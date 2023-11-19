Дифференциальный индикатор Султонова - страница 30
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Есть и такой вариант работы индикатора, называемый внутри-барным анализом состояния рынка https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page26
Но давайте так скажу ..Он считает тики так?А у каждого брокера количество тиков на одной и той же свече может быть разным и что в итоге будет ? В итоге у разных брокеров индикатор может давать разные показания в итоге ..
Приветик всем ! )
Юсуф, сообщите, пожалуйста, прогноз по евро/долл по вашему чудесному индикатору ?
Спасибо!
Пробный прогон советника одним ордером с 2000 года, лотом 0,01, ТФ Д1, евро/доллар, Индикатор DA(500):
Да, и об этом говорилось, небольшую прибыль выжать можно, но овчинка выделки не стоит...
Да, и об этом говорилось, небольшую прибыль выжать можно, но овчинка выделки не стоит...
file:///C:/Program%20Files/Терминалы/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester.htm
ТФ Д1, с 2000 года, постоянным лотом 0,01, период DA(500):
Баров в истории 6080
Смоделировано тиков 11158
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 25884.05
Общая прибыль 69631.12
Общий убыток -43747.06
Прибыльность 1.59
Матожидание выигрыша 5.10
Абсолютная просадка 836.47
Максимальная просадка 3518.41 (11.74%)
Относительная просадка 26.81% (3356.27)
Всего сделок 5079
Короткие позиции (% выигравших) 1696 (66.80%)
Длинные позиции (% выигравших) 3383 (76.62%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3725 (73.34%)
Убыточные сделки (% от всех) 1354 (26.66%)
Самая большая
прибыльная сделка 20.67
убыточная сделка -45.71
Средняя
прибыльная сделка 18.69
убыточная сделка -32.31
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 185 (3421.65)
непрерывных проигрышей (убыток) 51 (-1073.14)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 3421.65 (185)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1574.37 (40)
Средний
непрерывный выигрыш 24
непрерывный проигрыш 9
file:///C:/Program%20Files/Терминалы/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester.htm
ТФ Д1, с 2000 года, постоянным лотом 0,01, период DA(500)..
Да, примерно так(и чуть лучше) и должно быть. Если еще не используется, добавь к сигналам:
для Buy - close < open, для Sell - close > open. Потом выкидывай, овчинка выделки не стоит...
Юсуф !
Приветик!
если не затруднит- прогноз по евро какой.
Спасибо!
file:///C:/Program%20Files/Терминалы/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester.htm
ТФ Д1, с 2000 года, постоянным лотом 0,01, период DA(500):
Баров в истории 6080
Смоделировано тиков 11158
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 25884.05
Скажите Yousuf,
как по вашему с математической и физической-реальной точки зрения,
что станет с рынком когда все станут торговать по вашему индикатору?
Как по вашему станет колебаться рынок?
Не убьет ли ваш индикатор весь мировой рынок?
Скажите Yousuf,
как по вашему с математической и физической-реальной точки зрения,
что станет с рынком когда все станут торговать по вашему индикатору?
Как по вашему станет колебаться рынок?
Не убьет ли ваш индикатор весь мировой рынок?
Конечно убьет. Только не индикатор, а глупость. Представьте что все будут, как по приказу, в один момент только покупать, а потом все вместе только продавать. Что будет? - сделок не будет. Заявки на открытие позиций будут просто "висеть". Не будет никого с противоположной стороны, кто продаст или купит обьем выставленных ордеров.
вчера на сайте ANB тоже подобная инфа прошла