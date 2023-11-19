Дифференциальный индикатор Султонова - страница 22
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Назрел такой вопрос.
Исходя из первого поста, понятно, как рассчитываются значения индикатора. Но это ведь одна линия. Почему на большинстве рисунков со второй страницы и далее присутствует две линии? Что за вторая линия такая?
Вы правы отчасти, поскольку, после конструктивной критики участников о том, что, это пройденный этап и, что, это "велосипед" в новом амплуа, я полностью поменял логику построения индикатора. А именно, указанную Вами процедуру стал выполнять для бычьей и медвежьей линий. Расчетная точка считается бычьей, если результат разности Ц0 -Ц1 >0 и относится к бычьей линии, иначе - точка относится к медвежьей линии. Произошло автоматическое разделение единого потока текущей цены на 2 потока - бычьей и медвежьей линий, которые, в зависимости от относительной силы Быков и Медведей, стали вырываться вперед или отставать, причем, сильные Быки "отключают", временно более слабых Медведей на время своего лидерства на рынке и уступают Медведям только тогда, когда те, накопив силы во время "спячки", не наносят удар по Быкам, отправив, теперь их, в небытие. По результатам этой схватки на 0-вом баре выбранного периода N, 0-вой бар торжественно становится 1- ым бычьим или медвежьим баром на истории и линия Быков получает прибавок силы, если они сильнее Медведей, либо не получает прибавку, если Быки слабее Медведей. Эти баталии завершаются после прихода последнего тика 0-вого бара, который становится 1-вым баром. С приходом первого тика нового 0-вого бара, баталии между Быками и Медведями начинаются вновь с чистого листа, правда, с учетом результатов их схваток на предыдущих барах выбранного периода расчета и результат этой схватки станет известен по приходу последнего тика, затем, цикл расчетов повторяется. С приходом нового 0-вого бара выбрасываются значения последнего бара истории, что является гарантией того, что, индикатор, по определению, не должен перерисовывать свою историю. Вот этот этап у нас, пока, хромает и индикатор стал перерисовывающимся. Для проверки и подтверждения этого неприятного факта, я решил посмотреть на результат работы индикатора при N=1, который, при этом, должен стать первым в своем роде внутрибарным, не имеющем истории, индикатором -незаменимым помощником трейдеров - скальперов, показывающим силы Быков и Медведей в режиме "здесь и сейчас" https://www.mql5.com/ru/charts/7608595/eurusd-m1-e-global-trade:
Увеличение значений индикатора по линейному закону свидетельствует о том, что, буфер оперативной памяти, видимо, не обновляется и не обнуляется должным образом.
Вы правы отчасти, поскольку, после конструктивной критики участников о том, что, это пройденный этап и, что, это "велосипед" в новом амплуа, я полностью поменял логику построения индикатора. А именно, указанную Вами процедуру стал выполнять для бычьей и медвежьей линий. Расчетная точка считается бычьей, если результат разности Ц0 -Ц1 >0 и относится к бычьей линии, иначе - точка относится к медвежьей линии. Произошло автоматическое разделение единого потока текущей цены на 2 потока - бычьей и медвежьей линий, которые, в зависимости от относительной силы Быков и Медведей, стали вырываться вперед или отставать, причем, сильные Быки "отключают", временно более слабых Медведей на время своего лидерства на рынке и уступают Медведям только тогда, когда те, накопив силы во время "спячки", не наносят удар по Быкам, отправив, теперь их, в небытие. По результатам этой схватки на 0-вом баре выбранного периода N, 0-вой бар торжественно становится 1- ым бычьим или медвежьим баром на истории и линия Быков получает прибавок силы, если они сильнее Медведей, либо не получает прибавку, если Быки слабее Медведей. Эти баталии завершаются после прихода последнего тика 0-вого бара, который становится 1-вым баром. С приходом первого тика нового 0-вого бара, баталии между Быками и Медведями начинаются вновь с чистого листа, правда, с учетом результатов их схваток на предыдущих барах выбранного периода расчета и результат этой схватки станет известен по приходу последнего тика, затем, цикл расчетов повторяется. С приходом нового 0-вого бара выбрасываются значения последнего бара истории, что является гарантией того, что, индикатор, по определению, не должен перерисовывать свою историю. Вот этот этап у нас, пока, хромает и индикатор стал перерисовывающимся. Для проверки и подтверждения этого неприятного факта, я решил посмотреть на результат работы индикатора при N=1, который, при этом, должен стать первым в своем роде внутрибарным, не имеющем истории, индикатором -незаменимым помощником трейдеров - скальперов, показывающим силы Быков и Медведей в режиме "здесь и сейчас" https://www.mql5.com/ru/charts/7608351/eurusd-m1-e-global-trade:
Так, уже понятнее. Осталось лишь выяснить, что такое Ц0 и Ц1? Интуитивно понимается как цены закрытия двух соседних баров. Если так, то тогда можно перефразировать идею следующим образом: если цена закрытия выросла, то полученное приращение "капает" на весы быков. В противном случае - на весы медведей. О равенстве цен можно не беспокоиться, т. к. даже если эта разность куда-нибудь и попадет, то она все равно равна 0 и погоды не сделает.
