Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 41

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Разобрался сам...
 

Насколько я понимаю, каждый потенциальный покупатель, зарегистрированный на этом ресурсе, может скачать демо-версию любого продукта из Маркета и ознакомиться с его работой в Тестере стратегий, прежде чем принять решение о покупке. Сам пользовался этой возможностью как покупатель и читал о том, что перед тем, как попасть в Маркет все советники якобы проходят автоматическое тестирование на предмет отсутствия ошибок и запретов торговать определёнными символами и на определённых таймфреймах.

Однако прямо сейчас в ТОП-5 Маркета находится советник, демо-версия которого, загруженная из Маркета, не совершает в тестере ни одной сделки, а вместо этого, будучи запущенной на тестирование на рекомендуемыми автором символу, таймфрейму и начальному депозиту на первом же тике выдаёт в журнал тестирования ошибку 130 (неверные стопы) и больше ничего не делает до конца тестирования:

Напомню, что значения параметров (в т.ч. стопы) установлены по умолчанию, поскольку никаких рекомендаций для этого в описании нет. 

Более того, в описании продукта автор открытым текстом пишет, что в тестере его продукт работать не будет, а для проверки работоспособности нужно оплатить аренду или подписку на его сигнал:

Ссылка на продукт: <ссылка на продукт удалена модератором>

Данные для воспроизведения ситуации:

  • Символ: XAUUSD (золото, рекомендовано автором)
  • Таймфрейм: М15 (рекомендовано автором)
  • Начальный депозит: 10000 USD (рекомендовано автором)
  • Спред: текущий (проверялось также при значениях 0, 20 и 50)
  • Значения параметров: по умалчанию
  • Период тестирования: 08.03.2023 - 08.05.2023
  • Терминал: МТ4 build 1380
Собственно, вопрос к администрации сайта mql5.com: как такое возможно?
 
Janis Ozols #:
...

Напомню, что значения параметров (в т.ч. стопы) установлены по умолчанию, поскольку никаких рекомендаций для этого в описании нет. 

...
Собственно, вопрос к администрации сайта mql5.com: как такое возможно?

Обсуждение продуктов Маркета запрещено на форуме.

Вы можете обратиться в сервис деск (к администрации сайта mql5.com) с вашими рассуждениями и доказательствами того,
что данный продавец нарушил (по вашему мнению) правила Маркета, то есть - какой-то из его конкретных пунктов.

Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
  • www.mql5.com
Общие положения и правила пользования сервисом Market
 
  Считаю не нормальным, когда приостанавливается подписка на сигнал из за большой просадки. Я согласен - есть большая просадка - нет возможности приобрести подписку. Однако это не должно распространяться на продление подписки. Позиции открыты , и что с этим делать? Администрация сайта ставит подписчиков в весьма не удобную ситуацию . Необходимо разрешить продление подписки даже в случае большой просадки...  
 
Олег Жерносек #:
  Считаю не нормальным, когда приостанавливается подписка на сигнал из за большой просадки. Я согласен - есть большая просадка - нет возможности приобрести подписку. Однако это не должно распространяться на продление подписки. Позиции открыты , и что с этим делать? Администрация сайта ставит подписчиков в весьма не удобную ситуацию . Необходимо разрешить продление подписки даже в случае большой просадки...  

При превышении размера просадки продление не запрещается.

 
Я использую VPS с IP-адресом 46.18.107.66 и не могу подключиться с своей учётной записи в mql5. Пожалуйста, снимите блокировку с этого IP
 
Yury Moiseev #:
Я использую VPS с IP-адресом 46.18.107.66 и не могу подключиться с своей учётной записи в mql5. Пожалуйста, снимите блокировку с этого IP

Я воспользовался этим сайтом https://2ip.ru/whois/#result-anchor чтобы узнать название VPS провайдера по этому IP, и получил результат:

И про Zomro есть пост (который сделан уже несколько лет назад -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?

Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16

Он работает именно так как и задуман.

Весь провайдер Zomro с подсетями заблокирован за массовые мошеннические действия с его подсетей.

Хватит уже наивных строить. Вы знали, зачем вам именно этот провайдер.

 
 Купил Vr alert на мт5 по ошибке, а у меня мт4. Что делать чтобы мне поменяли мою покупку?
За 65$ покупал а зря 
 
Nursultan3328Trader #:
Vr alert
Напишите в сервис деск - см линк внизу этой страницы как "Контакты и обращения"
 
Nursultan3328Trader #:
 Купил Vr alert на мт5 по ошибке, а у меня мт4. Что делать чтобы мне поменяли мою покупку?
За 65$ покупал а зря 

Если Вы еще не активировали продукт, и прошло меньше 7 дней, покупку можно отменить. А потом купить нужную версию.

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