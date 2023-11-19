Дифференциальный индикатор Султонова - страница 39
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Очень странно,что позавчера/вчера был шаблон с несколькими красными линиями, а на этом рисунке пересечений нет.
Позавчера я присылал шаблон для ТФ М1 EURUSD. Сегодня Вы попросили для Н1. Правда, период не указали. Я пока установил 1000. Это охват примерно полутора месяцев. Доминирование быков при таком рассмотрении показаний индикатора началось аж 13.04.2017. Выглядело это так:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2017.09.21
Alpari International Limited, MetaTrader 4, Demo
Позавчера я присылал шаблон для ТФ М1 EURUSD. Сегодня Вы попросили для Н1. Правда, период не указали. Я пока установил 1000. Это охват примерно полутора месяцев. Доминирование быков при таком рассмотрении показаний индикатора началось аж 13.04.2017. Выглядело это так:
Дивергенция однако...
На ТФ Н1 мы должны найти оптимальный период, который наилучшим образом будет объяснять поведение цены и постараться предугадывать ее дальнейшее поведение. Если мы сейчас, правда, без должного обоснования, выбрали период = 1000 для ТФ М1, то, трансформируя этот период на ТФ Н1 получим период = 17. Вот, как выглядит индикатор периода 17 на ТФ Н1, откуда видно, что, пересечение, случившееся в 20-00 20. 09 и 14-12 21.09 на ТФ М1, точно воспроизводятся и на ТФ Н1. Анализ поведения индикатора на ТФ Н1 проясняет очень многое по поводу поведения цены. "Прочитайте" индикатор слева направо в свете дальнейшего поведения цены и становится ясно, почему цена себя вела так, а не иначе за последний месяц https://www.mql5.com/ru/charts/7654282/eurusd-h1-e-global-trade:
Быки лидируют.
ага,значит ещё чуть протянут вверх и грохнется.
Полагаю, 1,1970/90
Позавчера я присылал шаблон для ТФ М1 EURUSD. Сегодня Вы попросили для Н1. Правда, период не указали. Я пока установил 1000. Это охват примерно полутора месяцев. Доминирование быков при таком рассмотрении показаний индикатора началось аж 13.04.2017. Выглядело это так:
А как я натяну шаблон М1 на Н1? не уплывут ли в сторону линии и не исказится ли информация, если шаблон натягивать на другой ТФ отличный от того, где шаблон делался.
Попрошу на сейчас показать линии.
Спасибо!
Индикатор опубликован в Code Base:
Версия для MT4 - https://www.mql5.com/ru/code/19139
Версия для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/19142
А как я натяну шаблон М1 на Н1? не уплывут ли в сторону линии и не исказится ли информация, если шаблон натягивать на другой ТФ отличный от того, где шаблон делался.
Попрошу на сейчас показать линии.
Спасибо!
Думаю, теперь шаблоны не нужны, т. к. индикаторы опубликованы (см. мой пост выше). Можно вволю поэкспериментировать.
Индикатор опубликован в Code Base:
Версия для MT4 - https://www.mql5.com/ru/code/19139
Версия для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/19142
Благодарность программистам за кодинг )
Юсуф) продолжаем сливать фору )
Спасибо!
Благодарность программистам за кодинг )
Юсуф) продолжаем сливать фору )
Спасибо!
Тума, хватит шляться по сектам))) угараю...
Урааааа, спасибо, Игорь! Господа, экспериментируйте, пожалуйста, на любых инструментах, Тайм-фреймах, периодах расчета и объёмах привлеченных исторических данных. Выявляйте слабые и сильные стороны индикатора. Буду рад любой информации, которая будет способствовать улучшению алгоритма индикатора и выявлению оптимальной стратегии его применения и многое другое, что Вы считаете нужным отметить.
Насколько я помню, уважаемый Юсуфходжа Султонов, целью создания индикатора Вы обозначили закрепление своего имени. По-другому, авторского права. Сейчас формулы расчета индикаторных линий уже опубликованы, https://www.mql5.com/ru/forum/216101:
Дифференциальный индикатор Султонова:
Отображение усредненных величин сил быков и медведей.
Методика расчета
Расчет силы быков производится по формуле:
где:
Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:
где:
Сравните их с этими (поиск слов "rsi индикатор" приводит в википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B:
Вам не кажется, что Ваши две линии - это числитель и знаменатель RS? Поскольку Вы обеспокоены авторским правом, может быть, следует явно осветить этот факт и давать ссылку, чтобы на Вас не посыпались обвинения в плагиате? Там, где важно авторское право, уместны и точные формулировки - что сделано Вами, и что до Вас. Например, как в формуле изобретения: "способ сделать то-то то-то путем..., отличающийся тем, что ...". В той же статье википедии указан и способ усреднения:
Надеюсь, Вы найдете существенные отличия, значимые для цели создания индикатора. Те, что возникают именно от его применения и никак не могут быть получены на основе RSI. Сейчас Ваши формулы выглядят, извините, как показ промежуточных результатов расчета индикатора RSI без ссылки на его автора.