я написал. Молчание вторую неделю.

 

Всех приветствую!

Мне, простому обывателю подскажите, есть ли смысл от VPS, если сейчас мой ноут показывает пинг 300? Получу ли я реально резутьтат и уменьшения пинга?

Как-то можно узнать реальный пинг, который получу по итогу? Не верю что будет как они пишут 1,5ms

MetaTrader VPS
MetaTrader VPS
  • www.mql5.com
Надежный трейдерский хостинг для бесперебойной работы роботов и мгновенного копирования сделок
 
TsvN #:

Всех приветствую!

Мне, простому обывателю подскажите, есть ли смысл от VPS, если сейчас мой ноут показывает пинг 300? Получу ли я реально резутьтат и уменьшения пинга?

Как-то можно узнать реальный пинг, который получу по итогу? Не верю что будет как они пишут 1,5ms

Вам уже отвечали два раза, и я собрал ответы в этот пост () и ссылку послал вам и личку. Не надо один и тот же вопрос делать во многих ветках.

Продолжайте, пожалуйста, в этой ветке:
Пинг на VPS
Пинг на VPS
Пинг на VPS
  • 2017.07.05
  • Andrey Khatimlianskii
  • www.mql5.com
Столкнулся с такой проблемой.У одного брокера открыл сначала демо счет, после реальный для торговли экспертом...
 
TsvN #:
Получу ли я реально резутьтат и уменьшения пинга?

Совсем не обязательно, что Ваш пинг сильно влияет на время исполнения ордеров. Рекомендую посчитать это время в начале, прежде чем тратить деньги на VPS. Возможно, оно в разы больше, чем пинг.

 

Всем доброго утра!

Зашёл в раздел "Все сообщения", а там вот такая картина:

Вопрос к администрации сайта (или ко всем кто в теме) - зачем мне нужны мои сообщения на всех языках мира? Или где-то нужно галочку снять/поставить, чтобы остались только на русском языке? Раньше такого не было.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Всем доброго утра!

Зашёл в раздел "Все сообщения", а там вот такая картина:

Вопрос к администрации сайта (или ко всем кто в теме) - зачем мне нужны мои сообщения на всех языках мира? Или где-то нужно галочку снять/поставить, чтобы остались только на русском языке? Раньше такого не было.

С уважением, Владимир.

Это сообщения которые автоматом переводятся на все языки. В большинстве это темы обсуждения статей, советников\индикаторов из CodeBase.

Надеюсь исправят. А собственно я открываю все свои сообщения только для поиска своего сообщения по ключевым словам… А поиск будет работать и так.

 
Alexey Viktorov #:

Это сообщения которые автоматом переводятся на все языки. В большинстве это темы обсуждения статей, советников\индикаторов из CodeBase.

Надеюсь исправят. А собственно я открываю все свои сообщения только для поиска своего сообщения по ключевым словам… А поиск будет работать и так.

Привет, Алексей! Спасибо, что откликнулся. Но это жутко не удобно и надеюсь, что администрация сочтёт нужным исправить положение. Было же всё нормально! ))

С уважением, Владимир.

 
Почему убрали возможность пополнения счета через вебмани и вернут ли её обратно?
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