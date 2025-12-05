Вопрос к администрации сайта mql5.com - страница 60

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Приветствую! Вопрос к администрации сайта такой: почему не работает кнопка "

Помощь по сервисам MQL5

Кнопка, которая в прикрепленном файле ?

С уважением, Вячеслав

Файлы:
2zif1b.png  83 kb
 
kif7 #:
Кнопка, которая в прикрепленном файле ?

Кнопка (которая у вас в прикрепленном файле) - работает; вот я нажал - 

 
Sergey Golubev #:

Кнопка (которая у вас в прикрепленном файле) - работает; вот я нажал - 

проверка некорректна: может от рейтинга зависить :-) вы модератор вам много чего дозволено, а у вопрошающего рейтинг низко-низкий, ему много чего нельзя. Даже постить картинки.

возможно и беспокоить поддержку тоже нельзя :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

проверка некорректна: может от рейтинга зависить :-) вы модератор вам много чего дозволено, а у вопрошающего рейтинг низко-низкий, ему много чего нельзя. Даже постить картинки.

возможно и беспокоить поддержку тоже нельзя :-)

Нет, вряд ли - потому что даже незарегистрированный пользователь может нажать.
Может, у него старый браузер, или какой-нибудь K-Meleon (у меня на нем не работает) ...
 
А могли бы вы посмотреть заблокирован ли с вашей стороны IP адрес 185.203.241.71
 
avkukovenko.84 #:
А могли бы вы посмотреть заблокирован ли с вашей стороны IP адрес 185.203.241.71
см пост 
MetaTrader5 при установке просит прокси сервер ( ПРОБЛЕМА РЕШЕНА см. Как включить и отключить TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 протоколы )
MetaTrader5 при установке просит прокси сервер ( ПРОБЛЕМА РЕШЕНА см. Как включить и отключить TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 протоколы )
  • 2024.02.02
  • www.mql5.com
Друзья , коллеги по увлечению подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема...
 
Купил советни за 780 евро , оставалось 7 активации .Не смог активировать ,его на маркете нет. Как быть? Хотел вернуть деньги, отклонили просьбу, мол  истек срок возврата денег.

Запрос на отмену покупки

  • Пользователь: Arkin Nabirov
  • Тип покупки: Продукт
  • Продукт: Trade GPT по цене 780 евро
  • Срок самостоятельного возврата продукта истек
Дайте совет? Видимо  продавец отъявленный мошенник, его местная администрация прикрывает или....?
 
Arkin Nabirov #:
Не смог активировать ,его на маркете нет.

Не смогли активировать по той причине, что не можете его скачать с маркета?

 
Arkin Nabirov #:
Купил советни за 780 евро , оставалось 7 активации .Не смог активировать ,его на маркете нет. Как быть? Хотел вернуть деньги, отклонили просьбу, мол  истек срок возврата денег.

Запрос на отмену покупки

  • Пользователь: Arkin Nabirov
  • Тип покупки: Продукт
  • Продукт: Trade GPT по цене 780 евро
  • Срок самостоятельного возврата продукта истек
Дайте совет? Видимо  продавец отъявленный мошенник, его местная администрация прикрывает или....?

Если продукт удален из Маркета, а вы его до этого купили, то этот продукт у вас - в Метатрейдере во вкладке Маркет - Мои покупки. Если вы его там не видите (а в вашем профиле тут он есть https://www.mql5.com/ru/users/nasa53/market), то следуете этой инструкции:

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

На вкладке «Покупки» отображаются только последние две покупки.

Алексей Петров , 19.01.2021 11:17

Даже если продукт Маркета будет удален с витрины, те, кто уже приобрел его, смогут установить его в любое время из своего терминала MetaTrader (раздел Маркет\Куплено).

Если вы не видите товар в списке своих покупок в терминале, попробуйте сделать следующее:

  1. Закройте все ваши терминалы MetaTrader
  2. Перейдите в C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community
  3. Удалите все файлы, начинающиеся с mql4.market.* и mql5.market.*
  4. Открыть терминал MetaTrader
  5. Попробуйте установить продукт еще раз.

И далее - устанавливаете обычнам образом (с Метатрейдера):

How to buy, install, test and use a MT4 Expert Advisor 

How to buy, install, test and use a MT5 Expert Advisor

 
Подскажите как исправить эту ошибку? 
Файлы:
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