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Кнопка, которая в прикрепленном файле ?
С уважением, Вячеслав
Кнопка, которая в прикрепленном файле ?
Кнопка (которая у вас в прикрепленном файле) - работает; вот я нажал -
Кнопка (которая у вас в прикрепленном файле) - работает; вот я нажал -
проверка некорректна: может от рейтинга зависить :-) вы модератор вам много чего дозволено, а у вопрошающего рейтинг низко-низкий, ему много чего нельзя. Даже постить картинки.
возможно и беспокоить поддержку тоже нельзя :-)
проверка некорректна: может от рейтинга зависить :-) вы модератор вам много чего дозволено, а у вопрошающего рейтинг низко-низкий, ему много чего нельзя. Даже постить картинки.
возможно и беспокоить поддержку тоже нельзя :-)
Может, у него старый браузер, или какой-нибудь K-Meleon (у меня на нем не работает) ...
А могли бы вы посмотреть заблокирован ли с вашей стороны IP адрес 185.203.241.71
Запрос на отмену покупки
Не смог активировать ,его на маркете нет.
Не смогли активировать по той причине, что не можете его скачать с маркета?
Купил советни за 780 евро , оставалось 7 активации .Не смог активировать ,его на маркете нет. Как быть? Хотел вернуть деньги, отклонили просьбу, мол истек срок возврата денег.
Запрос на отмену покупки
Если продукт удален из Маркета, а вы его до этого купили, то этот продукт у вас - в Метатрейдере во вкладке Маркет - Мои покупки. Если вы его там не видите (а в вашем профиле тут он есть https://www.mql5.com/ru/users/nasa53/market), то следуете этой инструкции:
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
На вкладке «Покупки» отображаются только последние две покупки.
Алексей Петров , 19.01.2021 11:17
Даже если продукт Маркета будет удален с витрины, те, кто уже приобрел его, смогут установить его в любое время из своего терминала MetaTrader (раздел Маркет\Куплено).
Если вы не видите товар в списке своих покупок в терминале, попробуйте сделать следующее:
И далее - устанавливаете обычнам образом (с Метатрейдера):
How to buy, install, test and use a MT4 Expert Advisor
How to buy, install, test and use a MT5 Expert Advisor