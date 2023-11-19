Дифференциальный индикатор Султонова - страница 32

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Ihor Herasko:

Пожалуйста. Правда, Вам он ничего не даст, т. к. нужны индикаторы. Индикаторы будут опубликованы после окончания работы над ними. Думаю, это будет очень скоро. Хотя нужно у Юсуфа спросить, какие по ним планы.

Хорошо)

Шаблон поставил, но нет линии быков и медведей.

Тогда нарисуйте,пожалуйста,  руками вертикальную и горизонтальную линию в точке,  где быки с медведями пересеклись и  шаблон  прошу скинуть.

На евро/юсд действительно зреет падение.

Спасибо.

 

Привет!


По евродоллару в покупках.


Так как быки пришли.


 
Alexander Ivanov:

Привет!


По евродоллару в покупках.


Так как быки пришли.


В краткосрочной перспективе, рынок растет при обманном правлении Медведей, скоро увидим, к чему это приведет - должно быть снижение цены. Здесь индикатор показывает по двум программным кодам, созданными двумя программистами, не зависимо друг от друга и полное совпадение линий гарантирует отсутствие расхождений от первоначальной идеи его создания. Всех программистов Игоря, Александра и Артема, искренне благодарю за огромный труд. Скоро индикатор появится в кодобазе, желаю ему овладеть ваши сердца, быть помощником при принятии ответственных решений, жду от Вас замечаний по улучшению его работы:


 

ща скоро ракета полетиииииииииттттттт)))))) 

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

В краткосрочной перспективе, рынок растет при обманном правлении Медведей, скоро увидим, к чему это приведет - должно быть снижение цены. Здесь индикатор показывает по двум программным кодам, созданными двумя программистами, не зависимо друг от друга и полное совпадение линий гарантирует расхождение от первоначальной идеи его создания. Всех программистов Игоря, Александра и Артема, искренне благодарю за огромный труд. Скоро индикатор появится в кодобазе, желаю ему овладеть ваши сердца, быть помощником при принятии ответственных решений, жду от Вас замечаний по улучшению его работы:



А второй вариант индикатора у вас был более краткосрочный, он нормализованный? нормализовать бы и этот, например сначала детрендировать по МАшке а потом загнать в диапазон, или он вообще так не работает? Что означает наклон линий и почему такая шкала?

 
Alexander Ivanov:

ща скоро ракета полетиииииииииттттттт)))))) 

Действительно, рынок не смог скрыть от взор индикатора истинных своих намерений на счет снижения https://www.mql5.com/ru/charts/7636594/eurusd-m1-e-global-trade:


График EURUSD, M1, 2017.09.18 16:25 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2017.09.18 16:25 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.18 16:25 UTC.
 
Maxim Dmitrievsky:

А второй вариант индикатора у вас был более краткосрочный, он нормализованный? нормализовать бы и этот, например сначала детрендировать по МАшке а потом загнать в диапазон, или он вообще так не работает? Что означает наклон линий и почему такая шкала?

Показания индикатора сейчас М = 1,6608  и Б = 1,5426 означает, что, Медведи сильнее Быков на (1,6608  -  1,5426) *10 = 1,18200 пункта (4-х знак). А эта огромная разница в потенциале Медведей и Быков, если учесть, что, сколько нужно средств, чтобы сдвинуть цену  на 1 пункт на Форексе. О какой нормализации Вы говорите, мы не потеряем, при этом, приведенную информацию? Линии Б и М уже усреднены по идеи МА -шки - это дифференциальные МА-шки.
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Показания индикатора сейчас М = 1,6608  и Б = 1,5426 означает, что, Медведи сильнее Быков на (1,6608  -  1,5426) *10 = 11,8200 пункта (4-х знак). А эта огромная разница в потенциале Медведей и Быков, если учесть, что, сколько нужно средств, чтобы сдвинуть цену хотя-бы на 1 пункт на Форексе. О какой нормализации Вы говорите, мы не потеряем, при этом, приведенную информацию?

Часть информации потеряется, но мб индикатор можно будет использовать еще как осциллятор. Посчитать по нему скользящую среднюю с n-периодом, затем вычесть ее из текущих показаний, при этом среднюю принять за 0 отметку индикатора, и он будет ходить туда-сюда вокруг среднего как осциллятор, и задать верхнюю и нижнюю границы от -100 до 100, например, для этого нормализовать значения по всей истории индикатора от -100 до 100 или еще как-нибудь, я формулы индикатора не знаю пока.

 
Maxim Dmitrievsky:

Часть информации потеряется, но мб индикатор можно будет использовать еще как осциллятор. Посчитать по нему скользящую среднюю с n-периодом, затем вычесть ее из текущих показаний, при этом среднюю принять за 0 отметку индикатора, и он будет ходить туда-сюда вокруг среднего как осциллятор, и задать верхнюю и нижнюю границы от -100 до 100, например, для этого нормализовать значения по всей истории индикатора от -100 до 100 или еще как-нибудь, я формулы индикатора не знаю пока.

Эту Вашу идею я реализовал вчера чуть-чуть в другом варианте, поскольку раньше Вы ее озвучивали, вот, что получилось. Быки и Медведи крутятся вокруг средней линии. Интересно, что, эта средняя не 0,5, почему-то! Но, стремится к 0,5, т.е, к паритету. Надо поразмыслить, если нужен такой вариант осциллятора, нет проблем, он готов в экзеле, только надо кодировать:


[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Эту Вашу идею я реализовал вчера чуть-чуть в другом варианте, поскольку раньше Вы ее озвучивали, вот, что получилось. Быки и Медведи крутятся вокруг средней линии. Интересно, что, эта средняя не 0,5, почему-то! Но, стремится к 0,5, т.е, к паритету. Надо поразмыслить, если нужен такой вариант осциллятора, нет проблем, он готов в экзеле, только надо кодировать:



ну или когда статью опубликуете, могу сам попробовать различные варианты, может быть там как-то по другому надо будет сделать

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