Верно?
Да нет, скорее вы его не включили.
Ну вот, например, первый прогноз - этот? Не факт, что он был, он же на истории нарисован, а индикатор перерисовщик.
Так, уже понятнее. Осталось лишь выяснить, что такое Ц0 и Ц1? Интуитивно понимается как цены закрытия двух соседних баров. Если так, то тогда можно перефразировать идею следующим образом: если цена закрытия выросла, то полученное приращение "капает" на весы быков. В противном случае - на весы медведей. О равенстве цен можно не беспокоиться, т. к. даже если эта разность куда-нибудь и попадет, то она все равно равна 0 и погоды не сделает.
Верно?
Да, поняли правильно, Ц0 - это цена на текущем, 0-вом, баре - она постоянно меняется с приходом новых тиков и оттого индикатор непрерывно перерисовывает 0-вой бар, А Ц1 - это цена на завершившемся баре. Но, эти разности находятся в пределах всего назначенного, в настройках индикатора, периода N. В вынесении вердикта на 0-вом баре участвуют все бары истории в пределах периода расчета N. Я пытался воссоздать, в вышеизложенном, механизм появления значений текущей Цены на терминале рынка Форекс и, видимо, попал "в точку", если участники признают алгоритм моего мышления верным, а индикатор покажет свою состоятельность и объективность, помогая трейдерам зарабатывать при незначительных, неизбежных, потерях.
В условиях перерисовки индикатора, я неоднократно, повторял, что, мы должны ориентироваться на результаты последнего расчета и расчета близлежащих, в историческом плане, линий индикатора. Вы вырываете слова из контекста общего обсуждения принципа его работы только слово "перерисовывающийся" - значит фуфло, не обращая внимания на наши утверждения об истинности вердикта индикатора на 0-вом баре. Причем, Вы свое упорство продолжаете в свете того, что, мы с программистом уже признали ошибку в коде, которую скоро исправим и индикатор нарисует график своих показаний по принципу "вкопан как кол", без возможности изменения во времени.
Вот вот - должны ориентироваться на последний бар, а на том скриншоте сигнал далеко в истории.
Да, поняли правильно, Ц0 - это цена на текущем, 0-вом, баре - она постоянно меняется с приходом новых тиков и оттого индикатор непрерывно перерисовывает 0-вой бар, А Ц1 - это цена на завершившемся баре. Но, эти разности находятся в пределах всего назначенного, в настройках индикатора, периода N. В вынесении вердикта на 0-вом баре участвуют все бары истории в пределах периода расчета N. Я пытался воссоздать, в вышеизложенном, механизм появления значений текущей Цены на терминале рынка Форекс и, видимо, попал "в точку", если участники признают алгоритм моего мышления верным, а индикатор покажет свою состоятельность и объективность, помогая трейдерам зарабатывать при незначительных, неизбежных, потерях.
Тогда я пока не понимаю проблем с перерисовкой. Если индикатор берет в расчет только N баров истории, то какая разница, в какой точке он был запущен? Либо есть еще что-то, чего я не учел в задаче, либо индикатор написан с реально глупой ошибкой, которую легко исправить. Да и вообще по тем условиям, которые озвучены, индикатор достаточно простой. На досуге напишу свою версию, не перерисовывающуюся.
Вот вот - должны ориентироваться на последний бар, а на том скриншоте сигнал далеко в истории.
От этой "далекой" истории и ведется отсчет прогнозов индикатора, поскольку, вердикт "БАЙ" был поставлен именно тогда и все время подтверждался после закрытия очередных 0-вых баров. Теперь, понятно?. Как только исправим код, эти условности должны исчезнут. А по существу логики работы индикатора есть, что сказать или подсказать? Сейчас Быки ведут борьбу за рынок с переменным успехом. Скоро станет ясно, чем закончится их попытка.
Тогда я пока не понимаю проблем с перерисовкой. Если индикатор берет в расчет только N баров истории, то какая разница, в какой точке он был запущен? Либо есть еще что-то, чего я не учел в задаче, либо индикатор написан с реально глупой ошибкой, которую легко исправить. Да и вообще по тем условиям, которые озвучены, индикатор достаточно простой. На досуге напишу свою версию, не перерисовывающуюся.
От этой "далекой" истории и ведется отсчет прогнозов индикатора, поскольку, вердикт "БАЙ" был поставлен именно тогда и все время подтверждаля после закрытия очередных 0-вых баров. Теперь, понятно?. Как только исправим код, эти условности исчезнут
Да, ошибка очевидная - видимо, не обновляется и не обнуляется буфер оперативной памяти после прихода очередного тика. Программист сейчас очень занят, скоро все будет исправлено. Да, напишите, пожалуйста, свой вариант и отправьте мне. Можете его прикрутить к простенькому советнику, чтобы, протестировать на истории.