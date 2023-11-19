Дифференциальный индикатор Султонова - страница 30

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Есть и такой вариант работы индикатора, называемый внутри-барным анализом состояния рынка https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page26


Но  давайте так скажу ..Он считает тики так?А у каждого брокера количество тиков на одной и той же свече может быть разным и что в итоге будет ? В итоге  у разных брокеров индикатор может давать разные показания в итоге ..

 

Приветик всем ! )


Юсуф,  сообщите, пожалуйста, прогноз по евро/долл по вашему чудесному индикатору ?

Спасибо!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пробный прогон советника одним ордером с 2000 года, лотом 0,01, ТФ Д1, евро/доллар, Индикатор DA(500):

Да, и об этом говорилось, небольшую прибыль выжать можно, но овчинка выделки не стоит...

 
Vizard_:

Да, и об этом говорилось, небольшую прибыль выжать можно, но овчинка выделки не стоит...

file:///C:/Program%20Files/Терминалы/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester.htm

ТФ Д1, с 2000 года, постоянным лотом 0,01, период DA(500):

Баров в истории 6080

Смоделировано тиков 11158

Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00

Спред Текущий (2)

Чистая прибыль 25884.05

Общая прибыль 69631.12

Общий убыток -43747.06

Прибыльность 1.59

Матожидание выигрыша 5.10

Абсолютная просадка 836.47

Максимальная просадка 3518.41 (11.74%)

Относительная просадка 26.81% (3356.27)

Всего сделок 5079

Короткие позиции (% выигравших) 1696 (66.80%)

Длинные позиции (% выигравших) 3383 (76.62%)

Прибыльные сделки (% от всех) 3725 (73.34%)

Убыточные сделки (% от всех) 1354 (26.66%)

Самая большая

прибыльная сделка 20.67

убыточная сделка -45.71

Средняя

прибыльная сделка 18.69

убыточная сделка -32.31

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 185 (3421.65)

непрерывных проигрышей (убыток) 51 (-1073.14)

Макс.

непрерывная прибыль (число выигрышей) 3421.65 (185)

непрерывный убыток (число проигрышей) -1574.37 (40)

Средний

непрерывный выигрыш 24

непрерывный проигрыш 9


 
Yousufkhodja Sultonov:

file:///C:/Program%20Files/Терминалы/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester.htm

ТФ Д1, с 2000 года, постоянным лотом 0,01, период DA(500)..

Да, примерно так(и чуть лучше) и должно быть. Если еще не используется, добавь к сигналам:
для Buy - close < open, для Sell - close > open. Потом выкидывай, овчинка выделки не стоит...

 
Yousufkhodja Sultonov:



Юсуф !

Приветик!

если не затруднит- прогноз по евро  какой.

Спасибо!

 
Yousufkhodja Sultonov:

file:///C:/Program%20Files/Терминалы/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester.htm

ТФ Д1, с 2000 года, постоянным лотом 0,01, период DA(500):

Баров в истории 6080

Смоделировано тиков 11158

Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00

Спред Текущий (2)

Чистая прибыль 25884.05

Скажите Yousuf,

как по вашему с математической и физической-реальной точки зрения,

что станет с рынком когда все станут торговать по вашему индикатору? 

Как по вашему станет колебаться рынок?

Не убьет ли ваш индикатор весь мировой рынок?

 
Sergey Chalyshev:

Скажите Yousuf,

как по вашему с математической и физической-реальной точки зрения,

что станет с рынком когда все станут торговать по вашему индикатору? 

Как по вашему станет колебаться рынок?

Не убьет ли ваш индикатор весь мировой рынок?


Конечно убьет. Только не индикатор, а глупость. Представьте что все будут, как по приказу, в один момент только покупать, а потом все вместе только продавать. Что будет? - сделок не будет. Заявки на открытие позиций будут просто  "висеть". Не будет никого с противоположной стороны, кто продаст или купит обьем выставленных ордеров.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением...
 
Анекдот-триллер.

Говорят за Юсуфом направили около 20-и наемников "Блекуотер" финансируемые Дж.Соросом....

За его чудо-формулами.... 
[Удален]  
Alexander Ivanov:
Анекдот-триллер.

Говорят за Юсуфом направили около 20-и наемников "Блекуотер" финансируемые Дж.Соросом....

За его чудо-формулами.... 

вчера на сайте ANB тоже подобная инфа прошла

1...232425262728293031323334353637...49
Новый комментарий