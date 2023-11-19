Дифференциальный индикатор Султонова - страница 28

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Alexander:

Вряд ли есть смысл сравнивать показания индикатора на разных ТФ т.к. у каждого ТФ свои горизонты и совершенно разная частота поступления сигналов. Сделайте волновую разметку по Эллиотту на М1, на Н1 и D1. Естественно они будут кардинально отличаться. 

Какое мнение у Вас по части практической пользы данного индикатора?

Александр, благодарю Вас за участие в этой программе и призываю  экспериментировать, не ограничивая возможности индикатора ни в чем, без оглядки на авторитетов, типа Элиотта.
 
Vitaly Muzichenko:

Не тяжело одному наблюдать? (^.^)

Все варианты индикатора будут приведены в готовящейся статье, как обещал уважаемый Рош.

По моему, оба варианта реализации индикатора DA(1000) показывают одинаковый результат усиления позиции Быков:


 
Yousufkhodja Sultonov:
Теперь, показания индикатора не зависят, также, от момента его запуска

Дык, тебя ж в начале ветки предупреждали, что будет "болтать"))) угараю...

 
Vizard_:

Дык, тебя ж в начале ветки предупреждали, что будет "болтать"))) угараю...

О какой болтанке говорите? Что с того, что, возможно, есть какая-то "болтанка"?
 
Vizard_:

Дык, тебя ж в начале ветки предупреждали, что будет "болтать"))) угараю...


Индикатор не перерисовывается. Вы о чем?

 

 Уважаемый ,Yousufkhodja Sultonov,А где индикатор чтобы поэкспериментировать?

 
Vizard_:

Дык, тебя ж в начале ветки предупреждали, что будет "болтать"))) угараю...

Пробный прогон советника одним ордером с 2000 года, лотом 0,01, ТФ Д1, евро/доллар, Индикатор DA(500):

Баров в истории 6080

Смоделировано тиков 11158

Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 100.00

Спред Текущий (2)

Чистая прибыль 857.21

Общая прибыль 6234.41

Общий убыток -5377.20

Прибыльность 1.16

Матожидание выигрыша 1.44

Абсолютная просадка 53.46

Максимальная просадка 260.57 (27.72%)

Относительная просадка 71.32% (157.83)

Всего сделок 597

Короткие позиции (% выигравших) 258 (44.96%)

Длинные позиции (% выигравших) 339 (43.66%)

Прибыльные сделки (% от всех) 264 (44.22%)

Убыточные сделки (% от всех) 333 (55.78%)

Самая большая

прибыльная сделка 28.33

убыточная сделка -20.95

Средняя

прибыльная сделка 23.62

убыточная сделка -16.15

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (163.24)

непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-146.86)

Макс.

непрерывная прибыль (число выигрышей) 163.24 (6)

непрерывный убыток (число проигрышей) -146.86 (9)

Средний

непрерывный выигрыш 2

непрерывный проигрыш 2


 
Darirunu:

 Уважаемый ,Yousufkhodja Sultonov,А где индикатор чтобы поэкспериментировать?

Выслал исполнительный файл, без исходника.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Выслал исполнительный файл, без исходника.

Спасибо получил ..Пока нет открытого кода у кого есть посоветовал бы строить бычью половину индюка по ценам LOW  ,а медьвежьи по ценам High

 
Darirunu:

Спасибо получил ..Пока нет открытого кода у кого есть посоветовал бы строить бычью половину индюка по ценам LOW  ,а медбвежьи по ценам High

Интересное предложение. Подумаю на счет реализации, поскольку сейчас делим единый поток цены на 2 потока. С двумя потоками как поступить, нужно поразмыслить. Пока, вижу реализацию в том, чтобы делить 2 потока на 4 потока, а из них брать нужные бычью и медвежью линии, в этом нет никаких проблем. Можно спросить: почему Вы считаете, что, так будет лучше? Есть опыт реализации подобного разделения по хиг и лоу?
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