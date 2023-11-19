Дифференциальный индикатор Султонова - страница 21
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Отправлено. Впечатления можете излагать также здесь. Код готов не полностью, ищем причину несанкционированной перерисовки.
Спасибо )
Благодарите за критику - она помогает нам развиваться. Что толку благодарить за восхваление?
Один удачный прогноз ничем не отличается от гадания на монетке. Юсуф, у Вас была целая туча сигналов по Вашим теориям. Где они все?
Пока сильно перегружен своими делами. Но на неделе найду время поглядеть.
Спасибо.
Юсуф! и мне ответьте! Нет возможности протестировать, при работе в режиме тестирования индикатор выдает такую картину баров через 100 и до конца тестирования:
Уважаемый Дмитрий, Вашему вниманию представляю "третий" прогноз. 4 дня назад, 08. 09. в 13-50 https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page19 я зафиксировал показания индикатора с уверенностью, что, теперь цена упадет и по настоящее время убеждаемся в правильности прогноза индикатора - цена упала более 110 пп. (4-х знак) и продолжает падать, как показывает индикатор сейчас. Итого, за последнюю неделю, он уверенно взял около 300 пп на покупках и продажах на ТФ М1, период 1000 минутных баров.
Знаете, в свое время в журнале "Техника Молодежи" была интересная заметка про научные исследования. Какой-то там ученый объявил об открытии каких-то там лучей, решил показать эксперимент какому-то там другому ученому. Когда в лаборатории выключили свет, ученый-наблюдатель умудрился незаметно выкрутить какой-то там датчик, в результате контрольный прибор показывал просто всякую ерунду. Но тем не менее, с точки зрения ученого-первооткрывателя, эксперимент прошел положительно и еще раз доказал существование этих самых лучей.
Юсуф! и мне ответьте! Нет возможности протестировать, при работе в режиме тестирования индикатор выдает такую картину баров через 100 и до конца тестирования:
Знаете, в свое время в журнале "Техника Молодежи" была интересная заметка про научные исследования. Какой-то там ученый объявил об открытии каких-то там лучей, решил показать эксперимент какому-то там другому ученому. Когда в лаборатории выключили свет, ученый-наблюдатель умудрился незаметно выкрутить какой-то там датчик, в результате контрольный прибор показывал просто всякую ерунду. Но тем не менее, с точки зрения ученого-первооткрывателя, эксперимент прошел положительно и еще раз доказал существование этих самых лучей.
Андрей, индикатор еще не готов к тестированию на тестере по причине несанкционированных перерисовки и переполнения, сейчас ищем эти причины. Пока, можете его установить на евро/долларе, ТФ М1 период 1000. Для других инструментов Вы должны опытным путем определять ТФ и период, пока его не прикрутим к советнику для определения оптимальных периодов на каждом инструменте. Пока, нужно верить показаниям индикатора на 0-вом и близлежащих исторических барах. В Вашем конкретном случае, если заметили при тестировании, баров через 100 происходит, вдруг, всплеск значений индикатора до очень больших величин и по этой причине, бывшие и будущие "нормальные" значения превращаются в прямые линии, ввиду незначительности по сравнению с значениями при всплесках. Причину ищем в возможном переполнении какого-то буфера, используемого для оперативного суммирования на каждом тике. Этот баг скоро должен исчезнуть.
Ок спасибо!
Назрел такой вопрос.
Исходя из первого поста, понятно, как рассчитываются значения индикатора. Но это ведь одна линия. Почему на большинстве рисунков со второй страницы и далее присутствует две линии? Что за вторая линия такая?
Дмитрий, а Вы успели выключить рынок?
Да нет, скорее вы его не включили.
Ну вот, например, первый прогноз - этот? Не факт, что он был, он же на истории нарисован, а индикатор перерисовщик.