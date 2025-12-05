Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 56
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Вероятно у "ДЦ" ситуация "нет цен" от поставщика котировок - есть у них такая возможность, игнорировать распоряжения в отложенных ордерах, которыми являются и SL/TP.
На скрине демо счёт.
У MQ и на демке такое бывает.
Господа разработчики снова и снова обращаюсь к вам с просьбой упростить переход с одного профиля на другой. Было бы не плохо сделать переключение между профилями одной клавишей, а никак сейчас Ctr+F5 или Shift+F5. Получается очень долго и не удобно. Особенно на фондовой бирже, когда инструментов очень много. Я понимаю, что это конечно не ИИ и не особо интересно, но спуститесь с небес господа разработчики, и обратите внимание на обычных пользователей. Понятно, что скорее всего это обращение окажется в корзине, но может быть найдется все таки сердобольный специалист, который обратит на это внимание.
Спасибо за понимание.
С Уважением, пользователь МТ5.
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает. НА первом скрине стоп-лосс длиной позиции не работает. цена прошла ниже стоп-лосса но сделка не закрывается. Затем на втором скрине появляется позиция селл на месте лимитных заявок, как это может быть на хеджинговом счете? Затем в 16-37 обе позиции закрываются одновременно. В истории торгов брокер записывает что сделка в 16-30 закрыта, а в логах записывается что она закрыта в 16-37
Насколько я понял, в тот момент был гэп в цене (его не видно на H1, но видно на M5), поэтому они не могли закрыть ничем. А какая разница - какого типа счет? - ведь закрытие позиции всегда делается встречной операцией. Речь не идет об одновременном наличии двух противоположных позиций.
прошу верните возможность писать в ЛК
Пожалуйста, прошу - верните возможность переписки в ЛК (присоединенный файл).
там вроде через какое то время появиться возможность писать. До завтра подождите.
Предлагаю срочно пересмотреть политику для модераторов и запретить публикацию ответов (на вопросы других людей), сгенерированных ChatGPT и прочими AI - это всегда "вода" или нерелевантные (вредные) советы.
Если кто-то ради исследования сам задает свои вопросы ChatGPT и потом публикует сгенерированные AI ответы (или целые эссе) - это путь остается - тут хозяин барин.
Но когда человек задает на форуме вопрос - он явно хочет получить ответ от человека, а не от робота - это каждый может сделать и сам.Людей, которые пишут "сам я ответ не знаю, но вот что мне сказал AI" - в бан!