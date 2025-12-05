Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 41
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Насколько я понимаю, каждый потенциальный покупатель, зарегистрированный на этом ресурсе, может скачать демо-версию любого продукта из Маркета и ознакомиться с его работой в Тестере стратегий, прежде чем принять решение о покупке. Сам пользовался этой возможностью как покупатель и читал о том, что перед тем, как попасть в Маркет все советники якобы проходят автоматическое тестирование на предмет отсутствия ошибок и запретов торговать определёнными символами и на определённых таймфреймах.
Однако прямо сейчас в ТОП-5 Маркета находится советник, демо-версия которого, загруженная из Маркета, не совершает в тестере ни одной сделки, а вместо этого, будучи запущенной на тестирование на рекомендуемыми автором символу, таймфрейму и начальному депозиту на первом же тике выдаёт в журнал тестирования ошибку 130 (неверные стопы) и больше ничего не делает до конца тестирования:
Напомню, что значения параметров (в т.ч. стопы) установлены по умолчанию, поскольку никаких рекомендаций для этого в описании нет.
Более того, в описании продукта автор открытым текстом пишет, что в тестере его продукт работать не будет, а для проверки работоспособности нужно оплатить аренду или подписку на его сигнал:
Ссылка на продукт: <ссылка на продукт удалена модератором>
Данные для воспроизведения ситуации:
...
Напомню, что значения параметров (в т.ч. стопы) установлены по умолчанию, поскольку никаких рекомендаций для этого в описании нет....
Обсуждение продуктов Маркета запрещено на форуме.
Вы можете обратиться в сервис деск (к администрации сайта mql5.com) с вашими рассуждениями и доказательствами того,
что данный продавец нарушил (по вашему мнению) правила Маркета, то есть - какой-то из его конкретных пунктов.
Считаю не нормальным, когда приостанавливается подписка на сигнал из за большой просадки. Я согласен - есть большая просадка - нет возможности приобрести подписку. Однако это не должно распространяться на продление подписки. Позиции открыты , и что с этим делать? Администрация сайта ставит подписчиков в весьма не удобную ситуацию . Необходимо разрешить продление подписки даже в случае большой просадки...
При превышении размера просадки продление не запрещается.
Я использую VPS с IP-адресом 46.18.107.66 и не могу подключиться с своей учётной записи в mql5. Пожалуйста, снимите блокировку с этого IP
Я воспользовался этим сайтом https://2ip.ru/whois/#result-anchor чтобы узнать название VPS провайдера по этому IP, и получил результат:
И про Zomro есть пост (который сделан уже несколько лет назад -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16Он работает именно так как и задуман.
Vr alert
Купил Vr alert на мт5 по ошибке, а у меня мт4. Что делать чтобы мне поменяли мою покупку?
Если Вы еще не активировали продукт, и прошло меньше 7 дней, покупку можно отменить. А потом купить нужную версию.