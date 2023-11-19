Дифференциальный индикатор Султонова - страница 46

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Yousufkhodja Sultonov:

Пробный прогон советника:



Спред низкий, нужно хотя-бы 15
 
Maxim Romanov:
Спред низкий, нужно хотя-бы 15
Это 2п 4-х знака, т.е., сейчас это  20п на 5-ти знаке.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Это 2п 4-х знака, т.е., сейчас это  20п на 5-ти знаке.
Тогда отлично!
 
Yousufkhodja Sultonov:
Это 2п 4-х знака, т.е., сейчас это  20п на 5-ти знаке.

Приветик всем!

Юсуф,  дайте прогноз  по евро.

Спасибо!)

 
tuma_news:

Приветик всем!

Юсуф,  дайте прогноз  по евро.

Спасибо!)

СЕЛЛ. На М1 и Д1 показывает усиление позиций Медведей, впредь, Вы сами можете наблюдать, установив индикатор из кодобазы на Д1 DA(30) и на М1 DA(1000):


 

Пробный прогон советника на ТФ Н4 :


 
Yousufkhodja Sultonov:

Пробный прогон советника на ТФ Н4 :



Принцип работы советника основан только на Вашем индикаторе? Он переворотный, т. е. сел когда красная линия сверху и бай когда синяя? Или есть еще какой-то сигнал с подтверждением тренда вашим индикатором?

 
Yousufkhodja Sultonov:

СЕЛЛ. На М1 и Д1 показывает усиление позиций Медведей, впредь, Вы сами можете наблюдать, установив индикатор из кодобазы на Д1 DA(30) и на М1 DA(1000):


Спасибо, хорошо.

Значит  нужно искать где купить )

благодарю ! )

 

Индикатор хороший. Спасибо Юсуфу и Игорю. Только его лучше использовать в паре с индикатором использующим пересечение 2 МА. Тогда они как бы взаимно страхуют друг друга. Пример показал на скрине. Вертикальными линиями отметил участок, где ложный сигнал даёт индикатор Юсуфа. Эллипсами отмечены участки ложных сигналов индикатора на машках. Если использовать эти два индикатора в паре, то все эти ложные сигналы во внимание приняты не будут.


 
Yousufkhodja Sultonov:

Пробный прогон советника на ТФ Н4 :



Выглядит очень хорошо!

Можно открывать сигнал и уходить на пенсию :)

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