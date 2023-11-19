Дифференциальный индикатор Султонова - страница 28
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Вряд ли есть смысл сравнивать показания индикатора на разных ТФ т.к. у каждого ТФ свои горизонты и совершенно разная частота поступления сигналов. Сделайте волновую разметку по Эллиотту на М1, на Н1 и D1. Естественно они будут кардинально отличаться.
Какое мнение у Вас по части практической пользы данного индикатора?
Не тяжело одному наблюдать? (^.^)
Все варианты индикатора будут приведены в готовящейся статье, как обещал уважаемый Рош.
По моему, оба варианта реализации индикатора DA(1000) показывают одинаковый результат усиления позиции Быков:
Теперь, показания индикатора не зависят, также, от момента его запуска
Дык, тебя ж в начале ветки предупреждали, что будет "болтать"))) угараю...
Дык, тебя ж в начале ветки предупреждали, что будет "болтать"))) угараю...
Дык, тебя ж в начале ветки предупреждали, что будет "болтать"))) угараю...
Индикатор не перерисовывается. Вы о чем?
Уважаемый ,Yousufkhodja Sultonov,А где индикатор чтобы поэкспериментировать?
Дык, тебя ж в начале ветки предупреждали, что будет "болтать"))) угараю...
Пробный прогон советника одним ордером с 2000 года, лотом 0,01, ТФ Д1, евро/доллар, Индикатор DA(500):
Баров в истории 6080
Смоделировано тиков 11158
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 857.21
Общая прибыль 6234.41
Общий убыток -5377.20
Прибыльность 1.16
Матожидание выигрыша 1.44
Абсолютная просадка 53.46
Максимальная просадка 260.57 (27.72%)
Относительная просадка 71.32% (157.83)
Всего сделок 597
Короткие позиции (% выигравших) 258 (44.96%)
Длинные позиции (% выигравших) 339 (43.66%)
Прибыльные сделки (% от всех) 264 (44.22%)
Убыточные сделки (% от всех) 333 (55.78%)
Самая большая
прибыльная сделка 28.33
убыточная сделка -20.95
Средняя
прибыльная сделка 23.62
убыточная сделка -16.15
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (163.24)
непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-146.86)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 163.24 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -146.86 (9)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
Уважаемый ,Yousufkhodja Sultonov,А где индикатор чтобы поэкспериментировать?
Выслал исполнительный файл, без исходника.
Спасибо получил ..Пока нет открытого кода у кого есть посоветовал бы строить бычью половину индюка по ценам LOW ,а медьвежьи по ценам High
Спасибо получил ..Пока нет открытого кода у кого есть посоветовал бы строить бычью половину индюка по ценам LOW ,а медбвежьи по ценам High