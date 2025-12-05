Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 14
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Как подключить реальный счёт
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Не могу скачать ни одно бесплатное приложение в маркете на мобильную платформу meta treder5
Раньше была подсветка раздела. Сразу был понятно в каком разделе мы находимся. А теперь не понятно то ли мы в индикаторах для mt4 то ли в экспертах для mt5, верните подсветку разделов!
Коллеги, чувствую не осилю всю документацию по правилам поэтому хочу спросить:
Во первых, насколько надёжна организация сервиса сигнала при различных брокерах. То есть сервис гарантирует 100% исполнение сигнала при разных брокерах?
Ну второе не хочу продавать сигнла за определённую сумму, хочу за процент прибыли раз в неделю, где результат отсчёта идёт минимум за неделю с выплатами в понедельник за прошлую неделю.
К чему собственно второй вопрос???!!!!
Таким образом можно организовать практически копию фонда или ПАММ счёта в том случае если у брокера провайдера нет такой функции. Да же наличие у него такой функции (организаци ПАММ счета) заставляет клиентов заводит счета именно в этом брокере что бы присоединится. А так, объёденение идёт на уровне терминала в не зависимости от брокера, а для меня это возможность получить нормальный доход от работы вместо продажи продписки. Смысл мне продавать свои сигналы за 100 баксов, если капитал работающим по ним миллионы так же как и прибыль.
В целом можно получить ответ по существу? Спасибо!!!!
Добрый день!
Пополнил счет mql5 на 30$. Пытаюсь купить подписку на сигнал. В Метатредере дает сообщение что денег недотаточно. Хотя стоимость подписки 30$. Как быть? Спасибо.
Добрый день!
Пополнил счет mql5 на 30$. Пытаюсь купить подписку на сигнал. В Метатредере дает сообщение что денег недотаточно. Хотя стоимость подписки 30$. Как быть? Спасибо.
Добрый день!
Пополнил счет mql5 на 30$. Пытаюсь купить подписку на сигнал. В Метатредере дает сообщение что денег недотаточно. Хотя стоимость подписки 30$. Как быть? Спасибо.
А Вы заходили со своего белого IP? Или пытались спрятаться за анонимным прокси или же вообще из под VPS заходили?