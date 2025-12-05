Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 58
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У меня уже открыт демо счет у брокера. Демо счет можно перенести на VPS? Значка переноса/подключения (облачка) нет в терминале, весь терминал просмотрел, во всех настройках.
У вас терминология не правильная ... я еле понял ...
MQL5 VPS - это подписка, и она дается на торговый счет.
Демо счет можно перенести на VPS?
Можно ли подписаться на MQL5 VPS демо счетом?
Можно, вот у меня сейчас МТ5 билд 5100, я залогинился на демо счет брокера, и MQL5 VPS в Навигаторе тут -
и я посмотрел - а у меня есть еще бесплатные 24 минуты (было больше, но уже израсходовал) -
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Некоторые брокеры могут свои VPS предоставлять - Бесплатный хостинг для алготрейдинга — спрашивайте у своего брокера
Но у меня бесплатные минуты (чтобы попробовать) остались - не от брокера, а стандартные (такие, наверное, у всех есть).
Про бесплатный MQL5 VPS от брокера - спросите у брокера.
Еще раз спрошу админов. Если вы не знаете что с сервисдеском дайте контакт того кто знает чтобы я не мучал не чат, не вас. Я спрошу того кто знает. Они в танке уже вторую неделю.
Сервисдеск занимается только финансовыми вопросами.
Попробуйте задать свой вопрос на форуме.
Сервисдеск занимается только финансовыми вопросами.
Попробуйте задать свой вопрос на форуме.
У меня финансовый вопрос. Иначе я бы туда не писал. Не первый год работаю. Тем более они сами сказали написать в прошлый раз. Я написал. Молчание вторую неделю.
Всех приветствую!
Мне, простому обывателю подскажите, есть ли смысл от VPS, если сейчас мой ноут показывает пинг 300? Получу ли я реально резутьтат и уменьшения пинга?
Как-то можно узнать реальный пинг, который получу по итогу? Не верю что будет как они пишут 1,5ms
Всех приветствую!
Мне, простому обывателю подскажите, есть ли смысл от VPS, если сейчас мой ноут показывает пинг 300? Получу ли я реально резутьтат и уменьшения пинга?
Как-то можно узнать реальный пинг, который получу по итогу? Не верю что будет как они пишут 1,5ms
Продолжайте, пожалуйста, в этой ветке:
Пинг на VPS
Получу ли я реально резутьтат и уменьшения пинга?
Совсем не обязательно, что Ваш пинг сильно влияет на время исполнения ордеров. Рекомендую посчитать это время в начале, прежде чем тратить деньги на VPS. Возможно, оно в разы больше, чем пинг.
Всем доброго утра!
Зашёл в раздел "Все сообщения", а там вот такая картина:
Вопрос к администрации сайта (или ко всем кто в теме) - зачем мне нужны мои сообщения на всех языках мира? Или где-то нужно галочку снять/поставить, чтобы остались только на русском языке? Раньше такого не было.
С уважением, Владимир.
Всем доброго утра!
Зашёл в раздел "Все сообщения", а там вот такая картина:
Вопрос к администрации сайта (или ко всем кто в теме) - зачем мне нужны мои сообщения на всех языках мира? Или где-то нужно галочку снять/поставить, чтобы остались только на русском языке? Раньше такого не было.
С уважением, Владимир.
Это сообщения которые автоматом переводятся на все языки. В большинстве это темы обсуждения статей, советников\индикаторов из CodeBase.
Надеюсь исправят. А собственно я открываю все свои сообщения только для поиска своего сообщения по ключевым словам… А поиск будет работать и так.
Это сообщения которые автоматом переводятся на все языки. В большинстве это темы обсуждения статей, советников\индикаторов из CodeBase.
Надеюсь исправят. А собственно я открываю все свои сообщения только для поиска своего сообщения по ключевым словам… А поиск будет работать и так.
Привет, Алексей! Спасибо, что откликнулся. Но это жутко не удобно и надеюсь, что администрация сочтёт нужным исправить положение. Было же всё нормально! ))
С уважением, Владимир.