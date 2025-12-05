Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 56

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Aleksey Vyazmikin #:

Вероятно у "ДЦ"  ситуация "нет цен" от поставщика котировок - есть у них такая возможность, игнорировать распоряжения в отложенных ордерах, которыми являются и SL/TP.

На скрине демо счёт.
 
Sergey Gridnev #:
На скрине демо счёт.

У MQ и на демке такое бывает.

 

Господа разработчики снова и снова обращаюсь к вам с просьбой упростить переход с одного профиля на другой. Было бы не плохо сделать переключение между профилями одной клавишей, а никак сейчас Ctr+F5 или Shift+F5. Получается очень долго и не удобно. Особенно на фондовой бирже, когда инструментов очень много. Я понимаю, что это конечно не ИИ и не особо интересно, но спуститесь с небес господа разработчики, и обратите внимание на обычных пользователей. Понятно, что скорее всего это обращение окажется в корзине, но может быть найдется все таки сердобольный специалист, который обратит на это внимание.

Спасибо за понимание.

С Уважением, пользователь МТ5.

 
Evgeniy Grebenuik #:
Добрый день! Прошу разработчика прокомментировать почему брокер так работает. НА первом скрине стоп-лосс длиной позиции не работает. цена прошла ниже стоп-лосса но сделка не закрывается. Затем на втором скрине появляется позиция селл на месте лимитных заявок, как это может быть на хеджинговом счете? Затем в 16-37 обе позиции закрываются одновременно. В истории торгов брокер записывает что сделка в 16-30 закрыта, а в логах записывается что она закрыта в 16-37

Насколько я понял, в тот момент был гэп в цене (его не видно на H1, но видно на M5), поэтому они не могли закрыть ничем. А какая разница - какого типа счет? - ведь закрытие позиции всегда делается встречной операцией. Речь не идет об одновременном наличии двух противоположных позиций.

 

прошу верните возможность писать в ЛК


 
Пожалуйста, прошу - верните возможность переписки в ЛК (присоединенный файл).
Файлы:
18.png  651 kb
 
krampe87 #:
Пожалуйста, прошу - верните возможность переписки в ЛК (присоединенный файл).

там вроде через какое то время появиться возможность писать. До завтра подождите.

 
Добрый день! 
Что делать если разработчик купленного мной советника не отвечает?
 
Подскажите про каналы mql5. 
Создал канал. публикую инфу по сделкам. 
Какое то время было все нормаль, канал начал попадать в раздел "новое", таким путем даже один подписчик пришел. 
В поисковике Гугла  если писать название канала, находился. т.е была индексация. 
Только стоило указать ссылку на профиль в ТГ группу, все... как поворожили.
в новом канал не появляется, в поисковике тоже не находится. 
Это баг или какое-то нарушение правил платформы ? 
 

Предлагаю срочно пересмотреть политику для модераторов и запретить публикацию ответов (на вопросы других людей), сгенерированных ChatGPT и прочими AI - это всегда "вода" или нерелевантные (вредные) советы.

Если кто-то ради исследования сам задает свои вопросы ChatGPT и потом публикует сгенерированные AI ответы (или целые эссе) - это путь остается - тут хозяин барин.

Но когда человек задает на форуме вопрос - он явно хочет получить ответ от человека, а не от робота - это каждый может сделать и сам.

Людей, которые пишут "сам я ответ не знаю, но вот что мне сказал AI" - в бан!
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