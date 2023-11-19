Дифференциальный индикатор Султонова - страница 14
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Примр того, как индикатор не даст рынку обмануть трнйдера оьвоекающим движением вверх при медьвежем рынке https://www.mql5.com/ru/charts/7572224/eurusd-m1-e-global-trade Все продажи последних 4-х часов На ТФ М1 должны закрыться по ТП:
Уважаемые оппоненты индикатора, противопоставившие ему индикаторы RSI и ADX, сможете также уверенно предсказать скорый обвал Цкны при растущем рынке, как это сделал индикатор DA?
судя по скрину и озвученному методу расчёта индикатор не обладает свойством "сходимости" (или "стационарности" не уверен в точности термина) - его показания зависят от начальной точки отсчёта. Если глубину буфера взять меньше, то он покажет нечто противоположное
Откуда знаете, обладает или не обладает, в совершенстве не зная методы расчета индикатора и логику его построения? Или у Вас такое богатое воображение, граничащее с фантастикой?
вы ещё пообижайтесь на критику..:-)
линии индикатора имеют тенденцию к расхождению, потому как в расчёте (и в методе) аккумулируются данные.
Удивляюсь этой ветке если честно, а знаете почему????
Большинство участников рынка (в основном это начинающие, да и опытные) смотрят на котировку как на нестационарный временной ряд и не более, даже не пытаясь вникнуть в суть торговли и формирования цены. Для них есть котир и они пытаются что то из него выжать с помощью сложных формул и алгоритмов. Как правило это ни к чему не приводит, потому как они не хотят разобратся в сути формирования цены. Приведу пример модели причинно следственной связи формирования цены. Я эту модель выдумал сам, поэтому критика мне в глаз :-)
То есть есть причина которая формирует следствие, именно поэтому индикаторы на рынке не работают. Вы же хотите на основании цены построить индикатор, который будет причиной для самой цены (развернуть последную стрелку в другую сторону). Это просто физически не возможно, если вы в расчётах своего индикатора опираетесь на цену.
Но вы взялись за задачу по определению силы Быков и Медведей, что похвально.... я тоже думал о ней, но лично я вижу решение этой задачи следующим образом.
При анализе объёма есть информация о количестве покупателей и продавцов в каждом конкретном баре, НО количество не есть сила, так как же определить кто сильнее????
Очевидно что кто двинул рынок в свою сторону, тот и сильнее и если движение от открытие бара разделить на количество покупателей, то мы узнаем какой вклад внёс один покупатель, так называемая сила единичного покупателя которая может быть как положительная, так и отрицательная в зависимости от закрытия этого бара относительно открытия. Тоже делается с продавцами и вот сравнения силы единичного покупателя с силой единичного продавца может что то и выкружит путьнего. НО тут проблема вот какая. Может быть 100 покупателей в начале бара, и он вырастит на 10 п., а потом один продавец уронит этот бар перед закрытием на 100 п. Кто сильнее???? Вообщем если и вести работу по этому столь сложному вопросу "Определение силы Быков и Медведей" то как то в этом направлении, но уж ни как ни по цене это определять.
Достаточно определить правильно силу на одном баре (выдумать некий алгоритм). Ведь что подразумевает сила??? Сила Быков или Медведей это понять куда встали "умные деньги", которые по своей умности прячутся за количеством быков или медведей. Ведь продавцов может быть много, а они слабы, как и покупателей. Не говоря уже про то что "умные деньги" могут позволить себе сидеть в минусах и минус этот зависит от времени вложения их в актив. Чем длинее средства тем больший минус они себе могут позволить, потому как если ситуация изменится, а умные в минусах, они с помощью доп ресурсов оттянут рынок в БУ и там перевернутся.
Вообщем я думал над этим вопросом и пришёл к выводу, что без дополнительной информации определить силу ПОКУПАТЕЛЕЙ и ПРОДАВЦОВ НЕ ВОЗМОЖНО!!!!!!!
Решить эту проблему можно в двух случаях.....
В первом, это попросить "умные деньги" транслировать куда они встали??? (если что то хочешь узнать, достаточно об этом спросить) НО сами понимаете что это не реально, потому как торговля сойдёт на нет.
Второй способ иметь информацию об "Открытом Интересе" на каждом баре, что тоже не возможно, потому как СМЕ её не вещает.
Вывод: Определить силу быков и медведей можно ТОЛЬКО на дневных данных, так как ОИ публикуется ежедневно, но я этого не делал, так как работаю ИНТРАДЕЙ.
Ну а в целом ход мыслей понятен?????? где рыба......
И да это касаемо форекса, по фонде ОИ можно видеть за каждый бар, может быть поэтому фонда проще???? Думаю нужно перебиратся с форы :-)
Примр того, как индикатор не даст рынку обмануть трнйдера оьвоекающим движением вверх при медьвежем рынке https://www.mql5.com/ru/charts/7572224/eurusd-m1-e-global-trade Все продажи последних 4-х часов На ТФ М1 должны закрыться по ТП:
Попробуйте посмотреть на свою картинку без фантазий - в месте отмеченном красно/синим крестиком можно было купить или продать и в обоих вариантах в пределах этой картинки получить прибыль, соразмерную ТФ М1. Или в обоих вариантах получить лося, если использовать стопы соразмерные этому ТФ. Зрителям без фантазий пока нечего ловить на ваших картинках
Примр того, как индикатор не даст рынку обмануть трнйдера оьвоекающим движением вверх при медьвежем рынке https://www.mql5.com/ru/charts/7572224/eurusd-m1-e-global-trade Все продажи последних 4-х часов На ТФ М1 должны закрыться по ТП:
Уважаемые оппоненты индикатора, противопоставившие ему индикаторы RSI и ADX, сможете также уверенно предсказать скорый обвал Цены при растущем рынке, как это, только что, сделал индикатор DA? Мой Вам совет: либо снимайте шляпу, либо молча дождитесь, пока индикатор не докажет своё абсолютное превосходство над всеми индикаторами Форекс, вместе взятыми, чтобы не оконфузиться.
Юсуф, и вы что-то на вопрос не отвечаете - с алгоритмами индикаторов RSI и ADX знакомы? Наверняка и как обычно - нет. Да?
Попробуйте посмотреть на свою картинку без фантазий - в месте отмеченном красно/синим крестиком можно было купить или продать и в обоих вариантах в пределах этой картинки получить прибыль, соразмерную ТФ М1. Или в обоих вариантах получить лося, если использовать стопы соразмерные этому ТФ. Зрителям без фантазий пока нечего ловить на ваших картинках
На указанных Вами местах с частыми пересечениями, означающими неопределенность на рынке, советник будет работать около нулевой прибыли или с небольшим убытком, огромных лосей быть не должно. Установка стопов и тейков на ТФ М1 не должна отличаться от любых других ТФ в части размерности. Все ТФ, кроме ТФ М1 являются искусственно созданными информационными потоками с искажением и потерей части исходной информации внутри соответствующих баров. Считаю ТФ навязанным способом подачи информации, чтобы делать видимость множества их разновидностей, тогда, когда прародительницей всех ТФ, по определению, является девственна ТФ из-за отсутствия более мелких ТФ, вплоть до тиковых данных. Людям на этих картинках ловить не надо, должен ловить советник с переменным успехом с пропорцией не менее 50/50, тогда как люди, вооружившись арсеналом ТА и ФА ловят с успехом 5/95.
я так понял пой пост останется без ответа?