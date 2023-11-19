Дифференциальный индикатор Султонова
Уважаемые программисты! Предлагаю создать указанный не перерисовывающийся, не имеющий периодов, не зависящий от ТФ и не запаздывающийся индикатор, принцип построения которого ясен из приведенных таблицы и рисунков. Индикатор можно запускать как сразу после запуска терминала, так и с привлечением исторических данных - от этого его показания не изменятся. Отвечу на все вопросы, касающиеся построения индикатора. Буду признателен тому, кто обнаружит, что, подобный индикатор уже разрабатывался и известен на просторах интернета.
Здесь время отложено в часах.
Жаль, что, мне не удалось совместить графики по фазе, но, видимо, поймете, что, они в реале совпадают по фазе. Видно, что, индикатор даже немного опережает цену и, возможно, имеет прогностическую способность. Убедимся, как только создадим индикатор в коде. Возможно, в дальнейшем, нам удастся по оси абсцисс откладывать время. Вот, сам индикатор в исходном виде, где по оси ординат отложена Цена, а по оси абсцисс - сумма абсолютных приращений (дифференциалов) Цены через каждый час (можно через любое время, хоть через каждый тик Цены):
Для принятия решения, стоит-ли этим заморачиваться, не хватает самого главного. Как этим пользоваться? Что можно извлечь из показаний этого творения.
Если я правильно понял, то этот "велосипед" называется "ренко".
Если я правильно понял, то этот "велосипед" называется "ренко".
Или что-то типа. Не ну прогресс )
Тогда, этот индикатор представлю в следующем виде:
Индикатор основан на пересечении двух DA:
1. Когда синяя DA выше красной - покупаем;
2. Когда синяя DA ниже красной - продаем;
3. Совмещение DA - вне рынка;
4. Пересечение DA - закрытие позиций.
По оси абсцисс -отложены бары выбранного ТФ, по оси ординат - показания индикатора. Индикатор, по определению, не перерисовывает, стабилен, не запаздывает, не имеет периода, но, при желании, можно задавать одинаковые периоды для обоих DA, срабатывает сразу после подключения или с использованием исторических данных, если такое условие задавать в настройках, не зависит от ТФ.
можно наложить на график?
можно наложить на график?
Теперь, перейдем к проверке индикатора на исторических данных. Начнем на ТФ Н1, задаем период обеих DA равными 100 и возьмем 100 значений цен открытия бара с 1-00 13.07.2006г. по 4-00 19.07 2006г., включительно:
Триумф индикатора очевиден.
Теперь, берем данные с 4-00 19.07 2006г. по 8-00 25.07 2006г. (100 значений цен открытия Н1):
Думаю, комментарии излишни.
Теперь, перейдем к проверке индикатора на исторических данных. Начнем на ТФ Н1, задаем период обеих DA равными 100 и возьмем 100 значений цен открытия бара с 1-00 13.07.2013г. по 4-00 19.07 2013г., включительно:
Триумф индикатора очевиден.
с уважением.
постройте индикатор на том промежутке времени, где цена идет вниз, а потом следует на верх, и чтобы впадина была примерно на середине промежутка дат. и это должна быть ярко выраженная впадина.
с уважением.
Тогда, возьму с 50-ой точки первого графика по 50-й точки второго графика, т.е., с 2-00 17.07. 2006г. по 6-00 21. 07. 2006г. 100 значений цены:
Думаю, индикатор успешно справился с заданием.
ГОСПОДА ПРОГРАММИСТЫ, ТРЕЙДЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ! СЕКРЕТ РЫНКА ФОРЕКС РАЗГАДАН ОКОНЧАТЕЛЬНО МОЩЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА, ДА ЗДРАВСТВУЮТ МОИ УЧИТЕЛЯ - ГЕЛЬПЕРИН НИССОН ИЛЬИЧ, АЙНШТЕЙН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ! ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
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Уважаемые программисты! Предлагаю создать указанный не перерисовывающийся, не имеющий периодов, не зависящий от ТФ и не запаздывающийся индикатор, принцип построения которого ясен из приведенных таблицы и рисунков. Индикатор можно запускать как сразу после запуска терминала, так и с привлечением исторических данных - от этого его показания не изменятся. Отвечу на все вопросы, касающиеся построения индикатора. Буду признателен тому, кто обнаружит, что, подобный индикатор уже разрабатывался и известен на просторах интернета.
Здесь время отложено в часах.
Жаль, что, мне не удалось совместить графики по фазе, но, видимо, поймете, что, они в реале совпадают по фазе. Видно, что, индикатор даже немного опережает цену и, возможно, имеет прогностическую способность. Убедимся, как только создадим индикатор в коде. Возможно, в дальнейшем, нам удастся по оси абсцисс откладывать время. Вот, сам индикатор в исходном виде, где по оси ординат отложена Цена, а по оси абсцисс - сумма абсолютных приращений (дифференциалов) Цены через каждый час (можно через любое время, хоть через каждый тик Цены):