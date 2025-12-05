Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 14

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Как подключить реальный счёт

 
Draiv8888:
Как подключить реальный счёт

Подключить куда? Если Вы спрашиваете про мониторинг показателей - Вам сюда: Сигналы и перейти по кнопке 

 
Не могу скачать ни одно бесплатное приложение в маркете на мобильную платформу  meta treder5
 
isaafoks:
Не могу скачать ни одно бесплатное приложение в маркете на мобильную платформу  meta treder5
Все правильно. Маркет только для тех у кого терминал для настольной версии Windows 
 

Раньше была подсветка раздела. Сразу был понятно в каком разделе мы находимся. А теперь не понятно то ли мы в индикаторах для mt4  то ли в экспертах для mt5, верните подсветку разделов!

 

Коллеги, чувствую не осилю всю документацию по правилам поэтому хочу спросить:

Во первых, насколько надёжна организация сервиса сигнала при различных брокерах. То есть сервис гарантирует 100% исполнение сигнала при разных брокерах?

Ну второе не хочу продавать сигнла за определённую сумму, хочу за процент прибыли раз в неделю, где результат отсчёта идёт минимум за неделю с выплатами в понедельник за прошлую неделю.

К чему собственно второй вопрос???!!!!

Таким образом можно организовать практически копию фонда или ПАММ счёта в том случае если у брокера провайдера нет такой функции. Да же наличие у него такой функции (организаци ПАММ счета) заставляет клиентов заводит счета именно в этом брокере что бы присоединится. А так, объёденение идёт на уровне терминала в не зависимости от брокера, а для меня это возможность получить нормальный доход от работы вместо продажи продписки. Смысл мне продавать свои сигналы за 100 баксов, если капитал работающим по ним миллионы так же как и прибыль.

В целом можно получить ответ по существу? Спасибо!!!!

Торговые сигналы для MetaTrader 5
Торговые сигналы для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Выберите подходящую торговую систему и оформите на неё подписку в пару кликов. Замониторенные счета сопровождаются подробной статистикой и торговой историей. Посмотрите обучающий видеоролик о том, как подписаться на Сигнал...
 

Добрый день!

Пополнил счет mql5  на 30$. Пытаюсь купить подписку на сигнал. В Метатредере дает сообщение что денег недотаточно. Хотя стоимость подписки 30$. Как быть? Спасибо.

 
himmarket00:

Добрый день!

Пополнил счет mql5  на 30$. Пытаюсь купить подписку на сигнал. В Метатредере дает сообщение что денег недотаточно. Хотя стоимость подписки 30$. Как быть? Спасибо.

Это может VAT - пост и далее дискуссия до конца страницы.
Почему не верно указывается цена на покупку сигнала или совтника ???
Почему не верно указывается цена на покупку сигнала или совтника ???
  • 2020.02.09
  • www.mql5.com
Сегодня пополнил счет на 42 уе с расчетом того что арендую себе советника за 12 уе в месяц и подпишусь на сигнал . как написано на сайте...
 
himmarket00:

Добрый день!

Пополнил счет mql5  на 30$. Пытаюсь купить подписку на сигнал. В Метатредере дает сообщение что денег недотаточно. Хотя стоимость подписки 30$. Как быть? Спасибо.

А Вы заходили со своего белого IP? Или пытались спрятаться за анонимным прокси или же вообще из под VPS заходили?

 
Вроде опять не приходят уведомления о покупке продуктов!
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